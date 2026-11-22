Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να συνεχίσει την προσπάθειά του στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να πάρουν τους τρεις βαθμούς απέναντι στον «Γηραιό», σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

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Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό μέσα από το Live Blog του tanea.gr την εξέλιξη του αγώνα, τις σημαντικότερες φάσεις και όλα όσα συμβαίνουν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

6 λεπτά πριν 8 λεπτά πριν Αλλαγές και για τον Ηρακλή με τους Koljic και Hromada να μπαίνουν στη θέση των Zulevic και Krainz 10 λεπτά πριν Αλλαγές για τον Ολυμπιακό με τους Γκουστάβο Σα και Ζέλσον Μάρτινς να μπαίνουν στη θέση των Φρόιλερ και Φορτούνη 13 λεπτά πριν 14 λεπτά πριν 60' Σουτ του Φορτούνη έξω 16 λεπτά πριν Για το 4-2 του Μάριους δημιουργός της φάσης είναι ο Λιόν Μπέιλι που σκόραρε το 3-2 για τους «ερυθρόλευκους» 19 λεπτά πριν ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛ Ο ΜΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ 4-2 Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 20 λεπτά πριν Φοβερή ατομική ενέργεια του Λιόν Μπέιλι, με τον ίδιο να σκοράρει το δεύτερό του γκολ για τη φετινή σεζόν! 22 λεπτά πριν ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ 3-2 Ο ΛΙΟΝ ΜΠΕΙΛΙ 24 λεπτά πριν Έξαλλος έφυγε για τα αποδυτήρια ο Ιταλός προπονητής ενώ υπήρξε και μικρή ένταση 25 λεπτά πριν Αποβολή του Ματσάρι στο 50ο λεπτό! 26 λεπτά πριν Δεν υπάρχει υπόδειξη πέναλτι λόγω επιθετικό φάουλ όπως έδειξε ο Τσιμεντερίδης 28 λεπτά πριν Πήγε να δει η φάση ο διαιτητής 28 λεπτά πριν 46' Πέναλτι για τον Ολυμπιακό 28 λεπτά πριν 46' Σουτ από τον Μάριους που κόπηκε 37 λεπτά πριν Ολυμπιακός – Ηρακλής: Χορταστικό πρώτο μέρος με 4 γκολ και «ζωγραφιές» των Σιπιόνι και Ζότα Σίλβα (vids) Ο Ηρακλής προηγήθηκε δύο φορές με τον Άνταμ Ζούλιεβιτς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν ισάριθμες φορές διαμορφώνοντας το 2-2 στο πρώτο ημίχρονο 43 λεπτά πριν Το 1-1 με τη βολίδα του Σιπιόνι 44 λεπτά πριν Ο Ζότα Σίλβα γύρισε εξαιρετικά το σώμα του και εκτέλεσε, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα πριν την ολοκλήρωση των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου 46 λεπτά πριν Ημίχρονο: Ολυμπιακός - Ηρακλής 2-2 47 λεπτά πριν ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛ Ο ΖΟΤΑ ΣΙΛΒΑ ΚΑΙ 2-2 Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 48 λεπτά πριν 3 λεπτά καθυστερήσεις μετά το συμπληρωμένο 45ο λεπτό του πρώτου μέρους 49 λεπτά πριν 45' Φάουλ του Σόρια πάνω στον Ζότα Σίλβα 49 λεπτά πριν 44' Φρόιλερ στον Μάριους που πήρε κόρνερ από την προσπάθειά του 51 λεπτά πριν 43' Κεφαλιά από τον Μάριους έξω μετά από σου του Μπέιλι 54 λεπτά πριν 42' Διώξιμο του Σάλιακα σε επίθεση του Ηρακλή 54 λεπτά πριν Συνέχεια στο ματς 54 λεπτά πριν Υπάρχει αποβολή στον πάγκο του Ηρακλή, για διαμαρτυρία επειδή δεν μέτρησε αρχικά το γκολ 55 λεπτά πριν Ίβι Λόπες την ασίστ, ο Ζούλιεβιτς το τελειώμα για το 1-2 για την ομάδα του Ηρακλή 55 λεπτά πριν 1-2 ο Ηρακλής 56 λεπτά πριν Το μέτρησε ο διαιτητής 56 λεπτά πριν Πάλι ο Ζούλιεβιτς, ελέγχεται η φάση 59 λεπτά πριν Σκόραρε και δεύτερο γκολ ο Ηρακλής όμως ακυρώνεται για οφσάιντ 59 λεπτά πριν 34' Κίνηση από τον Μπέιλι και σουτ που πηγαίνει κόρνερ 1 ώρα πριν 30' Φάουλ που κέρδισε ο Φορτούνης 1 ώρα πριν 1 ώρα πριν Βγήκε μπροστά ο Ηρακλής και έψαξε το 1-2 1 ώρα πριν Ένας κεραυνός του Σιπιόνι στο 25ο λεπτό, με τον ίδιο να σκοράρει το πρώτο του γκολ για τη φετινή σεζόν 1 ώρα πριν ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΟΛ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ 1-1 ΜΕ ΓΚΟΛ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΙΠΙΟΝΙ 1 ώρα πριν 23' Επίθεση του Γηραιού με τον Ζούλιεβιτς να κάνει το τελείωμα για το 0-1 μετά την πάσα του Λόπες 1 ώρα πριν Γκολ ο Ηρακλής και 0-1 1 ώρα πριν Η φάση με τον Φορτούνη 1 ώρα πριν 18' Φάουλ παίκτη του Ηρακλή που δίνεται υπέρ του Ρέτσου στο κέντρο του γηπέδου 1 ώρα πριν 17' Πρώτη τελική προσπάθεια για τον Ηρακλή, με τον Ορτέγκα να μπλοκάρει την μπάλα έπειτα από καλά οργανωμένη ανάπτυξη των φιλοξενούμενων 1 ώρα πριν 12' Φαόυλ πάνω στον Φορτούνη 1 ώρα πριν Ο Ολυμπιακός έχει μπει και πρεσάρει από τα πρώτα μόλις λεπτά του αγώνα 1 ώρα πριν 1 ώρα πριν 8' Κόρνερ κερδισμένο από τον Ζότα και το εκτελεί ο Φορτούνης 1 ώρα πριν 8' Σουτ του Κώστα Φορτούνη που αποκρούστηκε δύσκολα από τον Αθανασιάδη 1 ώρα πριν Ο Αλεσάντε Σίλβα θα μπει αλλαγή στη θέση του Μπαρσένας για τον Ηρακλή 1 ώρα πριν Ο Μπαρσένας δείχνει να μην μπορεί να συνεχίσει 1 ώρα πριν Υπάρχει κάτω παίκτης του Ηρακλή 1 ώρα πριν 3' Σουτ του Μάριους πάει πάνω στα σώματα 1 ώρα πριν 1 ώρα πριν 1' Φάουλ που κάνει ο Ζούλιεβιτς 1 ώρα πριν Σέντρα στο Ολυμπιακός - Ηρακλής 1 ώρα πριν Υπενθυμίζουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Φορτούνης, Μπέιλι, Ζότα Σίλβα, Μάριους. Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Λάουριτσεν, Σόρια, Κράιντς, Σουρλής, Νάνου, Μπαρθένας. Λόπεθ, Ζούλιεβιτς. 1 ώρα πριν Σε 5 λεπτά η σέντρα του αγώνα 1 ώρα πριν Η προθέρμανση των ερυθρολεύκων στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» 1 ώρα πριν 1 ώρα πριν Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δέκα χρόνια. Η τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση ήταν στις 5 Φεβρουαρίου 2017, όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0. 1 ώρα πριν Σε 10 λεπτά η σέντρα του αγώνα 1 ώρα πριν Η ενδεκάδα του Ηρακλή Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Λαούριτσεν, Σόρια, Νάνου, Σουρλής, Κράιντς, Μπαρθένας, Λόπεθ, Ζούλιεβιτς. 1 ώρα πριν Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού Ορτέγκα, Σάλιακας, Πιρόλα, Ρέτσος, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Σιπιόνι, Φορτούνης, Μπέιλι, Ζότα, Μάριους. 1 ώρα πριν Σε 15 λεπτά η σέντρα του αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» 1 ώρα πριν Η βαθμολογία της Stoiximan Super League αυτή τη στιγμή 1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Τα προβλήματα, οι λύσεις και η έκπληξη Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής σχηματισμού για να καλύψει τα κενά των τραυματιών Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο ενόψει της αναμέτρησης με τον Ηρακλή 1 ώρα πριν Καλησπέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League κόντρα στον Ηρακλή, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».