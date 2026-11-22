Η Brussels Airlines εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την «εξαιρετικά καθυστερημένη ανακοίνωση» της απόφασης που δυσχεραίνει τον περιορισμό των επιπτώσεων στους επιβάτες

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών αναμένει την ακύρωση της πλειονότητας των προγραμματισμένων πτήσεων την ερχόμενη Δευτέρα (23/11), λόγω της πανεθνικής απεργίας στο Βέλγιο και της συμμετοχής σε αυτή μελών του προσωπικού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αεροδρομίου, οι αεροπορικές εταιρείες θα επικοινωνήσουν απευθείας με τους επιβάτες για να τους ενημερώσουν σχετικά με τις επιλογές τους.

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«Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών δυστυχώς αναμένει σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία του εκείνη την ημέρα» αναφέρει μεταξύ άλλων η ενημέρωση στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου και σημειώνει πως η ακυρώσεις θα ανακοινώνονται μόνο όταν επιβεβαιωθούν από τις αεροπορικές εταιρείες.

Η Brussels Airlines εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για αυτό που χαρακτήρισε ως εξαιρετικά καθυστερημένη ανακοίνωση της απόφασης.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι η ανακοίνωση της τελευταίας στιγμής θα καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολο για τις αεροπορικές εταιρείες, τα αεροδρόμια και τους επιχειρησιακούς εταίρους να προετοιμαστούν επαρκώς και να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις στους επιβάτες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι τρεις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις του Βελγίου έχουν καλέσει σε εθνική διαδήλωση στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.