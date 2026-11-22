Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δεν εντόπισαν διαρροή μετά από ελέγχους σε γειτονικά κτίρια, ενώ παραμένει άγνωστη η πηγή της οσμής που κινητοποίησε τις Αρχές

Αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας

Συναγερμός προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου 2026, στο Κολωνάκι, εξαιτίας έντονης οσμής αερίου που εντοπίστηκε στην περιοχή.

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Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Ξάνθου, στο ύψος της οδού Σπευσίππου, προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό σε κατάστημα.

Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο διενεργώντας τους απαραίτητους ελέγχους. Καθώς δεν διαπιστώθηκε διαρροή, η κυκλοφορία στους δρόμους αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα.

Η μαρτυρία για το περιστατικό

Εργαζόμενος στο κατάστημα, ο οποίος συμμετείχε στην ειδοποίηση των Αρχών, περιέγραψε στην ΕΡΤ τα γεγονότα. Όπως ανέφερε, η μυρωδιά έγινε αντιληπτή προς το τέλος της βραδιάς από την καθαρίστρια, η οποία εντόπισε την έντονη οσμή στον χώρο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του προσωπικού. Το κατάστημα εκκενώθηκε αμέσως, ενώ οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν τους περιοίκους ώστε να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον κ. Ράφτη, οι δυνάμεις που κατέφθασαν πραγματοποίησαν ελέγχους σε όλες τις γειτονικές πολυκατοικίες. Παρά τις έρευνες, η πηγή της οσμής δεν εντοπίστηκε.

Σημειώνεται πως το κατάστημα δεν διαθέτει εγκατάσταση αερίου, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η οσμή να προήλθε από διπλανό κτίριο. Η μυρωδιά, η οποία παρέμενε έντονη όσο ο χώρος ήταν κλειστός, υποχώρησε αισθητά και εξαλείφθηκε πλήρως μετά το άνοιγμα των θυρών.