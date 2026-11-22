Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Μπρέγκου στο 88ο λεπτό με τη βοήθεια μιας καθοριστικής κόντρας, αφήνοντας τον Βόλο χωρίς νίκη στο φετινό πρωτάθλημα

Επιστροφή στις νίκες για τον Παναιτωλικό, ο οποίος έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των επτά συνεχόμενων ηττών, επικρατώντας με 1-0 του Βόλου στο ντεμπούτο του Γιώργου Πετράκη στον πάγκο του. Ένα γκολ του Μπρέγκου στο 88ο λεπτό, με τη βοήθεια μιας καθοριστικής κόντρας, έκρινε την αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League και έδωσε βαθμολογική ανάσα στην ομάδα του Αγρινίου.

Οι Θεσσαλοί είχαν τις πιο σημαντικές ευκαιρίες στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, με τον Κρεσπί να σημαδεύει δύο φορές τα δοκάρια στο πρώτο ημίχρονο και τον Λάζαρο Λάμπρου να χάνει δύο μεγάλες ευκαιρίες μετά την ανάπαυλα. Η αστοχία τους, ωστόσο, αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο Παναιτωλικός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα λίγο πριν από το φινάλε.

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Δύο δοκάρια για τον Κρεσπί, σημαντικές επεμβάσεις από τους τερματοφύλακες

Ο Βόλος μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησε από νωρίς. Μόλις στο 5ο λεπτό, ο Κρεσπί επιχείρησε διαγώνιο σουτ, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι της εστίας του Παναιτωλικού. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν την πρωτοβουλία, όμως στο 13′ ο Σιαμπάνης κράτησε το μηδέν, νικώντας τον Άλεξιτς σε τετ α τετ, στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία των γηπεδούχων.

Στο 26ο λεπτό λίγο έλειψε να προηγηθεί ο Παναιτωλικός από λάθος της αντίπαλης άμυνας. Ο Γρόσδης επιχείρησε ένα απρόσεκτο γύρισμα προς τον Σιαμπάνη, με την μπάλα να περνά ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι και να αποφεύγεται ένα αυτογκόλ.

Ο Κρεσπί, πάντως, συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα των γηπεδούχων. Στο 30′, μετά από σέντρα του Μεντίλ, επιχείρησε τακουνάκι, αλλά είδε για δεύτερη φορά την μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι. Επτά λεπτά αργότερα, ο Τζόκα δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, με τον Κουτσερένκο να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση.

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Ο Λάμπρου έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες, ο Μπρέγκου έδωσε τη λύση

Η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Ο Βόλος συνέχισε να εμφανίζεται πιο δραστήριος επιθετικά και ο Λάμπρου είχε δύο άστοχες προσπάθειες, προτού φτάσει πολύ κοντά στο γκολ στο 59′. Το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε προς την απέναντι γωνία βρήκε στο κεφάλι του Θυμιάνη και πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Λάμπρου έχασε ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία. Ο Αποστολόπουλος υπέπεσε σε σοβαρό λάθος στα μετόπισθεν, ο Καμπελά έκλεψε την μπάλα και βρέθηκε απέναντι από τον Κουτσερένκο. Αντί να τελειώσει ο ίδιος τη φάση, επέλεξε να πασάρει στον Λάμπρου, ο οποίος, με την εστία ουσιαστικά κενή μπροστά του, έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Σταδιακά ο ρυθμός έπεσε, με τον Παναιτωλικό να ισορροπεί και να προσπαθεί να βρει χώρους για να απειλήσει. Οι προσπάθειες των Κόγιτς και Εστέμπαν, πάντως, δεν ανησύχησαν τον Σιαμπάνη, με τις δύο ομάδες να δείχνουν πως δύσκολα θα έβρισκαν το γκολ.

Η λύση ήρθε τελικά στο 88ο λεπτό και μάλιστα με αρκετή δόση τύχης. Ο Μπρέγκου επιχείρησε μακρινό σουτ, η μπάλα βρήκε στο πόδι του Γρόσδη, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 1-0. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και ο Παναιτωλικός πανηγύρισε μια νίκη μεγάλης σημασίας, στην πρώτη εμφάνιση του Πετράκη στον πάγκο του.

Αντίθετα, ο Βόλος γνώρισε την τέταρτη συνεχόμενη ήττα του και παρέμεινε χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, πληρώνοντας ακριβά τις χαμένες ευκαιρίες του.