Αρκετές τούφες από τα μαλλιά του έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα - Τουλάχιστον 50 δείγματα φυλάσσονται σε συλλογή στο Μάουντ Βέρνον, την πρώην κατοικία του

Μια τούφα από τα μαλλιά του πρώτου προέδρου των ΗΠΑ, Τζορτζ Ουάσινγκτον, πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 4.000 δολαρίων (περίπου 3.058 λιρών).

Η τρίχα, η οποία διατηρείται μέσα σε κορνίζα, ανήκε αρχικά στον Τζον Γκάντσμπι, ο οποίος είχε φιλοξενήσει τον Ουάσινγκτον σε δείπνο το 1799, λίγο πριν από τον θάνατό του. Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Richmond Auctions, το κειμήλιο πέρασε αργότερα στην κατοχή του συλλέκτη Τζον Κ. Λάτιμερ, ο οποίος το απέκτησε από απόγονο του Γκάντσμπι.

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Το όνομα του νέου ιδιοκτήτη δεν έχει γίνει γνωστό.

Lock of former US President George Washington’s hair sells for $4,000 https://t.co/i2QYI2U3cK — BBC News (World) (@BBCWorld) November 21, 2026

Η συγκεκριμένη πώληση, πάντως, δεν αποτελεί την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί για τρίχες του Ουάσινγκτον. Το 2021, τρεις τρίχες που εκτιμάται ότι είχαν αφαιρεθεί από τον ίδιο λίγο πριν ή μετά τον θάνατό του και φυλάσσονταν μέσα σε μενταγιόν, πωλήθηκαν έναντι σχεδόν 40.000 δολαρίων.

Το δείπνο λίγο πριν από τον θάνατό του

Ο Γκάντσμπι ζούσε στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια, η οποία το 1799 ήταν ακόμη κωμόπολη. Σύμφωνα με μαρτυρία της εγγονής του, Τζούλια Τεν Άικ ΜακΜπλερ, το 1928, είχε φιλοξενήσει τον Ουάσινγκτον σε δείπνο λίγο πριν από τον θάνατό του.

Όπως ανέφερε η ίδια, ο παππούς της απέκτησε την τούφα λόγω της φιλίας και της σχέσης του με τον Ουάσινγκτον κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Στη συνέχεια, την τοποθέτησε σε κορνίζα και την κρέμασε κάτω από το πορτρέτο του πρώτου προέδρου των ΗΠΑ στο σπίτι της οικογένειας στην Ουάσινγκτον.

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Ο Γκάντσμπι είχε επίσης φιλοξενήσει τις δύο εορταστικές εκδηλώσεις για τα γενέθλια του Ουάσινγκτον, το 1798 και το 1799, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

Τα προσωπικά αντικείμενα του πρώτου προέδρου των ΗΠΑ

Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον ηγήθηκε των αμερικανικών δυνάμεων στη νίκη κατά των Βρετανών στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας και συνέβαλε στη σύνταξη του Συντάγματος των ΗΠΑ. Το 1788 έγινε ο πρώτος πρόεδρος της χώρας, ενώ αποχώρησε από το αξίωμα το 1797, έχοντας ολοκληρώσει δύο προεδρικές θητείες.

Αρκετές τούφες από τα μαλλιά του έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον 50 δείγματα φυλάσσονται σε συλλογή στο Μάουντ Βέρνον, την πρώην κατοικία του, η οποία λειτουργεί πλέον ως μουσείο.

A framed lock of hair from America’s founding father, George Washington, was sold at auction Saturday for $4,000. South Carolina-based auction house Richmond Auctions said the lock of hair was obtained by famed collector John K. Lattimer, a descendant of John Gadsby, who had hosted the first U.S. president’s final two birthday celebrations at his City Hotel and Tavern in Alexandria, Virginia, in 1798 and 1799. https://t.co/KCj07HPKRA Διαφήμιση November 21, 2026

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του Μάουντ Βέρνον, η παράδοση της διατήρησης και δημόσιας έκθεσης μαλλιών φίλων ή συγγενών γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση τον 19ο αιώνα, αν και ήταν ήδη διαδεδομένη σε εύπορες οικογένειες, όπως εκείνη των Ουάσινγκτον.

Σημαντικές τιμές έχουν καταγράψει σε δημοπρασίες και άλλα αντικείμενα που συνδέονται με τον πρώτο πρόεδρο των ΗΠΑ. Τον περασμένο Ιούλιο, επιστολή του Ουάσινγκτον με την υπογραφή του, γραμμένη το 1776 και με την οποία ζητούσε στρατιώτες για τον Ηπειρωτικό Στρατό που πολεμούσε τους Βρετανούς, πωλήθηκε έναντι 109.800 δολαρίων.