Οι αναφορές στον ΣΥΡΙΖΑ και οι αιχμές για τις ερωτήσεις

Ένταση επικράτησε στον τηλεοπτικό αέρα του ΣΚΑΪ, με αφορμή τις υποθέσεις Λιάκου και Τσάφου, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην οποία συμμετείχε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη.

Η βουλευτής διασταύρωσε τα ξίφη της τόσο με τους δημοσιογράφους που συμμετείχαν στην εκπομπή όσο και με την παρουσιάστρια, Φαίη Μαυραγάνη, με τη συζήτηση να εξελίσσεται σε έντονη αντιπαράθεση.

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Οι αναφορές στον ΣΥΡΙΖΑ και οι αιχμές για τις ερωτήσεις

Επιχειρώντας να απαντήσει στις ερωτήσεις σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες συγγενικών προσώπων στελεχών που κατέχουν θεσμικές θέσεις, η Σοφία Βούλτεψη αναφέρθηκε στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και στους διορισμούς προσώπων επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η βουλευτής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τις ερωτήσεις που δεχόταν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήρθα εγώ εδώ να απολογηθώ για το Λιάκο και τον Τσάφο; Γι’ αυτό με έφερες;»

Στη συνέχεια, επικαλέστηκε και τη δημοσιογραφική της ιδιότητα, προκαλώντας την αντίδραση των συνομιλητών της. «Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν είστε δημοσιογράφος, είστε πολιτικός», ήταν η απάντηση που ακούστηκε από το πάνελ.

Η παρέμβαση της Φαίης Μαυραγάνη

Παρά την προσπάθεια της Φαίης Μαυραγάνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να ολοκληρώσει τη συζήτηση, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε. Μάλιστα, η παρουσιάστρια σηκώθηκε από τη θέση της και πλησίασε τη βουλευτή, απευθυνόμενη σε εκείνη σε έντονο ύφος.

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«Κυρία Βούλτεψη, χάσατε την ψυχραιμία σας και αυτό σας αδικεί», της είπε, επισημαίνοντας ότι δεν την αφήνει να ολοκληρώσει τις ερωτήσεις της.

«Μα δεν με έχετε αφήσει να τελειώσω μισή κουβέντα, κυρία Βούλτεψη», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η αντιπαράθεση ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας ερώτηση.

Από την πλευρά της, η Σοφία Βούλτεψη επανέλαβε τις ενστάσεις της για τη συζήτηση, απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους του πάνελ: «Παιδιά, ελπίζω την άλλη φορά να μου κάνετε πολιτικές ερωτήσεις».

«Συγγνώμη, δεν ρωτήσαμε για τα ζώδια», ήταν η απάντηση που δόθηκε από το πάνελ.

Η Φαίη Μαυραγάνη έβαλε τελικά τέλος στη συζήτηση, αποχαιρετώντας τη βουλευτή της ΝΔ και περνώντας στην επόμενη ενότητα της εκπομπής. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη της για όσα είχαν προηγηθεί στον τηλεοπτικό αέρα.