Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής γλυκισμάτων, δυτικά της Τζακάρτας, στην Ινδονησία. Την ίδια ώρα, οι αρχές αναθεώρησαν προς τα κάτω τον αριθμό των αγνοουμένων, ο οποίος ανέρχεται πλέον σε 36, σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματούχου της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε εγκαταστάσεις της εταιρείας παραγωγής γλυκισμάτων PT Fonua Agung Mulia, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της χώρας, σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης.

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🚨BREAKING NEWS🚨 Kebakaran besar Terjadi di PT Fonusa (salah satu produknya adalah permen milkita) yang berada di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu, 21 November 2026 Sore. Dikabarkan 42 orang masih terjebak di dalam. 🥀 https://t.co/Cpr4bFTQRI — Info Jateng (@Jateng_Twit) November 22, 2026

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο Ρίζκι Ντβιαντό, άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε κέντρα υγείας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στην επαρχία Μπαντέν, στη δυτική Ιάβα.

Temen temen Kebakaran hebat melanda pabrik PT. Fonusa Agung Mulia di Jl. Pancatama No.I Kav. 7-8, Leuwilimus, Kabupaten Serang. Disebut masih ada sejumlah karyawan terjebak di lokasi pabrik. Semoga tidak ada korban jiwa. 🥺🥺💔💔 https://t.co/5WyI6naCst — sen✮ (@jenostalker) November 21, 2026

Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης

Η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης ανακοίνωσε νωρίτερα, μέσω Instagram, ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο Ρίζκι Ντβιαντό επισήμανε ότι η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε ορισμένους χώρους της βιομηχανικής μονάδας, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των σωστικών συνεργείων και περιπλέκει την επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων.

Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες διάσωσης, ενώ παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την πυρκαγιά.