Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 125 αεροσκάφη, ενώ, σύμφωνα με τους πιλότους, έριξαν 14 διατρητικές βόμβες GBU-57 στην πρώτη πολεμική χρήση του όπλου

Δεκαπέντε χρόνια σχεδιασμού και μια εξαντλητική πτήση 37 ωρών βρίσκονται πίσω από την αμερικανική αεροπορική επιδρομή εναντίον των θαμμένων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Για πρώτη φορά, οι πιλότοι των βομβαρδιστικών αφηγούνται τις δραματικές στιγμές της επιχείρησης «Midnight Hammer» που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη τους.

Σε συνέντευξή τους στο περιοδικό Air & Space Forces Magazine, χειριστές των B-2 περιέγραψαν την ιστορία της αποστολής, η οποία ξεκίνησε από την αεροπορική βάση Whiteman στο Μιζούρι και πραγματοποιήθηκε στις 21–22 Ιουνίου 2025. Για πρώτη φορά μίλησαν δημόσια, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα.

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Δεν γνώριζαν καν το όνομα της αποστολής τους

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 125 αεροσκάφη, ανάμεσά τους F-22, F-35, F-16, A-10 και δεκάδες ιπτάμενα τάνκερ. Επικεφαλής της δύναμης κρούσης ήταν 7 stealth βομβαρδιστικά B-2 Spirit με 14 χειριστές. Οι πιλότοι δεν γνώριζαν καν το όνομα της αποστολής και το έμαθαν μόνο αφού προσγειώθηκαν και μπήκαν σε ασφαλή χώρο ενημέρωσης.

Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος αποτέλεσε η ανάπτυξη της GBU-57, μιας βόμβας σχεδιασμένης να πλήττει εγκαταστάσεις σε μεγάλο βάθος. Το B-2 είναι το μοναδικό αεροσκάφος που μπορεί να τη μεταφέρει.

⚠️ The United States struck Iran’s nuclear facilities In the early hours of June 22 (around 2:30 AM Iranian time), the U.S. launched strikes on key nuclear sites — Fordow, Natanz, and Isfahan. B-2 bombers, Massive Ordnance Penetrators (weighing 13–30 tons), and Tomahawk missiles from submarines were used in the attack. Donald Trump announced the “complete destruction” of the targets and warned of even more powerful strikes if Iran retaliates. The IAEA currently reports no increase in radiation levels around the sites. Διαφήμιση Διαφήμιση June 22, 2025

Έτσι έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με τους πιλότους, στις 2:10 π.μ. τοπική ώρα έξι B-2 έπληξαν τη μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου του Φορντό και ένα τη Νατάνζ. Συνολικά έριξαν 14 διατρητικές βόμβες GBU-57, περίπου 13,6 τόνων η καθεμία, στην πρώτη πολεμική χρήση του όπλου. Την ίδια στιγμή, αμερικανικό υποβρύχιο εκτόξευσε πυραύλους κρουζ Tomahawk εναντίον μιας τρίτης πυρηνικής εγκατάστασης, στο Ισφαχάν.

Για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, πρόσθετα B-2 πέταξαν ανοιχτά προς τα δυτικά ως αντιπερισπασμός, ώστε να στραφεί εκεί η προσοχή των ΜΜΕ. Η κύρια δύναμη κρούσης κινήθηκε ανατολικά, μέσω Ατλαντικού και Μεσογείου.

Λίγες ημέρες πριν από την επιδρομή, το Ιράν είχε ρίξει τσιμέντο πάνω από τους αεραγωγούς του Φορντό. Οι επιτελείς αναγκάστηκαν έτσι να αναδιαμορφώσουν το προφίλ της επίθεσης, ώστε το πρώτο βομβαρδιστικό να ανατινάξει το τσιμεντένιο κάλυμμα πριν τα επόμενα πλήξουν την υπόγεια εγκατάσταση.

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Η στιγμή της ρίψης

Τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Ιουνίου 2025, έπειτα από 18 ώρες πτήσης, ένα B-2 πλησίαζε στον στόχο του. Τότε οι δύο πιλότοι διέκριναν ξαφνικά κάτω από το αεροσκάφος τα φώτα της πόλης.

«Θεέ μου, είναι η Τεχεράνη!» αναφώνησε ο ένας. «Το κάνουμε. Συμβαίνει στ’ αλήθεια» είπαν μεταξύ τους.

Λίγα λεπτά αργότερα εξαπέλυσαν δύο τεράστιες βόμβες, περίπου 13,6 τόνων η καθεμία, προς την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό.

«Πάμε να φύγουμε από εδώ!» είπε ο ένας πιλότος. «Όχι, περίμενε», απάντησε ο συγκυβερνήτης. Έστρεψαν τότε το αεροσκάφος και κοίταξαν πίσω για να δουν αν οι βόμβες θα εκρήγνυνταν. Μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα, μια πύρινη σφαίρα υψώθηκε όσο ένα δεκαώροφο κτίριο και έκανε τη νύχτα μέρα στα ιρανικά βουνά.

Η σιωπή, τα διεγερτικά χάπια και ένα πιο… ανάλαφρο περαστικό

Κατά τη διάρκεια της πτήσης των 37 ωρών, οι πιλότοι τήρησαν αυστηρή σιγή ασυρμάτου. Για να αντιμετωπίσουν την κόπωση, κοιμήθηκαν σύντομα, για 30–45 λεπτά, πίσω από τα καθίσματα και πήραν εγκεκριμένα από γιατρούς διεγερτικά χάπια, τα λεγόμενα «go pills».

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Δεν έλειψε και ένα πιο ανάλαφρο περιστατικό πάνω από τα Στενά του Γιβραλτάρ: ένας συγκυβερνήτης μπλέχτηκε κατά λάθος με το σωσίβιό του στο μπράτσο του καθίσματος. Το σωσίβιο φούσκωσε μέσα στο πιλοτήριο και αναγκάστηκε να το τρυπήσει με μαχαίρι. Στο αεροσκάφος υπήρχαν φούρνος μικροκυμάτων, τουαλέτα και λίγος χώρος για να ξαπλώσει κανείς.

Όταν ολοκληρώθηκαν οι βομβαρδισμοί και τα αμερικανικά μαχητικά βγήκαν με ασφάλεια από τον ιρανικό εναέριο χώρο, οι πιλότοι μετέδωσαν το δεύτερο μήνυμά τους: «Τελειώσαμε, είμαστε ασφαλείς!»

Έτσι έμαθαν την επίσημη ονομασία της επιχείρησης

Ύστερα από περίπου 37 ώρες στον αέρα, τα πληρώματα προσγειώθηκαν στη βάση τους στο Μιζούρι. Η αποστολή είχε ήδη γίνει γνωστή στις ΗΠΑ, και μάλιστα από τον ίδιο τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Στους πιλότους χορηγήθηκαν ενδοφλεβίως υγρά και ακολούθησε απόρρητη ενημέρωση, όπου τους έδειξαν δορυφορικές εικόνες των στόχων που είχαν πληγεί. Εκεί οι πιλότοι έμαθαν για πρώτη φορά την επίσημη ονομασία της επιχείρησης.