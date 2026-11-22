Από την επίθεση τραυματίστηκαν η 56χρονη και ο 69χρονος, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς»

Στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» νοσηλεύονται με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα μια 56χρονη γυναίκα και ένας 69χρονος άνδρας, έπειτα από επίθεση που δέχτηκαν με λοστό από έναν 26χρονο στις Αχαρνές.

To απίστευτο περιστατικό βίας σημειώθηκε χθες στις Αχαρνές γύρω στις 5 το απόγευμα με πρωταγωνιστή έναν 26χρονο.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 26χρονος οδηγός, ο οποίος κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα επί της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε διαδοχικά πάνω σε δύο οχήματα, προκαλώντας σε αυτά υλικές ζημιές. Χτυπάει λοιπόν το πρώτο όχημα, χτυπάει και στο επόμενο και έπειτα πέφτει στη μάντρα του σπιτιού.

Το περιστατικό όμως δεν σταματάει εδώ.

Όταν οι οδηγοί του αυτοκινήτου αλλά και κάτοικοι της περιοχής βγήκαν για να του ζητήσουν εξηγήσεις, ο νεαρός φέρεται και σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο MEGA να γρονθοκόπησε τον οδηγό του αυτοκινήτου, να τον χτύπησε αρκετά άσχημα και στη συνέχεια έβγαλε έναν λοστό και επιτέθηκε και στη σύζυγό του.

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματίσει και τους δύο αρκετά σοβαρά. Ο ίδιος βρισκόταν σε αμόκ, καθώς άρχισε να επιτίθεται σε όλους όσους έβγαιναν έξω για να δουν τι συνέβη. Κατάφεραν κάποιοι κάτοικοι, τον ακινητοποίησαν. Ήρθε ασθενοφόρο, παρέλαβε τους τραυματίες, ενώ ο 26χρονος έχει συλληφθεί.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

«Ήμουν στο σπίτι, άκουσα ένα μεγάλο μπαμ, σαν τρακάρισμα. Βγαίνω στο μπαλκόνι, άκουγα φωνές κι αυτά. Είδα έναν άνθρωπο να βαράει έναν μεγαλύτερο σε ηλικία άνθρωπο. Έπεσε κάτω λιπόθυμος ο άνθρωπος συνέχισε να τον βαράει. Μετά χτύπησε και τη γυναίκα με ένα σίδερο στο κεφάλι και της έβαλε μία δύο μπουνιές κάτι τέτοιο. Κατεβαίνω με τον αδερφό μου, πάω να τον ακινητοποιήσω, μου κάνει επίθεση, τον ακινητοποιώ εγώ. Μετά συνέχισε και έκανε επιθέσεις σε όλους τους περαστικούς και όποιοι άνθρωποι είχαν κατέβει. Πέρναγε ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, τον χτύπησε και αυτόν», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.