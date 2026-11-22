Η νέα πλατφόρμα του Gov.gr διαπιστώνει ότι στους είκοσι κωδικούς προϊόντων που εξετάζει, η ελληνική τιμή είναι χαμηλότερη στους δέκα και υψηλότερη στους υπόλοιπους

Η επίσημη εφαρμογή και πλατφόρμα PosoKanei του Gov.gr συγκρίνει 20 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, εξετάζοντας τις μέσες τιμές τους σε διάστημα 30 ημερών, χωρίς ΦΠΑ, και καταγράφοντας το κόστος των ίδιων επώνυμων ειδών στην Ελλάδα έναντι άλλων ευρωπαϊκών αγορών.

Από τη σύγκριση προκύπτει ότι σε αρκετά είδη καθημερινής χρήσης, όπως τα ζυμαρικά, η οδοντόκρεμα, το αφρόλουτρο και το κρεμοσάπουνο, οι ελληνικές τιμές είναι χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντιθέτως, σε κωδικούς όπως το παγωτό, ο αλεσμένος καφές espresso και τα δημητριακά με σοκολάτα, καταγράφονται υψηλότερες τιμές στη χώρα μας.

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Ενδεικτικά, η ελληνική τιμή για κρεμώδες αφρόλουτρο 650 ml είναι 47,5% χαμηλότερη από τον μέσο όρο, ενώ η οδοντόκρεμα 75 ml παρουσιάζει διαφορά -39,7% και τα σπαγγέτι 500 g -34,1%. Στον αντίποδα, το παγωτό 406 g είναι 43,1% ακριβότερο στην Ελλάδα, με τον αλεσμένο καφέ espresso 250 g να εμφανίζει διαφορά +31,6%.

Από τους 20 κωδικούς, στους δέκα η ελληνική τιμή είναι χαμηλότερη και στους άλλους δέκα υψηλότερη. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει είδη προσωπικής υγιεινής, τρόφιμα και βρεφικά προϊόντα, ενώ η δεύτερη περιέχει τρόφιμα, είδη προσωπικής φροντίδας και τροφές κατοικιδίων.

Μεθοδολογία σύγκρισης

Η σύγκριση πραγματοποιείται χωρίς ΦΠΑ λόγω των διαφορετικών συντελεστών ανά χώρα και κατηγορία. Ως βάση χρησιμοποιείται ο αριθμητικός μέσος όρος των ημερήσιων τιμών 30 ημερών, ώστε να συνυπολογίζονται οι προωθητικές εκπτώσεις. Για κάθε προϊόν, η ελληνική τιμή συγκρίνεται με τον μέσο όρο έξι έως οκτώ χωρών, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Σημειώνεται πως οι τιμές χωρίς ΦΠΑ δεν ταυτίζονται με το τελικό ποσό στο ταμείο.

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Αναλυτικά τα προϊόντα

Χαμηλότερες ελληνικές τιμές καταγράφονται σε προϊόντα όπως το κρεμώδες αφρόλουτρο (-47,5%), το κρεμοσάπουνο με αντλία (-40,9%), η οδοντόκρεμα (-39,7%), τα σπαγγέτι (-34,1%), το αναψυκτικό τύπου cola (-29,2%), οι σερβιέτες ακράτειας (-27,5%), η κέτσαπ (-25,2%), η μαγιονέζα (-20,9%), το σαμπουάν ενυδάτωσης (-18,5%) και οι βρεφικές πάνες (-12,7%).

Αντίθετα, υψηλότερες τιμές εμφανίζουν το παγωτό (+43,1%), η υγρή τροφή σκύλου (+38,3%), ο αλεσμένος καφές espresso (+31,6%), τα δημητριακά με σοκολάτα (+31,1%), το σαμπουάν (+28,3%), το παιδικό γάλα σε σκόνη (+26,9%), το αλμυρό σνακ με πάπρικα (+24,9%), το υγρό καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων (+22,8%), το τυρί κρέμα (+20,9%) και τα μπισκότα με πραλίνα (+13,6%).

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η επιλογή δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό καλάθι και δεν επιτρέπει γενικευμένα συμπεράσματα για το επίπεδο τιμών ή το κόστος ζωής.