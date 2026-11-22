Live Blog: Ολυμπιακός – Ηρακλής 3-2 (67′)
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να συνεχίσει την προσπάθειά του στο πρωτάθλημα.
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να πάρουν τους τρεις βαθμούς απέναντι στον «Γηραιό», σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό μέσα από το Live Blog του tanea.gr την εξέλιξη του αγώνα, τις σημαντικότερες φάσεις και όλα όσα συμβαίνουν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Αλλαγές και για τον Ηρακλή με τους Koljic και Hromada να μπαίνουν στη θέση των Zulevic και Krainz
Αλλαγές για τον Ολυμπιακό με τους Γκουστάβο Σα και Ζέλσον Μάρτινς να μπαίνουν στη θέση των Φρόιλερ και Φορτούνη
60' Σουτ του Φορτούνη έξω
Για το 4-2 του Μάριους δημιουργός της φάσης είναι ο Λιόν Μπέιλι που σκόραρε το 3-2 για τους «ερυθρόλευκους»
Φοβερή ατομική ενέργεια του Λιόν Μπέιλι, με τον ίδιο να σκοράρει το δεύτερό του γκολ για τη φετινή σεζόν!
Έξαλλος έφυγε για τα αποδυτήρια ο Ιταλός προπονητής ενώ υπήρξε και μικρή ένταση
Αποβολή του Ματσάρι στο 50ο λεπτό!
Δεν υπάρχει υπόδειξη πέναλτι λόγω επιθετικό φάουλ όπως έδειξε ο Τσιμεντερίδης
Πήγε να δει η φάση ο διαιτητής
46' Σουτ από τον Μάριους που κόπηκε
Ο Ζότα Σίλβα γύρισε εξαιρετικά το σώμα του και εκτέλεσε, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα πριν την ολοκλήρωση των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου
3 λεπτά καθυστερήσεις μετά το συμπληρωμένο 45ο λεπτό του πρώτου μέρους
45' Φάουλ του Σόρια πάνω στον Ζότα Σίλβα
44' Φρόιλερ στον Μάριους που πήρε κόρνερ από την προσπάθειά του
43' Κεφαλιά από τον Μάριους έξω μετά από σου του Μπέιλι
42' Διώξιμο του Σάλιακα σε επίθεση του Ηρακλή
Συνέχεια στο ματς
Υπάρχει αποβολή στον πάγκο του Ηρακλή, για διαμαρτυρία επειδή δεν μέτρησε αρχικά το γκολ
Ίβι Λόπες την ασίστ, ο Ζούλιεβιτς το τελειώμα για το 1-2 για την ομάδα του Ηρακλή
1-2 ο Ηρακλής
Το μέτρησε ο διαιτητής
Πάλι ο Ζούλιεβιτς, ελέγχεται η φάση
Σκόραρε και δεύτερο γκολ ο Ηρακλής όμως ακυρώνεται για οφσάιντ
34' Κίνηση από τον Μπέιλι και σουτ που πηγαίνει κόρνερ
30' Φάουλ που κέρδισε ο Φορτούνης
Βγήκε μπροστά ο Ηρακλής και έψαξε το 1-2
Ένας κεραυνός του Σιπιόνι στο 25ο λεπτό, με τον ίδιο να σκοράρει το πρώτο του γκολ για τη φετινή σεζόν
23' Επίθεση του Γηραιού με τον Ζούλιεβιτς να κάνει το τελείωμα για το 0-1 μετά την πάσα του Λόπες
Γκολ ο Ηρακλής και 0-1
18' Φάουλ παίκτη του Ηρακλή που δίνεται υπέρ του Ρέτσου στο κέντρο του γηπέδου
17' Πρώτη τελική προσπάθεια για τον Ηρακλή, με τον Ορτέγκα να μπλοκάρει την μπάλα έπειτα από καλά οργανωμένη ανάπτυξη των φιλοξενούμενων
12' Φαόυλ πάνω στον Φορτούνη
Ο Ολυμπιακός έχει μπει και πρεσάρει από τα πρώτα μόλις λεπτά του αγώνα
8' Κόρνερ κερδισμένο από τον Ζότα και το εκτελεί ο Φορτούνης
8' Σουτ του Κώστα Φορτούνη που αποκρούστηκε δύσκολα από τον Αθανασιάδη
Ο Αλεσάντε Σίλβα θα μπει αλλαγή στη θέση του Μπαρσένας για τον Ηρακλή
Ο Μπαρσένας δείχνει να μην μπορεί να συνεχίσει
Υπάρχει κάτω παίκτης του Ηρακλή
3' Σουτ του Μάριους πάει πάνω στα σώματα
1' Φάουλ που κάνει ο Ζούλιεβιτς
Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Φορτούνης, Μπέιλι, Ζότα Σίλβα, Μάριους.
Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Λάουριτσεν, Σόρια, Κράιντς, Σουρλής, Νάνου, Μπαρθένας. Λόπεθ, Ζούλιεβιτς.
Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δέκα χρόνια. Η τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση ήταν στις 5 Φεβρουαρίου 2017, όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0.
Σε 10 λεπτά η σέντρα του αγώνα
Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Λαούριτσεν, Σόρια, Νάνου, Σουρλής, Κράιντς, Μπαρθένας, Λόπεθ, Ζούλιεβιτς.
Ορτέγκα, Σάλιακας, Πιρόλα, Ρέτσος, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Σιπιόνι, Φορτούνης, Μπέιλι, Ζότα, Μάριους.
Καλησπέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League κόντρα στον Ηρακλή, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».