Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις αναμετρήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος και τους τελικούς των Nitto ATP Finals για το τένις

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Κυριακής (22/11), με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Ηρακλή, τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την Κηφισιά.

Ξεχωρίζει επίσης το μεγάλο ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς και οι τελικοί των Nitto ATP Finals.

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Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

11:35: MotoGP 2026 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Warm Up) (Magenta Sport 5)

12:30: Αναγέννηση Καρδίτσας – Athens Kallithea FC (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

13:00: Moto2 2026 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας) (Magenta Sport 5)

13:00: Μπιλμπάο – Μπασκόνια (Magenta Sport 4)

13:30: Γιουβέντους – Βενέτσια (Magenta Sport 1)

14:30: MotoGP 2026 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας) (Magenta Sport 5)

14:30: Τραμπζονσπόρ – Αναντολού Εφές (Magenta Sport 7)

14:30: Ελλάδα – Παναμάς (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

15:00: Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ (Magenta Sport 3 League)

15:30: Σπάρτα Ρότερνταμ – Άλκμααρ (Novasports 4HD)

15:30: Άγιαξ – Ντεν Χάαγκ (Novasports 2HD)

16:00: Λεβαδειακός – Ατρόμητος (Novasports1 League)

16:00: Χαλ – Μπράιτον (Novasports Premier League)

16:00: Nitto ATP Finals 2026 – Τελικός Διπλού (Magenta Sport 6)

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16:00: Μπολόνια – Ουντινέζε (Magenta Sport 1)

16:00: Σασουόλο – Τζένοα (Magenta Sport 2)

16:15: Moto3 2026 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Αγώνας) (Magenta Sport 5)

16:30: Άουγκσμπουργκ – Μάιντς (Novasports Start)

17:00: Παναιτωλικός – Βόλος (Magenta Sport 2 League)

17:15: Ρασίνγκ Σανταντέρ – Ρεάλ Σοσιεδάδ (Magenta Sport 4 League)

17:30: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (ΣΚΑΪ)

18:30: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Novasports Prime)

18:30: Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο (Novasports 3HD)

19:00: Ολυμπιακός – Ηρακλής (Magenta Sport 1 League)

19:00: Τενερίφη – Μπαρτσελόνα (Magenta Sport 4)

19:00: Nitto ATP Finals 2026 – Τελικός Μονού (Magenta Sport 6)

19:00: Μίλαν – Φροζινόνε (Magenta Sport 1)

19:30: ΠΑΟΚ – Κηφισιά (Novasports 1 League)

19:30: Οσασούνα – Μάλαγα (Magenta Sport 3 League)

21:45: Αταλάντα – Ίντερ (Magenta Sport 1)

22:00: Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης (Magenta Sport 3 League)