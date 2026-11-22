Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής σχηματισμού για να καλύψει τα κενά των τραυματιών Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο ενόψει της αναμέτρησης με τον Ηρακλή

Επιστροφή στην δράση μετά την διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων για τον Ολυμπιακό που φιλοξενεί τον Ηρακλή στο Φάληρο για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Το πρώτο σε μια σειρά δύσκολων και απαιτητικών αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη, όπου οι ερυθρόλευκοι καλούνται να ανταπεξέλθουν παρά τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Μέσα σε λίγες μέρες τραυματίστηκαν σοβαρά κατά σειρά ο Έσε, ο Πουέρτα και ο Τσικίνιο. Τρεις σημαντικοί για το σχέδιο του προπονητή παίκτες που καλύπτουν πάνω-κάτω τα ίδια μέτρα στο γήπεδο.

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Στις καθιερωμένες δηλώσεις του πριν το ματς ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τόνισε πως δεν του αρέσουν δικαιολογίες και ψάχνει λύσεις στα προβλήματα, αποκαλύπτοντας πως σκέφτεται ακόμα και αλλαγή σχηματισμού ώστε να καλυφτούν τα κενά. Τι τελικά θα κάνει μόνο ο ίδιος το ξέρει αφού προφανείς λύσεις δεν υπάρχουν.

Ο Ολυμπιακός έχει μείνει στον άξονα με τον 34χρονο Φρόιλερ, τον Σιπιόνι που έχει ελάχιστο χρόνο συμμετοχές επι Αλγουαθίλ και τον νεαρό Φίλη που έχει παίξει μόνο στο Κύπελλο. Τι άλλο μπορεί να κάνει ο Βάσκος; Να φέρει στον άξονα τον Ρέτσο όπως δοκίμασε στις τελευταίες προπονήσεις ή να φέρει λίγα μέτρα πιο πίσω τον Σα και να παίξει με δύο φορ.

Ακόμα και ένα σχήμα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και τον Ρέτσο σε ρόλο «σύρτη» δεν θα πρέπει να αποτελέσει έκπληξη σε κανέναν.

Μια εκτίμηση που μπορεί να γίνει είναι με τον Ολυμπιακό να παρατάσσεται με τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια και τους Πέντερσεν, Ρέτσο, Πιρόλα και Τικνιζιάν στην άμυνα. Στον άξονα ο Φρόιλερ με τον Σιπιονι και τον Σα στο «10».

Στα φτερά της επίθεσης φαβορί είναι οι Ρόκα και Φορτούνης ενώ στην κορυφή της επίθεσης πιθανότατα θα βρίσκεται ο Μουαντιλμαντζί.