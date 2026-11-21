Οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης και της Θέλτα εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας φανέλες με το όνομα του Ντε Μιγκέλ στην πλάτη

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Θέλτα, καθώς οι δύο ομάδες και οι φίλαθλοι τίμησαν τη μνήμη του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 30 ετών.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής, που αγωνιζόταν στην Τενερίφη, έχασε τη ζωή του στις 3 Νοεμβρίου, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ανδόρα για τη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Πριν από τη σέντρα στο παιχνίδι της Ρεάλ, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας φανέλες με το όνομα του Ντε Μιγκέλ στην πλάτη. Στις εξέδρες, ολόκληρο το Μπερναμπέου συμμετείχε στην απόδοση τιμής, σε μια στιγμή που συγκίνησε ιδιαίτερα την οικογένεια του εκλιπόντος, η οποία βρέθηκε στο γήπεδο και παρακολούθησε την εκδήλωση με δάκρυα στα μάτια.

Στο γήπεδο βρέθηκε και ο Ράφα Ναδάλ, στην πρώτη του παρουσία στο Μπερναμπέου ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ισπανός θρύλος του τένις ήταν εμφανώς συγκινημένος από το αφιέρωμα στον άτυχο ποδοσφαιριστή.