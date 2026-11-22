Οι πωλήσεις σε κατηγορίες όπως οι κονσέρβες και τα είδη φωτισμού έχουν αυξηθεί από τρεις έως και έξι φορές, οδηγώντας σε προσωρινές ελλείψεις σε αρκετά καταστήματα

Αυξημένη καταναλωτική κίνηση και σημαντική ενίσχυση των πωλήσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων καταγράφουν τα σούπερ μάρκετ, καθώς όλο και περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά προχωρούν σε αγορές ειδών πρώτης ανάγκης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για ενδεχόμενες έκτακτες καταστάσεις.

Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός κιτ επιβίωσης 72 ωρών έχει στρέψει την προσοχή των καταναλωτών σε τρόφιμα μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένο νερό, είδη φωτισμού, μπαταρίες και βασικό εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης. Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνεται πλέον και στις πωλήσεις των μεγάλων αλυσίδων οργανωμένου λιανεμπορίου, με ορισμένες κατηγορίες προϊόντων να εμφανίζουν πολλαπλάσια αύξηση σε σχέση με τα συνήθη επίπεδα.

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Στελέχη της αγοράς αποδίδουν μέρος της αυξημένης καταναλωτικής κίνησης στην ανάγκη των νοικοκυριών να δημιουργήσουν ένα απόθεμα βασικών αγαθών, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, προβλημάτων στις μεταφορές ή άλλης έκτακτης κρίσης.

Ποια προϊόντα αγοράζουν οι καταναλωτές – Αύξηση έως και έξι φορές στις πωλήσεις

Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για προϊόντα που περιλαμβάνονται στις συστάσεις για το κιτ επιβίωσης. Κονσέρβες, έτοιμα γεύματα, μπαταρίες, φακοί, ραδιόφωνα και είδη φωτισμού βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών, ενώ αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται και στις αγορές εμφιαλωμένου νερού και τροφών για κατοικίδια.

Σύμφωνα με στοιχεία από την αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου, οι πωλήσεις ορισμένων από αυτές τις κατηγορίες προϊόντων έχουν αυξηθεί από τρεις έως και έξι φορές. Σε αρκετά καταστήματα, μάλιστα, η αυξημένη ζήτηση έχει οδηγήσει ακόμη και σε προσωρινές ελλείψεις συγκεκριμένων ειδών.

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Ειδικότερα, οι πωλήσεις σε γκαζάκια, μπαταρίες και φακούς εμφανίζουν αύξηση που ξεπερνά το 10%, ενώ στις κονσέρβες η άνοδος φτάνει το 15%.

Στις πρώτες επιλογές των καταναλωτών βρίσκονται τρόφιμα με μεγάλη διάρκεια ζωής, όπως κονσέρβες τόνου και σαρδέλας, έτοιμα γεύματα, κράκερ και μπισκότα. Παράλληλα, αυξημένο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα φιαλίδια υγραερίου και τα γκαζάκια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία φαγητού σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Στο καλάθι των αγορών προστίθενται επίσης προϊόντα προσωπικής υγιεινής, εμφιαλωμένο νερό και τροφές για κατοικίδια, με τα νοικοκυριά να επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ένα βασικό απόθεμα για τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Πόσο κοστίζει η δημιουργία ενός κιτ επιβίωσης 72 ωρών

Το κόστος για τη συγκέντρωση των απαραίτητων εφοδίων εξαρτάται από τον αριθμό των μελών κάθε νοικοκυριού, τις ανάγκες του και τις επιλογές των προϊόντων.

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Ενδεικτική καταγραφή τιμών σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ δείχνει ότι ένα βασικό καλάθι 13 προϊόντων διαμορφώνεται στα 62,92 ευρώ.

Συγκεκριμένα, μία εξάδα εμφιαλωμένου νερού κοστίζει 1,75 ευρώ, τρία πακέτα κράκερ 3,90 ευρώ και δύο κονσέρβες τόνου των 112 γραμμαρίων 5,60 ευρώ. Οι σαρδέλες σε κονσέρβα πωλούνται προς 2,64 ευρώ, τα ντολμαδάκια προς 3,20 ευρώ και τα κεφτεδάκια προς 3,98 ευρώ. Ένα πακέτο γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα κοστίζει 1,43 ευρώ.

Στα είδη εξοπλισμού περιλαμβάνονται έξι μπαταρίες ΑΑΑ με κόστος 4,80 ευρώ και ένας φακός αξίας 7,50 ευρώ. Το γκαζάκι κοστίζει 21 ευρώ, ενώ το φιαλίδιο υγραερίου 1,98 ευρώ.

Το καλάθι συμπληρώνουν τρία πακέτα μωρομάντηλα, αξίας 2,61 ευρώ, καθώς και τέσσερις κονσέρβες τροφής για κατοικίδια, με συνολικό κόστος 2,53 ευρώ.

Πρόκειται για ενδεικτική καταγραφή και όχι για ένα πλήρες κιτ που καλύπτει αυτομάτως τις ανάγκες κάθε οικογένειας, καθώς οι ποσότητες και τα είδη πρέπει να προσαρμόζονται στον αριθμό των ατόμων και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

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Η αυξημένη ζήτηση δίνει ώθηση στα έσοδα των σούπερ μάρκετ

Η κινητικότητα γύρω από το κιτ επιβίωσης προσφέρει πρόσθετη ώθηση στον τζίρο των σούπερ μάρκετ, καθώς οι καταναλωτές δεν περιορίζονται πλέον στις συνηθισμένες αγορές τροφίμων και οικιακών ειδών, αλλά στρέφονται και σε προϊόντα που μέχρι πρότινος δεν αποτελούσαν βασική προτεραιότητα για το εβδομαδιαίο καλάθι τους.

Η αύξηση των πωλήσεων σε κονσέρβες, μπαταρίες, φακούς, γκαζάκια και άλλα είδη πρώτης ανάγκης ενισχύει τις επιδόσεις συγκεκριμένων κατηγοριών του οργανωμένου λιανεμπορίου, με τις αλυσίδες να καταγράφουν μεγαλύτερη κινητικότητα στα σχετικά τμήματα των καταστημάτων τους.

Η τάση αυτή είχε αρχίσει να γίνεται εμφανής ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα και συνεχίζεται, καθώς η σύσταση για τη δημιουργία αποθέματος 72 ωρών περνά σταδιακά από τη δημόσια συζήτηση στις αγοραστικές επιλογές των νοικοκυριών.

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Η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και η προετοιμασία για έκτακτες κρίσεις

Πίσω από την αυξημένη ζήτηση βρίσκεται μια ευρύτερη μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν την ασφάλεια και την κάλυψη των βασικών αναγκών τους.

Η διεθνής αβεβαιότητα, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η συχνότερη εμφάνιση ακραίων φαινομένων ενισχύουν το ενδιαφέρον για την ατομική και οικογενειακή προετοιμασία απέναντι σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συστήσει στα κράτη-μέλη να ενθαρρύνουν τους πολίτες να διαθέτουν βασικά εφόδια που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν αυτάρκεις για τουλάχιστον 72 ώρες, σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της καθημερινότητας.

Η σύσταση αφορά την ύπαρξη επαρκούς αποθέματος πόσιμου νερού, τροφίμων μακράς διάρκειας, φαρμάκων που ενδεχομένως χρειάζονται τα μέλη της οικογένειας, ειδών υγιεινής, φακού, μπαταριών και ενός ραδιοφώνου.

Το ζητούμενο, πάντως, δεν είναι η δημιουργία υπερβολικών αποθεμάτων ή η πρόκληση πανικού στην αγορά, αλλά η οργανωμένη προετοιμασία των νοικοκυριών. Η αυξημένη ζήτηση για τα συγκεκριμένα προϊόντα δείχνει ότι η σύσταση των 72 ωρών αρχίζει να επηρεάζει όχι μόνο την καθημερινότητα των καταναλωτών, αλλά και τις πωλήσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο.