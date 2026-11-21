Σε τρία κελιά εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα ενώ σε κοινόχρηστο χώρο βρέθηκαν ναρκωτικά και μαχαίρια, με τις δικογραφίες να υποβάλλονται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Ποσότητες ηρωίνης, κοκαΐνης και κάνναβης κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων σε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου Φωκίδας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που έγινε την Παρασκευή, διενεργήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια των οποίων, σε 3 από τα ελεγχθέντα κελιά εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, για την κατοχή των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ισάριθμων ημεδαπών κρατουμένων.

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Παράλληλα, σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο της ίδιας πτέρυγας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους -36- γραμμαρίων,

-κατεργασμένη κάνναβη (τύπου «σοκολάτα»), συνολικού βάρους -25- γραμμαρίων,

-ηρωίνη, συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίων,

-κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίων,

-28 ναρκωτικά δισκία,

-2 αυτοσχέδια μαχαίρια,

-μη λειτουργικό κινητό τηλέφωνο και

-πουροκόφτης.

Για τα ανευρεθέντα στον κοινόχρηστο χώρο σχηματίστηκε δικογραφία κατ’ αγνώστων δραστών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί προμήθειας κρατουμένου με κινητό τηλέφωνο.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.