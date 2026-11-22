Η 51χρονη καταγγέλλει πως ο σύζυγός της παραβίασε τους περιοριστικούς όρους της εισαγγελέως παραμένοντας στην οικία τους, ενώ η ίδια καταγγέλλει πως εξακολουθεί να δέχεται απειλές

Σε έναν διαρκή εφιάλτη βρίσκεται μια 51χρονη στον Ασπρόπυργο, η οποία, αφού υπέστη ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της και τον γιο της, καταγγέλλει πως εξακολουθεί να δέχεται απειλές.

Η γυναίκα, που βρέθηκε από θύμα να κατηγορείται κατόπιν ισχυρισμών του γιου της για επίθεση εκ μέρους της, δήλωσε αποφασισμένη να συνεχίσει τις καταγγελίες με τη συνδρομή δικηγόρου.

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Παραβίαση περιοριστικών όρων

Η ίδια περιέγραψε ότι ο σύζυγός της αγνόησε τους περιοριστικούς όρους της εισαγγελέως, παραμένοντας στην οικία τους.

Μόνο μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού στα μέσα ενημέρωσης ο άνδρας αποχώρησε, με τη γυναίκα να αναγκάζεται τελικά να εγκαταλείψει η ίδια το σπίτι. Κατά την πρόσφατη επιστροφή της για τη συλλογή προσωπικών αντικειμένων, δέχθηκε λεκτική επίθεση και, σύμφωνα με την ίδια, ένα χτύπημα με την πόρτα από τον γιο της. Παρά το γεγονός ότι ο γιος της κάλεσε την αστυνομία καταγγέλλοντας την ίδια, η παρέμβαση της δικηγόρου της και της εισαγγελέως ανέδειξε το ψευδές της καταγγελίας, αποτρέποντας τη σύλληψή της.

Ο κύκλος της βίας

Η 51χρονη περιγράφει μια αντιφατική συμπεριφορά από τον σύζυγό της, ο οποίος εναλλάσσει τις συγγνώμες με εκβιασμούς για το μέλλον. «Ακόμα και τώρα με απειλεί», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αναφορικά με το παρελθόν, παραδέχθηκε ότι απέφευγε τις καταγγελίες ή τις απέσυρε λόγω φόβου και έλλειψης υποστήριξης, ελπίζοντας σε αλλαγή για χάρη των παιδιών της. Σήμερα, η οικογένεια είναι διχασμένη, καθώς ενώ τα περισσότερα παιδιά της παρέχουν καθημερινή στήριξη, ο μικρότερος γιος και μία κόρη της παραμένουν απέναντί της.

Η δικηγόρος Γιάννα Παναγοπούλου έκανε λόγο για έναν «Γολγοθά» για τα θύματα, εξηγώντας πως οι δράστες συχνά παραβιάζουν τους περιοριστικούς όρους απομάκρυνσης, επιχειρώντας να κάμψουν το φρόνημα των γυναικών.

Από την πλευρά της, η ψυχολόγος Ιωάννα Κωνσταντινίδου υπογράμμισε την ανάγκη κάλυψης του θεσμικού κενού, επισημαίνοντας ότι, ενώ ο δράστης θα έπρεπε να απομακρύνεται άμεσα, η καθυστέρηση των διαδικασιών αναγκάζει τα θύματα να καταφεύγουν σε φυγή για την ασφάλειά τους.