Ο 14χρονος έπεσε θύμα απάτης από επιτήδειο που του απέσπασε 100-150 ευρώ με το πρόσχημα της προμήθειας όπλου, ενώ πλέον λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη χωρίς να του απαγγελθεί καμία κατηγορία

Ένας 14χρονος μαθητής σε πόλη της περιφέρειας, ο οποίος υφίστατο συστηματικό bullying από συμμαθητές του λόγω της καταγωγής της μητέρας του από την ανατολική Ευρώπη και της προφοράς του, προέβαινε σε αναζητήσεις στο Telegram για την αγορά όπλου με σκοπό την εκδίκηση. Η υπόθεση περιήλθε σε γνώση της Αντιτρομοκρατικής την περασμένη άνοιξη, με τον ανήλικο να ταυτοποιείται και να εντοπίζεται τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η έρευνα αποκάλυψε πως το παιδί ήταν ήσυχο και διαβιούσε σε ένα άψογο οικογενειακό περιβάλλον με εξαιρετικούς γονείς. Ο πατριός του, ελληνικής καταγωγής, τον είχε απασχολήσει μάλιστα το καλοκαίρι στην επιχείρησή του, ενώ ο ανήλικος δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα. Ωστόσο, η συστηματική κοροϊδία από συμμαθητές του τον οδήγησε στην επιθυμία για εκδίκηση. Στο πλαίσιο των διαδικτυακών του αναζητήσεων, ο 14χρονος έπεσε θύμα απάτης, καθώς κάποιος επιτήδειος του απέσπασε 100-150 ευρώ με το πρόσχημα της προμήθειας όπλου.

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Η διαχείριση της υπόθεσης

Η Αντιτρομοκρατική εξετάζει τέτοια περιστατικά για την πιθανότητα δράσης ή ριζοσπαστικοποίησης, έχοντας αποτρέψει στο παρελθόν αντίστοιχες περιπτώσεις που αφορούσαν αναζητήσεις για μαχαίρια ή ένταξη σε ομάδες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το προφίλ του ανηλίκου δεν ήταν ακραίο, αλλά το παιδί βρισκόταν υπό πίεση λόγω της συμπεριφοράς των συμμαθητών του.

Κρίνοντας πως η υπόθεση δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της, η Υπηρεσία ενημέρωσε την εισαγγελία ανηλίκων για την προστασία του και το τοπικό Τμήμα Ανηλίκων για τις περαιτέρω ενέργειες. Ακολούθησαν όλες οι απαραίτητες κινήσεις, με αποτέλεσμα το αγόρι να έρθει σε επαφή με παιδοψυχολόγο για ψυχολογική υποστήριξη, χωρίς να του απαγγελθεί καμία κατηγορία.