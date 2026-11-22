Οι εταιρείες μπορούν να συλλέγουν τα στοιχεία με αυτοματοποιημένο τρόπο και να τα ενσωματώνουν στα δικά τους πληροφοριακά συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής εφαρμογών (API)

Η πλατφόρμα OpenCar του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσφέρει πλέον στους πολίτες πιο λεπτομερή δεδομένα για τα οχήματα. Στα νέα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τους τεχνικούς ελέγχους ΚΤΕΟ.

Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας OpenCar παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης των υπαρχόντων δεδομένων με τη χρήση προγραμματιστικής διεπαφής εφαρμογών (API). Έτσι, οι εταιρείες μπορούν να συλλέγουν τα στοιχεία με αυτοματοποιημένο τρόπο και να τα ενσωματώνουν στα δικά τους πληροφοριακά συστήματα.

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Η βασική υπηρεσία OpenCar, διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας opencar.data.gov.gr, επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν πληροφορίες για ένα όχημα με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας, χωρίς να εμφανίζονται προσωπικά δεδομένα του ιδιοκτήτη. Με την επέκταση της υπηρεσίας, η αναζήτηση δεν περιορίζεται στα βασικά χαρακτηριστικά του οχήματος, αλλά παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάστασή του και το ιστορικό του.

Περισσότερες πληροφορίες για τους τεχνικούς ελέγχους

Στα διαθέσιμα δεδομένα προστίθενται πλέον αναλυτικότερες πληροφορίες για τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο του οχήματος. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα και την ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου ΚΤΕΟ, την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου, καθώς και τον τύπο του ελέγχου και τον αριθμό του σχετικού πιστοποιητικού.

Επιπλέον, εμφανίζονται τα χιλιόμετρα που είχαν καταγραφεί κατά τον τελευταίο έλεγχο.

Αυτά τα στοιχεία συμπληρώνουν τις ήδη διαθέσιμες πληροφορίες, όπως η κατηγορία και το χρώμα του οχήματος, η χρήση του, ο αριθμός πλαισίου, ο κυβισμός, η φορολογήσιμη ισχύς, η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ημερομηνία χορήγησης της άδειας, η κατάσταση κυκλοφορίας, η ισχύς της άδειας και η ασφαλιστική κάλυψη.