Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας τόνισε την ανάγκη μείωσης της τρωτότητας σε κρίσιμες υποδομές και δίκτυα της περιοχής για τον περιορισμό των συνεπειών ενός σεισμού

Επιστημονικό σχέδιο για τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης ετοιμάζει ο Δήμος Κορινθίων, σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας αναφέρθηκε στην σημασία των εκπαίδευσης των πολιτών σχετικά με τα σεισμικά φαινόμενα.

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, μέρος της σχετικής μελέτης παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου από τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα, στο πλαίσιο διάλεξης του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΔΕΑΠ).

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Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας επισήμανε ότι ο Δήμος Κορινθίων συγκαταλέγεται στους λίγους δήμους της χώρας που διαθέτουν σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, πριν ακόμα εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τα ειδικά σχέδια.

Μπορούμε να περιορίσουμε την μείωση της τρωτότητας – Η σημασία της εκπαίδευσης των πολιτών

Αναλύοντας τα γεωλογικά δεδομένα της περιοχής, ο καθηγητής σημείωσε πως ιδιαίτερα υψηλές τιμές σεισμικών επιταχύνσεων εντοπίζονται σε Ξυλόκαστρο και Λουτράκι. Παράλληλα, τόνισε ότι, ενώ ένας σεισμός δεν μπορεί να προβλεφθεί, οι συνέπειές του μπορούν να περιοριστούν με τη μείωση της τρωτότητας σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, λιμάνια, μνημεία και δίκτυα ηλεκτροδότησης, φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, ανέδειξε τη σημασία της εκπαίδευσης των πολιτών και των εθελοντών.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης αναφέρθηκε στη βαριά σεισμική μνήμη της περιοχής και στην ανάγκη έγκαιρης θωράκισης. Επισήμανε: «Έχουμε περάσει πάρα πολλά, όσοι έχουμε ζήσει τους σεισμούς και όσοι έχουμε ακούσει και διαβάσει την ιστορία του τόπου μας. Τι κάναμε εμείς; Λάβαμε τα μέτρα μας», υπογραμμίζοντας τη σημασία της προγραμματικής σύμβασης με το ΕΚΠΑ για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της τοπικής κοινωνίας.