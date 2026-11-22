Το συνολικό ποσό των πωλήσεων ξεπέρασε κατά πολύ το 1 εκατομμύριο λίρες, με τον δημοπράτη Άντριου Άλντριτζ να επισημαίνει πως το ενδιαφέρον για την ιστορία αυτή είναι παγκόσμιο

Σπάνια κειμήλια επιβατών του «Τιτανικού» άλλαξαν χέρια σε πρόσφατη δημοπρασία, πετυχαίνοντας ποσά που κατέρριψαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Στα κορυφαία αντικείμενα συγκαταλέγονται ένα ρολόι τσέπης της επιβάτιδας τρίτης θέσης Μέρι Μάνγκαν, το οποίο αγοράστηκε για 250.000 λίρες, καθώς και ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι της Λέιντι Νταφ Γκόρντον, που έφτασε τις 150.000 λίρες. Επιπλέον, μια επιστολή με ίχνη νερού, η οποία ανακτήθηκε από τη σορό του επιβάτη πρώτης θέσης Ραμόν Αρταγαβεϊτία Γκόμες, πωλήθηκε έναντι 80.000 λιρών, σύμφωνα με το BBC.

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Ο δημοπράτης Άντριου Άλντριτζ της εταιρείας «Henry Aldridge and Son» στο Ντέβιζες του Γουίλτσαϊρ χαρακτήρισε την «επική πώληση» ως απόδειξη του διαρκούς παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την τραγωδία. Ο «Τιτανικός» ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι στις 10 Απριλίου 1912 και βυθίστηκε τις πρώτες ώρες της 15ης Απριλίου, παρασύροντας στον θάνατο περίπου 1.500 ανθρώπους.

Συλλεκτικά κειμήλια και ιστορικές μνήμες από τον Τιτανικό

Το χρυσό ρολόι της 32χρονης Ιρλανδής Μάνγκαν είχε επιστραφεί στην οικογένειά της μετά το ναυάγιο και πρόσφατα εκτέθηκε στο «Titanic Belfast». Αντίστοιχα, η επιστολή του Γκόμεζ, γραμμένη στα ισπανικά σε επίσημο χαρτί του πλοίου, περιγράφει λεπτομέρειες για το υπερωκεάνιο. Συνολικά διατέθηκαν περισσότερα από 100 αντικείμενα, όπως ένα ασφαλιστικό έγγραφο (27.000 λίρες), ένα εισιτήριο (45.500 λίρες) και μια κάρτα του ασυρματιστή Τζακ Φίλιπς (32.000 λίρες), ο οποίος έχασε τη ζωή του συντονίζοντας τη διάσωση.

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«Το συνολικό ποσό των πωλήσεων ξεπέρασε κατά πολύ το 1 εκατομμύριο λίρες, και τα αντικείμενα από τον Τιτανικό αποτέλεσαν μεγάλο μέρος αυτού του ποσού», σημείωσε ο Άλντριτζ. Ο ίδιος υπογράμμισε πως το ρολόι κατέρριψε το ρεκόρ για αντικείμενο επιβάτη τρίτης θέσης, ενώ το δαχτυλίδι αποτελεί την ακριβότερη πώληση κοσμήματος από το πλοίο. «Το ενδιαφέρον για την ιστορία αυτή είναι παγκόσμιο· οι πελάτες μου προέρχονται από τις τέσσερις γωνιές του κόσμου», τόνισε, συμπληρώνοντας: «Πιστεύω ότι οι τιμές αντανακλούν το διαρκές ενδιαφέρον για το θέμα και αυτό που κάνουμε με αυτά τα αντικείμενα είναι να διατηρούμε ζωντανές τις αναμνήσεις των ανθρώπων».