Το σύστημα κακοκαιρίας που έρχεται από τα βόρεια Βαλκάνια αναμένεται να αναβιώσει το καιρικό μοτίβο τύπου «Π», ενώ οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα το βράδυ

Από το βράδυ της Κυριακής (22.11.2026) το σκηνικό του καιρού παρουσιάζει μεταβολή, με βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας να επεκτείνονται σταδιακά.

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Η αφετηρία της μεταβολής εντοπίζεται στα βορειοδυτικά, ενώ τη Δευτέρα (23/11) τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συνοδευόμενα από καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Την Κυριακή προβλέπεται αυξημένη συννεφιά, με τις βροχές να ξεκινούν από το απόγευμα στα βορειοδυτικά τμήματα.

Παράλληλα, οι νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι στο Ιόνιο και το Αιγαίο θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ.

Live η εξέλιξη της κακοκαιρίας

Η επερχόμενη μεταβολή αποδίδεται στην κάθοδο συστήματος κακοκαιρίας από τα βόρεια Βαλκάνια, το οποίο αναμένεται να αναβιώσει το καιρικό μοτίβο τύπου «Π». Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, με τον υδράργυρο να ενδέχεται να υποχωρήσει κάτω από τους 10 βαθμούς σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Τη Δευτέρα, η κακοκαιρία θα κινηθεί ταχέως, πλήττοντας τη Δυτική Ελλάδα, καθώς και τα βόρεια, ανατολικά και νοτιότερα τμήματα. Λιγότερο θα επηρεαστούν η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η ανατολική Πελοπόννησος. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τουλάχιστον τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

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Από την Τρίτη, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και βορειοδυτικούς, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω από τον βορρά προς τον νότο. Την Τετάρτη, οι τιμές θα επανέλθουν σε επίπεδα φυσιολογικά για την εποχή, με τις μέγιστες να πέφτουν κάτω από τους 20 βαθμούς και στη Βόρεια Ελλάδα να κυμαίνονται μεταξύ 12 και 13 βαθμών.

Ο καιρός σήμερα Κυριακή

Σήμερα Κυριακή αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με βροχές μετά τις απογευματινές ώρες. Κατά τις βραδινές ώρες προς τις πρώτες πρωινές της Δευτέρας, στα δυτικά αναμένονται τοπικές καταιγίδες, ενώ η ορατότητα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες θα είναι περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 14-15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από -1 έως 17, στην Ήπειρο από 4 έως 18, στη Θεσσαλία από 2 έως 18, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 19-20, στην Κρήτη από 7 έως 20-21, στα Επτάνησα από 9 έως 18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 17-18 και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

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Στο Αιγαίο και το Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί έως 3-4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς έως 4-5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης. Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις, με τους ανέμους να στρέφονται από βορειοδυτικούς σε νοτιοδυτικούς με ένταση έως 3-4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 12 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το βράδυ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17-18 βαθμούς με ανέμους 2-3 μποφόρ.

Δείτε την πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Καλλιάνο