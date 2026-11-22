Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παραταχθεί χωρίς τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ εκτός παραμένει και ο Ταϊρίκ Τζόουνς που εκτίει την τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας του

Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται την Κυριακή 22 Νοεμβρίου η 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με το ενδιαφέρον να στρέφεται αρχικά στη Μύκονο και στη συνέχεια στην Καρδίτσα, όπου ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να προσθέσει ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό του.

Η αρχή γίνεται στις 13:00, με τη Μύκονο Betsson να υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων. Οι δύο ομάδες βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία, έχοντας από μία νίκη σε επτά αγωνιστικές, και γνωρίζουν ότι το μεταξύ τους παιχνίδι αποτελεί σημαντική ευκαιρία για να βελτιώσουν τη θέση τους. Η αναμέτρηση αποκτά, επομένως, ιδιαίτερη βαρύτητα για αμφότερες, καθώς κάθε θετικό αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

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Λίγες ώρες αργότερα, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», εκεί όπου η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Ολυμπιακό. Οι Θεσσαλοί έχουν ξεκινήσει με απολογισμό τεσσάρων νικών και τριών ηττών και θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους απέναντι σε έναν από τους διεκδικητές του τίτλου. Οι «ερυθρόλευκοι», από την πλευρά τους, μετρούν έξι νίκες σε επτά παιχνίδια και θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους στο πρωτάθλημα, διατηρώντας την επαφή τους με την κορυφή.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παραταχθεί χωρίς τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, οι οποίοι δεν ακολούθησαν την αποστολή για τη Θεσσαλία. Εκτός παραμένει και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, που εκτίει την τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας του. Παρά τις απουσίες, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την πρόκληση μιας απαιτητικής εκτός έδρας αναμέτρησης, σε ένα γήπεδο όπου η Καρδίτσα θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία.

Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής:

13:00 | Μύκονος Betsson – Βίκος Ιωαννίνων – SPORT FM TV

– SPORT FM TV 15:00 | Καρδίτσα – Ολυμπιακός – ΣΚΑΪ