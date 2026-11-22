Σκέψου πως είσαι υπάλληλος στην τουριστική υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας. Για χρόνια βλέπεις τον πληθυσμό της χώρας να παραμένει σταθερός, περίπου στα 5,5 εκατομμύρια κατοίκους και σπας το κεφάλι σου να βρεις τρόπους να προσελκύσεις περισσότερους επισκέπτες, ενισχύοντας παράλληλα τα οικονομικά μεγέθη της χώρας. Δεν είναι, άλλωστε, εύκολο να πείσεις κάποιον να ταξιδέψει ή ακόμη και να εγκατασταθεί σε αυτή την απομονωμένη γωνιά του πλανήτη. Μέχρι που κυκλοφορεί η πληροφορία ότι στις 19 Νοεμβρίου 2026, τα μεσάνυχτα κάθε χώρας, ξεκλειδώνει το Grand Theft Auto VI!

Και τότε όλα αλλάζουν…

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Επικρατεί φρενίτιδα και μέσα σε μερικά 24ωρα υποδέχεσαι τους νέους «συμπατριώτες» σου, αφού ο πληθυσμός εκτοξεύεται στα -περίπου- 8 εκατομμύρια, με τη βοήθεια των «μεταναστών» που στριμώχνονται στον ψηφιακό τους κόσμο, για «ιερό» σκοπό. Να παίξουν πρώτοι απ’ όλους τον νέο τίτλο παιχνιδιού, αφού η Νέα Ζηλανδία βρίσκεται σε μία από τις πρώτες ζώνες ώρας που υποδέχονται τη νέα ημέρα!

Πώς; Η εξήγηση είναι απλή. Οι παίκτες στις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη ανακάλυψαν ότι υπάρχει η δυνατότητα ν’ αλλάξουν την περιοχή της κονσόλας τους σε «New Zealand». Έτσι μπορούσαν να παίξουν αρκετές ώρες νωρίτερα, μας λέει ο κύριος Βασίλης Ζωγράφος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πληροφορικής και Επιστήμης των Δεδομένων…

«Όλοι ξαφνικά έγιναν “μετανάστες”. Όταν λέμε “μετανάστες” όμως εννοούμε ότι όσοι έχουν δημιουργήσει έναν λογαριασμό σε μια συγκεκριμένη συσκευή, αυτός ο λογαριασμός έχει και μια ταυτότητα. Φαίνεται π.χ. ότι έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα. Φρόντισαν λοιπόν ν’ αλλάξουν την περιοχή της κονσόλας κάνοντας επανεκκίνηση και να δηλώσουν ότι βρίσκονται… στη Νέα Ζηλανδία! Όλο αυτό γίνεται πολύ απλά με ένα Virtual Private Network (VPN). Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εφαρμογές και λογισμικά, τα οποία κρύβουν την γεωγραφική μου τοποθεσία, την ταυτότητά μου και με τοποθετούν ότι βρίσκομαι κάπου αλλού.» Διαφήμιση Διαφήμιση

Η ευφορία είναι τόσο μεγάλη τις τελευταίες ημέρες, που μέχρι και η ίδια η τουριστική υπηρεσία της χώρας, δεν άφησε ανεκμετάλλευτο το γεγονός. Βγήκε να καλωσορίσει τους πρόθυμους «ψηφιακούς μετανάστες» μ’ ένα επικό βίντεο στο Instagram που δείχνει τους Νεοζηλανδούς να γεύονται την καλύτερη πλευρά της ζωής, επειδή υποδέχονται πρώτοι το GTA6…

«Ένα από τα πλεονεκτήματα του να βλέπεις πρώτος την ανατολή του ήλιου; Να αποκτάς και πρώτος πρόσβαση στο GTA 6! Ακούσαμε ότι κάποιοι από εσάς προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το «κόλπο της Νέας Ζηλανδίας» για να έρθετε κοντά μας. Σας καταλαβαίνουμε και θα χαρούμε πολύ να σας φιλοξενήσουμε!»

2,1 εκατομμύρια παίκτες «έφυγαν» από ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο για παίξουν πρώτοι το GTA6

Ο «πυρετός» του GTA6 αποτυπώνεται σε αριθμούς. Διεθνής εταιρεία ερευνών αγοράς και ανάλυσης δεδομένων, καταγράφει τους «ψηφιακούς μετανάστες» από μια και μόνο μάρκα κονσόλας παιχνιδιού και δημοσιεύει εντυπωσιακά στοιχεία. Μόνο από ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 2,1 εκατομμύρια παίκτες Xbox εμφανίστηκαν ψηφιακά ως κάτοικοι Νέας Ζηλανδίας! Συγκεκριμένα:

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1.500.000 παίκτες «έφυγαν» από τις ΗΠΑ

600.000 από το Ηνωμένο Βασίλειο

200.000 από τον Καναδά

200.000 από τη Βραζιλία

100.000 από το Μεξικό, ενώ

περίπου 100.000 χρήστες PlayStation5 στις ΗΠΑ έκαναν αντίστοιχη προσπάθεια ν’ αλλάξουν χώρα!

Η διαδραστικότητα σε πλατφόρμες που επισκέπτονται εκατομμύρια παίκτες ανά τον κόσμο είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικράτησε τις τελευταίες ημέρες…

«Ξαφνικά όλοι αγαπούν τη Νέα Ζηλανδία».

«Η Νέα Ζηλανδία πρέπει να χτίσει καινούργιες πόλεις».

«Δεν υπάρχει πλέον αρκετός χώρος για τους κατοίκους».

«Μετανάστευσα στη Νέα Ζηλανδία για ένα παιχνίδι»

Πωλήσεις ρεκόρ από την πρώτη ημέρα – Έφτασαν τα 3,79 δισ. δολάρια παγκοσμίως

Η οικονομική διάσταση του παιχνιδιού πάντως δεν αστειεύεται και δεν θα μπορούσε ν’ αφήσει περιθώρια αποτυχίας. Δημοσιεύματα και εκτιμήσεις αναλυτών, τοποθετούν το κόστος ανάπτυξης του παιχνιδιού κοντά στο 1 με 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Ο κύριος Βασίλης Ζωγράφος, μας εξηγεί αυτά τα εντυπωσιακά μεγέθη αλλά και το μυστικό της πιο επιτυχημένης «συνταγής» στον κόσμο των gamers…

«Τα έσοδα από τις εκτιμώμενες προπαραγγελίες μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, υπολογίζονταν γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο. Μέχρι το βράδυ της κυκλοφορίας, δηλαδή στις 19 Νοεμβρίου, η εκτίμηση ανέβηκε στα 2,36 δισ. δολάρια.

-Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του συγκεκριμένου παιχνιδιού;

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Πρώτα απ’ όλα, είναι η αναμονή. Tα 13 χρόνια. Το 2013 κυκλοφόρησε το GTA5, το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς αυτής. Το 2022 με 2023 έγινε μια πολύ μεγάλη διαρροή υλικού από την ανάπτυξη του GTA6. Τότε προσπάθησαν να το καλύψουν αλλά δεν τα κατάφεραν. Τον Δεκέμβριο του ‘23 παρουσιάστηκε το πρώτο επίσημο τρέιλερ για να αρχίσει να ελκύει τους παίκτες. Οπότε άρχισε να δημιουργείτε αυτή η προσμονή, την οποία ενίσχυσαν με ένα πολύ καλό marketing. Άρχισαν να ταυτίζουν το συγκεκριμένο παιχνίδι με κάποια πραγματικά γεγονότα που συνέβαιναν γύρω μας. Τον Αύγουστο του ΄26 δημοσίευσαν μια εκτεταμένη παρουσίαση με πραγματικό υλικό του παιχνιδιού που έκανε τους παίκτες να χτυπήσουν “κόκκινο”.

Έδειξαν χαρακτήρες, περιβάλλοντα, υπόσχονταν πολύ ωραία γραφικά, σχεδόν αληθοφανή. Έναν δελεαστικό εικονικό τρόπο ζωής, μέσα στην παρανομία και τα πλούτη. Τέλος, άρχισαν να μεταθέτουν την κυκλοφορία από τη μια ημερομηνία στην άλλη, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη ανυπομονησία στους παίκτες, μέχρι που φτάσαμε στο trailer του Οκτώβρη και στη φρενίτιδα της 19ης Νοέμβρη.»

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Τα πήγαν δε τόσο καλά που ακόμα και οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις διαψεύστηκαν . Η μητρική εταιρία της Rockstar που κυκλοφόρησε το GTA6 ανακοίνωσε επίσημα στις 20 Νοεμβρίου ότι πέτυχε πωλήσεις 3,79 δισ. δολαρίων παγκοσμίως, από την πρώτη κιόλας ημέρα. Όσο για τις προπαραγγελίες, πριν καν την κυκλοφορία του παιχνιδιού, αυτές είχαν αγγίξει τα 32,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο λανσάρισμα στην ιστορία της ψυχαγωγίας.

Άλλωστε, όπως λέει και ο κύριος Ζωγράφος, υπάρχουν και παίκτες που πράγματι «μετακόμισαν» για μερικά 24ωρα στη Νέα Ζηλανδία ώστε να παίξουν εκεί το παιχνίδι!