Η Στουτγκάρδη στρέφει πλέον την προσοχή της στην ευρωπαϊκή της υποχρέωση, καθώς στις 25 Νοεμβρίου (22:00) αντιμετωπίζει την Ίντερ στο Μιλάνο για το Champions League

Χωρίς γκολ και νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Σάλκε με τη Στουτγκάρδη στην «ΑουφΣάλκε Αρίνα», με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 για τη 10η αγωνιστική της Bundesliga. Το αποτέλεσμα δεν εξυπηρέτησε τα σχέδια καμίας από τις δύο πλευρές, καθώς οι γηπεδούχοι εξακολουθούν να βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχασαν την ευκαιρία να πλησιάσουν τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή ανήκε στη Σάλκε, όταν στο 19ο λεπτό ο Αντίλ Αουτσίτσε επιχείρησε ατομική προσπάθεια και ολοκλήρωσε τη φάση με σουτ που πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Η απάντηση της Στουτγκάρδης ήρθε τέσσερα λεπτά αργότερα. Ο Τζέιμι Λιούελινγκ κοντρόλαρε εξαιρετικά την μπάλα και εκτέλεσε, όμως αμυντικός των γηπεδούχων απομάκρυνε πάνω στη γραμμή, αποτρέποντας το γκολ.

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Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Σεμπάστιαν Χένες ανέβασε την απόδοσή της και πήρε τον έλεγχο, δημιουργώντας τις καλύτερες προϋποθέσεις για να φτάσει στο γκολ. Παρά την πίεση και τις προσπάθειές της, ωστόσο, δεν κατάφερε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα και συμβιβάστηκε με τον βαθμό.

Η Στουτγκάρδη στρέφει πλέον την προσοχή της στην ευρωπαϊκή της υποχρέωση, καθώς στις 25 Νοεμβρίου (22:00) αντιμετωπίζει την Ίντερ στο Μιλάνο για το Champions League. Στην αντίπερα όχθη, η ομάδα του Μίρον Μούσλιτς παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Bundesliga και συνεχίζει να αναζητά την επιστροφή στις νίκες, την οποία αγνοεί από τις 11 Σεπτεμβρίου.

Η βαθμολογία της Bundesliga: