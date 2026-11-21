Σύμφωνα με την αστυνομία, άλλοι 24 επιβάτες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πλοιάριο που μετέφερε επιβάτες σε τελετή κηδείας ανατράπηκε την Παρασκευή στην πολιτεία Μπαγιέλσα, στη νότια Νιγηρία.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της χώρας, το σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ δύο κοινοτήτων, προκειμένου να μεταφέρει συγγενείς και άλλους παρευρισκόμενους στην τελετή ταφής. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν το Σάββατο, καθώς δεν είχε διευκρινιστεί πόσοι άνθρωποι εξακολουθούσαν να αγνοούνται.

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Άλλοι 24 επιβάτες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν για να λάβουν ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Μούσα Μοχάμεντ, οι επιβάτες φέρονται να ζήτησαν από τον χειριστή να κατευθύνει το πλοιάριο προς την ακτή, ωστόσο εκείνος δεν ανταποκρίθηκε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο χειριστής εγκατέλειψε το σημείο μετά το δυστύχημα, ενώ ο υπεύθυνος διαχείρισης του σκάφους συνελήφθη.

Μετά την τραγωδία, η κυβέρνηση της πολιτείας απηύθυνε έκκληση για αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας, επισημαίνοντας τους κινδύνους από την υπερφόρτωση των σκαφών, την υπερβολική ταχύτητα και την απουσία σωσιβίων.

Τα δυστυχήματα με πλοιάρια αποτελούν συχνό φαινόμενο στη Νιγηρία, καθώς η πλημμελής εφαρμογή των κανονισμών επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις τη λειτουργία ανεπαρκώς συντηρημένων σκαφών, χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας.