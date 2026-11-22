Το συγκρότημα του Βασίλη Παπαδάκη επιδιώκει τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στη διοργάνωση μετά την επιτυχία της πρεμιέρας απέναντι στην ομάδα της Αιγύπτου

Η Εθνική Παίδων επιστρέφει στη δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 του Κατάρ, έχοντας μπροστά της μια σημαντική ευκαιρία να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αντίπαλός της θα είναι ο Παναμάς, σε αναμέτρηση που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της πορείας της στον 1ο όμιλο.

Το συγκρότημα του Βασίλη Παπαδάκη μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στη διοργάνωση, καθώς στην πρεμιέρα επικράτησε με 2-1 της Αιγύπτου. Η ελληνική ομάδα έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο και κατάφερε να πάρει ένα πολύτιμο τρίποντο, χάρη στα γκολ των Σούβλατζη και Καραγγέλη, αποκτώντας από νωρίς προβάδισμα στη μάχη για την πρόκριση.

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Από την άλλη πλευρά, ο Παναμάς αναζητά αντίδραση μετά την ήττα με 2-0 από το Κατάρ. Η διοργανώτρια χώρα πήρε τη νίκη στην πρεμιέρα και υποχρέωσε τους Παναμέζους να παίξουν πλέον με μεγαλύτερη πίεση, καθώς χρειάζονται αποτέλεσμα για να διατηρήσουν τις πιθανότητές τους στον όμιλο.

Η Ελλάδα γνωρίζει πως μια δεύτερη διαδοχική νίκη θα την φέρει σε εξαιρετική θέση ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής, όπου θα αντιμετωπίσει το Κατάρ. Στην τελική φάση συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες, χωρισμένες σε 12 ομίλους, με τις δύο πρώτες κάθε γκρουπ και τις οκτώ καλύτερες τρίτες να συνεχίζουν στη φάση των «32».

Η αναμέτρηση της Ελλάδας με τον Παναμά είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 14:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.