Ο φωτογράφος επέλεξε να διαθέσει ολόκληρη τη συλλογή του δωρεάν στους φιλάθλους της ομάδας, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να κρατήσουν ζωντανές αμέτρητες στιγμές από την ιστορία της

Οι φίλοι της ΑΪΚ Στοκχόλμης αποχαιρέτησαν με έναν ξεχωριστό τρόπο τον φωτογράφο του συλλόγου, Γιόγε Λίντεν, ο οποίος ολοκληρώνει την πολυετή παρουσία του στα γήπεδα έπειτα από 24 χρόνια πίσω από τον φακό.

Από το 2002, ο Λίντεν έχει καταγράψει χιλιάδες αγώνες της ΑΪΚ σε διαφορετικά αθλήματα, δημιουργώντας ένα τεράστιο φωτογραφικό αρχείο. Μάλιστα, επέλεξε να διαθέσει ολόκληρη τη συλλογή του δωρεάν στους φιλάθλους της ομάδας, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να κρατήσουν ζωντανές αμέτρητες στιγμές από την ιστορία της.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στο αποχαιρετιστήριο σκηνικό που ετοίμασαν οι οπαδοί, δεσπόζουσα θέση είχε ένα τεράστιο πορτρέτο του Λίντεν, ο οποίος απεικονιζόταν με το χαρακτηριστικό κόκκινο γιλέκο του φωτογράφου. Γύρω του παρουσιάζονταν τέσσερις εμβληματικές φωτογραφίες από την παρουσία του στα γήπεδα, ενώ τα πανό στις εξέδρες έστελναν το δικό τους μήνυμα αναγνώρισης.

«Για όλες τις στιγμές που απαθανάτισες – Η πολιτιστική σου προσφορά είναι ανεκτίμητη και θα παραμείνει για πάντα», ήταν το μήνυμα των φίλων της ΑΪΚ, σε μια συγκινητική αναγνώριση της προσφοράς ενός ανθρώπου που για περισσότερες από δύο δεκαετίες κατέγραφε την ιστορία του συλλόγου.