Πέντε αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ημέρας με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 16:00 και τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Κηφισιά στις 19:30

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται την Κυριακή 22 Νοεμβρίου η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε μια ημέρα με γεμάτο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα και σημαντικές δοκιμασίες για τις ομάδες που έχουν διαφορετικούς στόχους στη φετινή διοργάνωση. Το ενδιαφέρον απλώνεται από τη Λιβαδειά και το Αγρίνιο μέχρι την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να ρίχνονται επίσης στη μάχη.

Η αυλαία της ημέρας ανοίγει στις 16:00, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Ατρόμητο. Οι δύο ομάδες θέλουν να πάρουν βαθμολογική ανάσα και να αφήσουν πίσω τους το αρνητικό ξεκίνημα, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνέχεια. Οι γηπεδούχοι έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν την έδρα τους, ενώ οι Περιστεριώτες αναζητούν ένα αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να κοιτάξουν ψηλότερα.

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Στις 17:00, ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Αγρίνιο. Οι δύο αντίπαλοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την αναμέτρηση για να ενισχύσουν τη βαθμολογική τους συγκομιδή, με την ομάδα του Αγρινίου να ποντάρει στην έδρα της και τον Βόλο να επιδιώκει μια σημαντική εκτός έδρας επιτυχία.

Μισή ώρα αργότερα, στις 17:30, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΟΦΗ. Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν την προσπάθειά τους στο πρωτάθλημα και να διατηρηθούν σε τροχιά κορυφής, όμως απέναντί τους θα βρουν έναν αντίπαλο που αναζητά ένα μεγάλο αποτέλεσμα μακριά από την Κρήτη. Η αναμέτρηση έχει ενδιαφέρον και για τις δύο πλευρές, καθώς οι βαθμοί της μπορούν να επηρεάσουν τις ισορροπίες στη βαθμολογία.

Στις 19:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή, με στόχο να πάρει τους τρεις βαθμούς και να παραμείνει στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τον πρώτο λόγο βάσει δυναμικότητας, ωστόσο καλούνται να επιβεβαιώσουν την ανωτερότητά τους στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε έναν Ηρακλή που θέλει να διεκδικήσει ό,τι του αναλογεί από την αναμέτρηση.

Το πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώνεται στην Τούμπα, όπου στις 19:30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να παραμείνει κοντά στις πρώτες θέσεις, ενώ η Κηφισιά αναζητά μια εμφάνιση που θα της επιτρέψει να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους του πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της 11ης αγωνιστικής για την Κυριακή:

16:00 | Λεβαδειακός – Ατρόμητος – Novasports 1 League

– Novasports 1 League 17:00 | Παναιτωλικός – Βόλος – Magenta Sport 2 League

– Magenta Sport 2 League 17:30 | Παναθηναϊκός – ΟΦΗ – ΣΚΑΪ

– ΣΚΑΪ 19:00 | Ολυμπιακός – Ηρακλής – Magenta Sport 1 League

– Magenta Sport 1 League 19:30 | ΠΑΟΚ – Κηφισιά – Novasports 1 League