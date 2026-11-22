Το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 7 Δεκεμβρίου προβλέπει μεταξύ άλλων την αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα αντί για έναν χρόνο σε παραβάτες

Σημαντικές αλλαγές στον ΚΟΚ (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) με στόχο τον εξορθολογισμό των προστίμων και των ποινών, φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σάββατο 21 Νοεμβρίου.

Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνεται η αναθεώρηση της αφαίρεσης διπλώματος σε περιπτώσεις που κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς την αντίστοιχη κατηγορία άδειας. Επίσης, αναπροσαρμόζονται οι ποινές για συγκεκριμένες παραβάσεις παράνομης στάθμευσης, θεσπίζονται ειδικοί κανόνες για τους νέους οδηγούς σχετικά με την οδήγηση οχημάτων υψηλής ισχύος (supercars) και ενισχύεται η ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας διενέργειας και εποπτείας των εξετάσεων οδήγησης.

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Ο νέος ΚΟΚ στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, προωθώντας κανόνες που συνδυάζουν αυστηρότητα, αναλογικότητα, διαφάνεια και εκπαίδευση.

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Πλαίσιο ανάπτυξης των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς, σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/40/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2023/2661 – Ενίσχυση οδικής ασφάλειας – Ρυθμίσεις οδικών μεταφορών, επιβατικών μεταφορών και οχημάτων, σιδηροδρομικών μεταφορών, συγκοινωνιακών φορέων και λοιπές διατάξεις» θα παραμείνει σε διαβούλευση μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 10.00.

Με τη συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η ευρωπαϊκή οδηγία για την ανάπτυξη των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, εισάγονται αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στις εξετάσεις υποψήφιων οδηγών, ενώ ρυθμίζονται ζητήματα μεταφορών και δημόσιου συγκοινωνιακού έργου.

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Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για πιο ασφαλείς και σύγχρονες μεταφορές. Ενισχύουμε την οδική ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, με κανόνες που συνδυάζουν την αυστηρότητα με την αναλογικότητα, τη διαφάνεια και την εκπαίδευση. Διατηρούμε τη βασική φιλοσοφία του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος έχει συμβάλει στη μείωση των δυστυχημάτων και στην καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς, προχωρώντας παράλληλα σε στοχευμένες τροποποιήσεις για μια πιο δίκαιη και αναλογική αντιμετώπιση παραβάσεων χαμηλής επικινδυνότητας.»

Επιπλέον, ο κ. Κώτσηρας τόνισε: «Ενισχύουμε την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας διενέργειας και εποπτείας των εξετάσεων οδήγησης, ώστε κάθε νέος οδηγός να πιάνει το τιμόνι έχοντας αποδείξει, μέσα από μια αδιάβλητη διαδικασία, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Ταυτόχρονα, εκσυγχρονίζουμε το εθνικό πλαίσιο για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και της τεχνολογίας, προς όφελος της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της εξυπηρέτησης του πολίτη. Προχωρούμε με συνέπεια στον εκσυγχρονισμό των μεταφορών, με επίκεντρο τον πολίτη και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας».

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Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, παραδέχθηκε στις 16 Νοεμβρίου, πως σε ορισμένες περιπτώσεις το ύψος των χρηματικών κυρώσεων θεωρείται υπερβολικό.

Όπως εξήγησε η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αναθεώρηση ορισμένων προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), με στόχο την άρση υφιστάμενων «υπερβολών» όπως γνωστοποίησε.

Βασικές ενότητες του σχεδίου νόμου και αλλαγές στον ΚΟΚ

Με το Μέρος Α΄ του σχεδίου νόμου ενσωματώνεται η Οδηγία 2010/40/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2023/2661. Καθιερώνεται το πλαίσιο για την ανάπτυξη προδιαγραφών, τη διαθεσιμότητα δεδομένων και την παροχή υπηρεσιών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS).

Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η αποδοτικότητα και η προσβασιμότητα των οδικών μεταφορών, καθώς και η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και η μείωση των ρύπων.

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Στο Μέρος Β΄ τροποποιούνται, διορθώνονται και συμπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αναμορφώνεται το σύστημα των πρακτικών εξετάσεων για τη χορήγηση αδειών οδήγησης.

Οι αλλαγές και οι νέες ρυθμίσεις που έρχονται

Μεταξύ των βασικών αλλαγών στον ΚΟΚ περιλαμβάνονται:

• Εξορθολογισμός του κυρωτικού πλαισίου για την οδήγηση οχήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια οδήγησης. Το διοικητικό πρόστιμο διατηρείται, αλλά το δίπλωμα αφαιρείται για έναν μήνα αντί για έναν χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραβάτης θα αποκτήσει την απαιτούμενη επέκταση στην οικεία κατηγορία οχήματος.

• Σε απλές παραβάσεις στάθμευσης, δεν επιβάλλεται πλέον το διοικητικό μέτρο της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, ενώ το πρόστιμο αυξάνεται.

• Εισάγονται ειδικοί κανόνες για τους νέους οδηγούς και τη δυνατότητα οδήγησης οχημάτων ιδιαίτερα υψηλής ισχύος (supercars).

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• Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για όσους κυκλοφορούν όχημα με πινακίδες που δεν είναι ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων.

• Προστίθεται νέα παράβαση για λεωφορεία που μεταφέρουν επιβάτες πάνω από τον ανώτατο αριθμό της άδειας κυκλοφορίας.

• Δίνεται η δυνατότητα στα οχήματα οδικής βοήθειας να κινούνται στη ΛΕΑ για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στον αυτοκινητόδρομο.

Εξετάσεις υποψήφιων οδηγών και ψηφιοποίηση

Για τις εξετάσεις υποψήφιων οδηγών προβλέπονται τα εξής:

• Η πρακτική δοκιμασία για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου καταγράφεται υποχρεωτικά μέσω tablet του εξεταστή και φορητής κάμερας 360°, εστιασμένης στα πετάλια και τη θέση του εκπαιδευτή. Εισάγεται ηλεκτρονική διαδικασία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης μέσω QR code του εξεταστή, του οχήματος και του Δελτίου Εκπαίδευσης και Εξέτασης του υποψηφίου, καθώς και αυτοματοποιημένος έλεγχος με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας των καμερών.

• Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστογραφίας ή παραπλάνησης ως προς την ταυτότητα του υποψηφίου οδηγού, είτε σε δειγματοληπτικό έλεγχο είτε μέσω των καμερών εισόδου στη θεωρητική εξέταση.

• Δημιουργείται ηλεκτρονικό Μητρώο Εκπαιδευτικών Οχημάτων Σχολών Οδηγών για την καταγραφή και έλεγχο των εκπαιδευτικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται από σχολές οδηγών και κέντρα εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών.

Τέλος, με το εν λόγω σχέδιο νόμου ρυθμίζεται σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με τις μεταφορές και τη βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου.