Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία έχει προκαλέσει η θραύση κεντρικού αγωγού αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ στο Πέραμα, με αποτέλεσμα να παραμείνει κλειστό τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας, της βασικής οδικής αρτηρίας που συνδέει την περιοχή με τη Σαλαμίνα και τον υπόλοιπο Πειραιά.

Η βλάβη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/11), ενώ η διαρροή λυμάτων έχει προκαλέσει έντονη δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή. Η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται με έκτακτες ρυθμίσεις, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης απαιτούν εκτεταμένη παρέμβαση στο οδόστρωμα.

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Σύμφωνα με τον δήμαρχο Περάματος, Γιάννη Λαγουδάκο, η επισκευή του αγωγού αναμένεται να διαρκέσει αρκετά εικοσιτετράωρα. Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς και από τη Σαλαμίνα, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση.

Πώς θα γίνει η αποκατάσταση του αγωγού της ΕΥΔΑΠ

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Περάματος εξήγησε ότι πρόκειται για τον κεντρικό αγωγό λυμάτων που οδηγεί στην Ψυττάλεια, ο οποίος υπέστη σοβαρή βλάβη κάτω από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, για την επισκευή του απαιτείται εκσκαφή σε βάθος περίπου πέντε μέτρων, ενώ η έκταση της παρέμβασης υπολογίζεται σε διάμετρο δέκα μέτρων.

«Ο κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ στο μοναδικό δρόμο εισόδου – εξόδου στο Πέραμα έσπασε. Πρέπει να διανοιχθεί και να επισκευαστεί σε βάθος πέντε μέτρων και σε διάμετρο δέκα μέτρων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Για να προχωρήσουν οι εργασίες, η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη δημιουργήσει προσωρινή παράκαμψη (bypass) στη ροή των λυμάτων. Συγκεκριμένα, διέκοψε τη λειτουργία του κεντρικού αγωγού περίπου 200 μέτρα πριν από το σημείο της βλάβης και προχώρησε στην άντληση των λυμάτων, ώστε να μπορέσουν τα συνεργεία να προσεγγίσουν το προβληματικό τμήμα και να πραγματοποιήσουν τη συγκόλληση.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι αναγκαία, καθώς σε διαφορετική περίπτωση υπήρχε κίνδυνος τα λύματα να επιστρέψουν στο αποχετευτικό δίκτυο και να καταλήξουν σε κατοικίες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων

Η διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας δημιουργεί σημαντικά προβλήματα, καθώς πρόκειται για τον βασικό οδικό άξονα του Περάματος και τη μοναδική οδική σύνδεση της περιοχής με τη Σαλαμίνα.

Όπως επισήμανε ο Γιάννης Λαγουδάκος, από τον συγκεκριμένο δρόμο διέρχονται ετησίως περίπου 10 εκατομμύρια επιβάτες και 4 εκατομμύρια οχήματα, με προορισμό ή αφετηρία τη Σαλαμίνα.

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Η κυκλοφορία πραγματοποιείται με δυσκολία και υπό ειδικές ρυθμίσεις της Τροχαίας, με τα οχήματα να διέρχονται σταδιακά από το διαθέσιμο τμήμα του δρόμου. Παράλληλα, εξετάζεται η περαιτέρω προσαρμογή της κυκλοφορίας, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των συνεργείων στο σημείο της βλάβης.

Ο δήμαρχος απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, εφόσον δεν συντρέχει σοβαρός λόγος.

«Όσοι δεν έχουν κάποιο σημαντικό λόγο, να μην περάσουν ούτε από τη Σαλαμίνα στο Πέραμα ούτε από το Πέραμα στη Σαλαμίνα», ανέφερε, προειδοποιώντας για αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρυνση τις επόμενες ημέρες.

Ποιοι φορείς συμμετέχουν στις εργασίες – Τα πιθανά αίτια της βλάβης

Στην επιχείρηση αποκατάστασης συμμετέχουν η ΕΥΔΑΠ, η Περιφέρεια Αττικής, η Τροχαία και ο Δήμος Περάματος, με κάθε φορέα να έχει αναλάβει διαφορετικές αρμοδιότητες.

Η ΕΥΔΑΠ έχει την ευθύνη για την επισκευή του αγωγού, η Περιφέρεια Αττικής για το οδικό δίκτυο και η Τροχαία για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Ο Δήμος Περάματος έχει αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών.

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Σε ό,τι αφορά τα αίτια της θραύσης, αυτά δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Ο Γιάννης Λαγουδάκος επισήμανε, πάντως, ότι ο αγωγός δέχεται σημαντική επιβάρυνση από τη διέλευση βαρέων οχημάτων.

Όπως εξήγησε, από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας περνούν καθημερινά νταλίκες που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια της COSCO, τριαξονικά οχήματα με εξοπλισμό για τον Ναύσταθμο, καθώς και φορτηγά που μεταφέρουν σκάφη προς τα ναυπηγεία του Περάματος.

Η αποκατάσταση της ζημιάς αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις στην περιοχή.