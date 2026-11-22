Ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης, Κρίστιαν Μπρίκνερ, φέρεται να είχε παραδεχθεί σε συγκρατούμενό του ότι απήγαγε και σκότωσε ένα «μικρό ξανθό κορίτσι».

Νέα στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚαν, η οποία αγνοείται από το 2007, φέρνει στο φως δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Mail on Sunday. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης, Κρίστιαν Μπρίκνερ, φέρεται να είχε παραδεχθεί σε συγκρατούμενό του ότι απήγαγε και σκότωσε ένα «μικρό ξανθό κορίτσι».

Η φερόμενη ομολογία περιλαμβάνεται σε αναλυτική κατάθεση που έδωσε στις γερμανικές αρχές τον Οκτώβριο του 2024 ο 52χρονος Λαουρέντσιου Κοντίν, πρώην διαρρήκτης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο Μπρίκνερ τού είχε αποκαλύψει όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της κοινής κράτησής τους σε φυλακή κοντά στο Ανόβερο, το 2019.

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Ο 49χρονος σήμερα Μπρίκνερ, ο οποίος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για βιασμό, παραμένει ο βασικός ύποπτος των γερμανικών αρχών για την εξαφάνιση της τρίχρονης Μαντλίν από τουριστικό κατάλυμα στην Πράια ντα Λουζ, στην περιοχή του Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, τον Μάιο του 2007.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

«Μου είπε ότι βρήκε ένα μικρό ξανθό κορίτσι να κοιμάται»

Σύμφωνα με την κατάθεση του Κοντίν, ο Μπρίκνερ τού είχε περιγράψει ότι εισέβαλε σε τουριστικό κατάλυμα στην Πράια ντα Λουζ, αναζητώντας χρήματα και κοσμήματα.

Αντί για πολύτιμα αντικείμενα, ωστόσο, φέρεται να εντόπισε ένα μικρό ξανθό κορίτσι που κοιμόταν.

Ο 52χρονος υποστηρίζει ότι ο Μπρίκνερ τού είπε πως πήρε το παιδί και το μετέφερε με το τροχόσπιτό του, οδηγώντας για περίπου 45 λεπτά. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του, σταμάτησε το όχημα και κακοποίησε σεξουαλικά το κορίτσι.

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Όπως ανέφερε ο Κοντίν, ο Μπρίκνερ πανικοβλήθηκε όταν αντιλήφθηκε μπλε φώτα, καθώς φοβήθηκε ότι η αστυνομία αναζητούσε το παιδί. Τότε, σύμφωνα με όσα φέρεται να του εκμυστηρεύτηκε, αποφάσισε να το σκοτώσει.

«Ο Μπρίκνερ ερχόταν στο δωμάτιό μου στη φυλακή», δήλωσε ο Κοντίν στη Mail on Sunday, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην συγκρατούμενός του τού είχε μιλήσει για τη σεξουαλική του έλξη προς μικρά παιδιά.

«Μου είπε ότι ενδιαφερόταν σεξουαλικά για μικρά παιδιά και ότι συχνά έπαιρνε μικρά κορίτσια με το τροχόσπιτό του και τα κακοποιούσε σεξουαλικά», ανέφερε.

Ο Κοντίν περιέγραψε επίσης μία συζήτηση κατά την οποία ο Μπρίκνερ φέρεται να τον ρώτησε εάν η αστυνομία θα μπορούσε να εντοπίσει το DNA του σε ένα παράθυρο.

«Μια μέρα με ρώτησε αν ήταν δυνατόν η αστυνομία να βρει το DNA του σε ένα παράθυρο, επειδή είχε πηδήξει από αυτό κρατώντας ένα μικρό παιδί στην αγκαλιά του», υποστήριξε.

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Όταν τον ρώτησε τι είχε συμβεί, ο Μπρίκνερ φέρεται να του περιέγραψε ότι είχε διαφύγει από διαμέρισμα στο ισόγειο μαζί με ένα κορίτσι.

«Μου είπε ότι έψαχνε χρήματα. Αλλά το μόνο που βρήκε ήταν ένα μικρό ξανθό κορίτσι που κοιμόταν», δήλωσε ο 52χρονος.

«Νόμιζα ότι απλώς καυχιόταν, αλλά τώρα πιστεύω ότι έλεγε την αλήθεια»

Ο Κοντίν παραδέχθηκε ότι αρχικά δεν είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία στις αφηγήσεις του συγκρατουμένου του, θεωρώντας ότι ενδεχομένως επρόκειτο για ιστορίες που επινοούσε για να εντυπωσιάσει.

«Νόμιζα ότι ήταν απλώς μια ιστορία με την οποία ήθελε να καυχηθεί. Αλλά τώρα πιστεύω ότι είναι αλήθεια», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα.

Όπως εξήγησε, μόλις το 2020, όταν οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θεωρούν τον Μπρίκνερ βασικό ύποπτο για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, συνειδητοποίησε ότι το κορίτσι στο οποίο αναφερόταν ο πρώην συγκρατούμενός του θα μπορούσε να ήταν η τρίχρονη Βρετανίδα.

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Εκείνη την περίοδο, ο Μπρίκνερ εξέτιε ποινή κάθειρξης επτά ετών για τον βιασμό ηλικιωμένης γυναίκας στο Αλγκάρβε το 2005.

Σύμφωνα με τη Mail on Sunday, ο Κοντίν έχει παραδώσει στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Γερμανίας (BKA) λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Μπρίκνερ φέρεται να σκότωσε το κορίτσι.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι έχει γνώση των συγκεκριμένων λεπτομερειών, ωστόσο επέλεξε να μην τις δημοσιοποιήσει.

Οι έρευνες των αρχών επτά μήνες μετά την κατάθεση

Ο Κοντίν κατέθεσε στις γερμανικές αρχές τον Οκτώβριο του 2024, μετά την ολοκλήρωση της δίκης του Μπρίκνερ στο Μπράουνσβαϊγκ.

Στη συγκεκριμένη δίκη, ο Γερμανός είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες για τον βιασμό άλλης γυναίκας στο Αλγκάρβε, καθώς και για περιστατικά επίδειξης των γεννητικών του οργάνων σε παιδιά. Ωστόσο, αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες.

Επτά μήνες μετά την κατάθεση του Κοντίν, Γερμανοί ερευνητές και Πορτογάλοι αστυνομικοί εξασφάλισαν δικαστικά εντάλματα για τη διενέργεια νέων ερευνών σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση κοντά στο Λάγκος, στη νότια Πορτογαλία.

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Οι έρευνες διήρκεσαν τρεις ημέρες και επικεντρώθηκαν σε έκταση περίπου έξι χιλιομέτρων από το τουριστικό συγκρότημα Ocean Club, όπου διέμενε η οικογένεια ΜακΚαν κατά την εξαφάνιση της Μαντλίν.

Η περιοχή βρισκόταν επίσης κοντά σε μία καλύβα, στην οποία είχε διαμείνει στο παρελθόν ο Μπρίκνερ.

Παρά την κινητοποίηση των αρχών, οι έρευνες δεν οδήγησαν στον εντοπισμό κάποιου σημαντικού ευρήματος.

Το δημοσίευμα δεν διευκρινίζει εάν η κατάθεση του Κοντίν αποτέλεσε την αφορμή για τη συγκεκριμένη επιχείρηση ή εάν οι αρχές διέθεταν και άλλα στοιχεία που οδήγησαν στην πραγματοποίηση των ερευνών.

Ο Μπρίκνερ παραδέχθηκε ότι βρισκόταν κοντά στο σημείο της εξαφάνισης

Μία ακόμη πληροφορία που επικαλείται η Mail on Sunday αφορά δηλώσεις του ίδιου του Μπρίκνερ στη βρετανική εφημερίδα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι τη νύχτα της εξαφάνισης της Μαντλίν βρισκόταν σε απόσταση περίπου 137 μέτρων από το τουριστικό συγκρότημα Ocean Club.

Οι γερμανικές αρχές είχαν υποστηρίξει και στο παρελθόν ότι ο ύποπτος βρισκόταν κοντά στο σημείο της εξαφάνισης, επικαλούμενες δεδομένα κινητής τηλεφωνίας που τον τοποθετούσαν στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Μπρίκνερ αποφυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, αφού ολοκλήρωσε την ποινή του για τον βιασμό της ηλικιωμένης γυναίκας.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, ο δικηγόρος του δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό των νέων ισχυρισμών.

Η εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν παραμένει ανεξιχνίαστη από το 2007

Η Μαντλίν ΜακΚαν εξαφανίστηκε στις 3 Μαΐου 2007, λίγες ημέρες πριν από τα τέταρτα γενέθλιά της, από το τουριστικό διαμέρισμα όπου παραθέριζε με την οικογένειά της στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας.

Οι γονείς της, Κέιτ και Τζέρι ΜακΚαν, βρίσκονταν εκείνο το βράδυ σε κοντινό εστιατόριο, όταν διαπιστώθηκε ότι το παιδί είχε εξαφανιστεί.

Η υπόθεση προκάλεσε τεράστια διεθνή κινητοποίηση και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές ανεξιχνίαστες υποθέσεις εξαφάνισης παιδιού παγκοσμίως.

Το 2020, οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θεωρούν τον Κρίστιαν Μπρίκνερ βασικό ύποπτο και εκτιμούν ότι η Μαντλίν είναι νεκρή, χωρίς ωστόσο να έχουν εντοπίσει τη σορό της.

Οι νέοι ισχυρισμοί του πρώην συγκρατουμένου του προσθέτουν μία ακόμη μαρτυρία στην πολυετή έρευνα. Ωστόσο, δεν αποτελούν απόδειξη ότι ο Μπρίκνερ ευθύνεται για την εξαφάνιση ή τη δολοφονία του παιδιού.

Μέχρι σήμερα, δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για την υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚαν, ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.