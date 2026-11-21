Μισθοί, δημόσιες υπηρεσίες, συνθήκες σπουδών, αξιοπρεπής στέγη: δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα σε όλη τη Γαλλία, μια διαμαρτυρία που χάνει τη δυναμική της αλλά από τότε που άρχισε, έχει εξαπλωθεί στην Ευρώπη.

Η συμμετοχή ήταν γενικά μικρότερη: στο Παρίσι, η αστυνομία υπολόγισε 21.500 διαδηλωτές, έναντι 24.000 το περασμένο Σάββατο. Η διασυνδικαλιστική συμμαχία νεολαίας από την πλευρά της καταμέτρησε 45.000 διαδηλωτές στο Παρίσι, έναντι 100.000 το περασμένο Σάββατο.

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REUTERS/Gonzalo Fuentes

Σε όλη τη χώρα, οι διοργανωτές κατέγραψαν 150.000 διαδηλωτές, έναντι 200.000 την προηγούμενη εβδομάδα και 800.000 στις 17 Οκτωβρίου. Το υπουργείο Εσωτερικών, που έκανε λόγο για ένα κίνημα “που έχει μειωθεί αισθητά” κατέγραψε 82.500 άτομα, έναντι 106.000 του περασμένου Σαββάτου.

Στην πορεία στο Παρίσι διακρίνονταν οι σημαίες και γιλέκα συνδικάτων, αριστερών κομμάτων και των “κίτρινων γιλέκων” (κίνημα κοινωνικής διαμαρτυρίας που γεννήθηκε το 2018), διαδηλωτές που πραγματοποιούσαν πορεία μαζί με μαθητές λυκείου και φοιτητές. Στην πορεία πρόβαλλαν επίσης πλακάτ που έγραφαν “Όχι στην άδεια για δολοφονία”, καθώς αναφέρονταν στον νόμο για το “τεκμήριο νόμιμης χρήσης των όπλων από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου” που υιοθετήθηκε την Παρασκευή.

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Από την αρχή του μεγάλου κινήματος κοινωνικής διαμαρτυρίας, πριν από δύο μήνες, δεκάδες διαδηλωτές τραυματίστηκαν σοβαρά από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Ανεξάρτητοι παρατηρητές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ένα “αδικαιολόγητο” και “δυσανάλογο” επίπεδο καταστολής, το οποίο κατέπληξε ακόμη και τους εισηγητές του ΟΗΕ.

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Στη Λιόν, στη νοτιοανατολική Γαλλία, όπου οι διαδηλώσεις είχαν απαγορευτεί σε μια μεγάλη περίμετρο, πορείες που δεν είχαν λάβει άδεια να διεξαχθούν επιχείρησαν να φτάσουν στο κέντρο της πόλης το απογεύμα. Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έκαναν χρήση δακρυγόνων και οι πορείες διαλύθηκαν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Όπως και τα προηγούμενα Σάββατα, περίπου 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί μέρος μιας ευρωπαϊκής έκκλησης συνδικάτων και ενώσεων υπεράσπισης του δικαιώματος στη στέγη για συντονισμένες διαδηλώσεις από την Παρασκευή έως την Κυριακή.

Από το Μιλάνο και το Λονδίνο μέχρι το Άμστερνταμ και τη Λωζάνη, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε όλη την Ευρώπη την Παρασκευή, κατά της “στρατιωτικοποίησης” της κοινωνίας και διεκδικώντας ένα μέλλον για τους νέους μέσα σε κλίμα κοινωνικής οργής που ενισχύεται από την άνοδο του κόστους διαβίωσης.

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«Σε αρκετές χώρες, οι νέοι ζουν την ίδια κατάσταση, την επισφάλεια. Πρέπει να επιλέγουν μεταξύ της στέγασης, της υγειονομικής περίθαλψης και της επαρκούς τροφής», δήλωσε με αγανάκτηση η Μανόν Μορέ, γενική γραμματέας της εθνικής ένωσης φοιτητών Γαλλίας (UNEF).

Ο Γιαν, καθηγητής σε λύκειο του Παρισιού, δήλωσε ότι συμμετείχε “τόσο για να στηρίζει τα αιτήματα των μαθητών λυκείου όσο και για να διαμαρτυρηθεί για το υψηλό κόστος διαβίωσης και την πολιτική καταστροφής των δημοσίων υπηρεσιών”.

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Περιστατικά στη Μασσαλία και στη Λιλ

Το Σάββατο αυτό σηματοδοτεί την “όγδοη επέτειο των κίτρινων γιλέκων”, ενός κινήματος που ξεκίνησε το 2018 για να διαμαρτυρηθεί για την αύξηση στα καύσιμα, “η οποία ήταν σύμπτωμα της επισφάλειας, των κοινωνικών αδικιών και της έλλειψης δημοκρατίας”, δήλωσε η Αζελμά Σινιό, η εκπρόσωπός τους, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου. Σήμερα, “τα πράγματα έχουν χειροτερέψει”, πρόσθεσε.

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Στη Μασσαλία (στον νότο), 4.600 πολίτες διαδήλωσαν, σύμφωνα με τη νομαρχία, ένας αριθμός που παραμένει σταθερός.

Ωστόσο, η πορεία χωρίστηκε στα δύο, το ένα τμήμα της μετατράπηκε σε διαδήλωση που δεν είχε πάρει άδεια για να διεξαχθεί. Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έκαναν χρήση δακρυγόνων για να την απωθήσουν. Μέσα στη σύγχυση, κάποιοι έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε οχήματα, με αποτέλεσμα να παρέμβει η πυροσβεστική.

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Στη Λιλ, στον βορρά, περίπου 5.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν, μια μπάντα έπαιζε το τραγούδι «The Hanging Tree» από τη σειρά «The Hunger Games», που αναφέρεται στην εξέγερση ενός λαού ενάντια σε μια αυταρχική εξουσία.

Ο 71χρονος Μαρκ Φορσέ είπε ότι διαδηλώνει σε ένδειξη «διαγενεακής αλληλεγγύης», για να “στηρίξει τα αιτήματα των νέων”, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση “δεν ανταποκρίνεται καθόλου σε αυτά που περιμένει η κοινωνία”.

Κάποιες εκατοντάδες «εχθρικά» άτομα «κατέστρεψαν συστηματικά» διαφημιστικές πινακίδες, αναποδογύρισαν κάδους απορριμμάτων και εκτόξευσαν αντικείμενα, σύμφωνα με τη νομαρχία. Η ένταση κλιμακώθηκε προς το τέλος της πορείας με ανταλλαγή δακρυγόνων.