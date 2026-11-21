Νίκη με απολαυστικό βόλεϊ για τον Ολυμπιακό ONEX, ο οποίος επικράτησε με 3-0 σετ του Πανιωνίου Betsson στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη», για την 5η αγωνιστική της Novibet Volley League. Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και χρειάστηκαν μόλις 76 λεπτά για να κατακτήσουν το τρίποντο, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέικ Χέινς.

Ο Αμερικανός διαγώνιος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους. Είχε 13/22 επιτυχημένες επιθέσεις, ποσοστό 59%, επτά άσους και ένα μπλοκ, επίδοση που τον ανέδειξε σε MVP της αναμέτρησης. Καθοριστική ήταν, βέβαια, και η συνολική λειτουργία της ομάδας του Αλμπέρτο Τζουλιάνι, η οποία έφτασε στο 67% στην επίθεση και μέτρησε συνολικά 11 μπλοκ και ισάριθμους άσους.

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Ο Αλέξανδρος Ράπτης πρόσθεσε 13 πόντους, με οκτώ επιθέσεις, δύο άσους και τρία μπλοκ, ενώ ο Λάμπρος Πιτακούδης σταμάτησε στους 10, έχοντας σημαντική συνεισφορά και στο φιλέ. Ο Μάρτιν Ατανάσοφ είχε οκτώ πόντους, αλλά ξεχώρισε και για την αποτελεσματικότητά του στην υποδοχή, με τον αρχηγό Μικέλε Μπαρανόβιτς να οργανώνει με ταχύτητα το παιχνίδι των γηπεδούχων.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες συμβάδιζαν μέχρι το 12-12, όμως εκεί ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την πίεση από τη γραμμή του σερβίς. Με τον Χέινς να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, οι Πειραιώτες έτρεξαν σερί 6-0 και ξέφυγαν με 18-12, με τον Αμερικανό να σημειώνει τρεις άσους σε αυτό το διάστημα. Το μπλοκ του Πιτακούδη διαμόρφωσε το 24-17 και ο Χέινς έκλεισε το σετ με 25-17, δίνοντας το πρώτο προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Η εικόνα δεν άλλαξε στη δεύτερη περίοδο. Ο Ράπτης έδωσε από νωρίς ώθηση στον Ολυμπιακό με το σερβίς του για το 4-1, ενώ ο Χέινς φρόντισε να διατηρήσει την ομάδα του σε απόσταση ασφαλείας. Το μπλοκ του Σπένσερ και οι επιθέσεις του Αμερικανού διαγώνιου έφεραν το σκορ στο 20-14. Ο Χέινς πέτυχε και τον άσο για το 24-17, προτού διαμορφώσει με επίθεση το τελικό 25-19.

Στο τρίτο σετ οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν αποφασισμένοι να τελειώσουν άμεσα την υπόθεση νίκη. Με τους Πιτακούδη και Ατανάσοφ να δίνουν λύσεις και τον Ράπτη να προσθέτει άσο, η διαφορά ανέβηκε γρήγορα στο 5-1. Στη συνέχεια, ο Βούλγαρος ακραίος και ο Χέινς συνέχισαν να πιέζουν από το σερβίς, με το σκορ να φτάνει στο 15-5. Ο Τζουλιάνι έδωσε χρόνο συμμετοχής και στον Ματέο Χασμπάλα αντί του Μπαρανόβιτς, με τον Ολυμπιακό να φτάνει χωρίς δυσκολία στο 25-18 και στο τελικό 3-0.

Τα σετ: 25-17, 25-19, 25-18.