Μέλη της αρμόδιας υποεπιτροπής του Κογκρέσου ζητούν πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο Φορτ Μιντ

Έντονη ανησυχία προκαλούν στις ΗΠΑ οι 11 αυτοκτονίες ανθρώπων που εργάζονταν στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) και σε συνδεδεμένες στρατιωτικές και κυβερνητικές δομές μέσα στο 2026. Οι θάνατοι έχουν κινητοποιήσει το Κογκρέσο, με βουλευτές και από τα δύο κόμματα να ζητούν άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για το προσωπικό που εργάζεται σε ορισμένες από τις πλέον απόρρητες εγκαταστάσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, δέκα από τους έντεκα θανάτους αφορούν στρατιωτικούς, πολιτικούς υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες που εργάζονταν στις εγκαταστάσεις της NSA και της αμερικανικής Διοίκησης Κυβερνοχώρου (US Cyber Command) στο Φορτ Μιντ του Μέριλαντ. Ο ενδέκατος θάνατος καταγράφηκε σε εγκατάσταση της υπηρεσίας στην Τζόρτζια.

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Το Φορτ Μιντ, γνωστό και ως «Puzzle Palace» («Παλάτι των Γρίφων»), αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα πληροφοριών και κυβερνοεπιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εκεί υπηρετούν χιλιάδες στρατιωτικοί και πολιτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι ασχολούνται με τη συλλογή πληροφοριών από ξένες επικοινωνίες και με επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο.

Πέντε αυτοκτονίες μέσα σε πέντε εβδομάδες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η χρονική συγκέντρωση των περιστατικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, πέντε αυτοκτονίες σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις πέντε εβδομάδων, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Οι δύο πιο πρόσφατοι θάνατοι καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο και αφορούσαν έναν 21χρονο στρατιώτη και έναν 59χρονο πολιτικό υπάλληλο, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ήταν και ο 36χρονος Κέβιν Μπέρναρντ Στάλινγκς, υπαξιωματικός της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος εργαζόταν σε ψηφιακές επιχειρήσεις της NSA.

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Ο Στάλινγκς δεν εμφανίστηκε στην υπηρεσία του στις 18 Ιουνίου. Τέσσερις ημέρες αργότερα, αξιωματούχος της Πολεμικής Αεροπορίας που πραγματοποιούσε έλεγχο για την κατάστασή του τον εντόπισε νεκρό. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο 36χρονος αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, ενώ είχε βιώσει τον χωρισμό του και την απώλεια του σκύλου του. Ο αδελφός του, Άνταμ Στάλινγκς, εξέφρασε την οργή του για τις συνθήκες υπό τις οποίες εντοπίστηκε.

«Με εξοργίζει απόλυτα. Γιατί δεν ελέγξατε τι συνέβαινε στον αδελφό μου;», δήλωσε στο Bloomberg.

Εργασία έως και 16 ώρες σε χώρους χωρίς παράθυρα

Μία ακόμη περίπτωση που έχει προκαλέσει ερωτήματα είναι εκείνη του 40χρονου Κέβιν Πόλσον, λοχαγού της Εθνοφρουράς Αεροπορίας του Μέριλαντ, ο οποίος υπηρετούσε ως αξιωματικός κυβερνοεπιχειρήσεων.

Ο Πόλσον πέθανε στις 6 Ιουλίου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η αδελφή του στην εφημερίδα Baltimore Banner, εργαζόταν συχνά έως και 16 ώρες την ημέρα σε ειδικά διαμορφωμένους, αυστηρά φυλασσόμενους χώρους χωρίς παράθυρα.

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Οι χώροι αυτοί είναι γνωστοί ως Sensitive Compartmented Information Facilities (SCIFs) και χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση άκρως απόρρητων πληροφοριών. Για λόγους ασφαλείας, όσοι εργάζονται εκεί υποχρεούνται να αφήνουν έξω από τις εγκαταστάσεις τα κινητά τηλέφωνα και τα έξυπνα ρολόγια τους. Παράλληλα, δεν επιτρέπεται να συζητούν το περιεχόμενο της εργασίας τους με μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ακόμη και αν πρόκειται για μέλη της οικογένειας ή στενούς φίλους.

Ο 40χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιμετώπιζε προβλήματα ύπνου το διάστημα πριν από τον θάνατό του. Οι παρατεταμένες βάρδιες και η εργασία σε περιβάλλον χωρίς φυσικό φωτισμό μπορούν να διαταράξουν τον κιρκάδιο ρυθμό, επηρεάζοντας τον ύπνο και επιβαρύνοντας την ψυχική υγεία. Ωστόσο, δεν έχει τεκμηριωθεί ότι οι συγκεκριμένες εργασιακές συνθήκες αποτέλεσαν την αιτία των θανάτων.

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«Δεν μπορούν να μιλήσουν ούτε στους δικούς τους»

Το ιδιαίτερο εργασιακό περιβάλλον της NSA βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης στο αμερικανικό Κογκρέσο. Σε επιστολή που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, ο Δημοκρατικός βουλευτής της Βιρτζίνια Γιουτζίν Βίντμαν επισήμανε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε απόρρητες υπηρεσίες όταν χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη.

Όπως ανέφερε, λόγω της διαβαθμισμένης φύσης της εργασίας τους, οι υπάλληλοι ενδέχεται να μην μπορούν να εξηγήσουν τις πηγές του άγχους τους ούτε στα μέλη της οικογένειάς τους ούτε σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που δεν διαθέτουν την απαραίτητη εξουσιοδότηση πρόσβασης.

«Αυτές οι συνθήκες μπορούν να απομονώσουν το προσωπικό, να περιορίσουν την έγκαιρη πρόσβαση στην κατάλληλη φροντίδα και τελικά να αποδυναμώσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τη διατήρηση του προσωπικού και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων», σημείωσε. Διαφήμιση

Η επισήμανση αυτή αναδεικνύει μια ιδιαίτερη πρόκληση για τις υπηρεσίες πληροφοριών: την ανάγκη προστασίας των κρατικών μυστικών, χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα των εργαζομένων να αναζητούν βοήθεια.

Το Κογκρέσο ζητά 11 εκατ. δολάρια για την ψυχική υγεία

Οι θάνατοι έχουν προκαλέσει διακομματική κινητοποίηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Μέλη της υποεπιτροπής Κυβερνοχώρου, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Καινοτομίας της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων ζητούν πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο Φορτ Μιντ.

Σε επιστολή τους τον προηγούμενο μήνα, οι βουλευτές τόνισαν ότι ακόμη και μία απώλεια ανθρώπινης ζωής είναι υπερβολικά μεγάλη. Παράλληλα, υπογράμμισαν την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι στρατιωτικοί και όλοι οι εργαζόμενοι στην NSA και στο Cyber Command διαθέτουν την κατάλληλη υποστήριξη και τους αναγκαίους πόρους, ώστε να αποτρέπονται αντίστοιχες τραγωδίες. Στις εγκαταστάσεις του Φορτ Μιντ εργάζονται έως και 64.000 στρατιωτικοί και πολιτικοί υπάλληλοι.

Οι προειδοποιήσεις είχαν αρχίσει πριν από χρόνια

Η ανησυχία για την ψυχική υγεία του προσωπικού στο Φορτ Μιντ δεν είναι καινούργια. Σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία που είχε δημοσιεύσει η στρατιωτική εφημερίδα Stars and Stripes, το 2012 το ποσοστό αυτοκτονιών μεταξύ στρατιωτικών που υπηρετούσαν στην εγκατάσταση ήταν εξαπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό στο Μέριλαντ.

Η ιστορική αυτή σύγκριση δεν αποτυπώνει απαραίτητα τη σημερινή κατάσταση, ενισχύει όμως τα ερωτήματα για τη μακροχρόνια επάρκεια των μηχανισμών πρόληψης και υποστήριξης. Οι έντεκα θάνατοι μέσα στο 2026 έχουν επαναφέρει το ζήτημα στο προσκήνιο, με το Κογκρέσο να ζητά απαντήσεις για την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και για τις συνθήκες εργασίας σε εγκαταστάσεις υψηλής διαβάθμισης.