Η Ιωάννα Παλιοσπύρου αποκάλυψε ότι έχει υποβληθεί σε περισσότερες από 30 χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάστασή της, ενώ συνεχίζει να δέχεται απειλητικά μηνύματα από αγνώστους

Αθέατες πλευρές του προσωπικού της δράματος και τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε μετά την επίθεση με βιτριόλι περιγράφει η Ιωάννα Παλιοσπύρου σε μία μοναδική συνέντευξη που παραχώρησε στο Face2Face και την Κατερίνα Παναγοπούλου. Για πρώτη φορά η γυναίκα που συγκλόνισε το πανελλήνιο με την περιπέτεια που άλλαξε ριζικά την ζωή της μιλάει από τα βάθη της ψυχής της για τις πρώτες εικόνες την στιγμή της επίθεσης, τον Γολγοθά της αποκατάστασης και το αποτύπωμα της γυναίκας που της επιτέθηκε χωρίς να έχει δεχθεί ως σήμερα μία συγγνώμη ούτε από την ίδια ούτε και από την οικογένειά της, ενώ αποκαλύπτει ότι μέχρι σήμερα συνεχίζει να δέχεται απειλητικά μηνύματα από αγνώστους.

Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση, περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν της επίθεσης όταν είδε τα μαλλιά της να πέφτουν μέσα σε δευτερόλεπτα, αλλά και τον τρόμο που βίωσε μόνο από την οσμή του καυστικού υλικού, την πρώτη φορά που αντίκρισε το πρόσωπό της στον καθρέφτη, καθώς και τη στάση της οικογένειας της δράστιδας που δεν παρευρέθηκαν στην δίκη, τονίζοντας «δεν με έχουν προσεγγίσει ποτέ».

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Έξι και πλέον χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι που δέχθηκε στις 20 Μαΐου 2020 στην Καλλιθέα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου μίλησε στην Κατερίνα Παναγοπούλου για όσα εξακολουθούν να καθορίζουν την καθημερινότητά της, αλλά και για τις σκέψεις και τους φόβους της μπροστά στο ενδεχόμενο αποφυλάκισης της Έφης Κακαράντζουλα.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου εξιστορεί σε μια συνέντευξη που καθηλώνει τη μαραθώνια δικαστική διαδικασία, τις περισσότερες από 30 χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί και το δισβάστακτο οικονομικό βάρος των θεραπειών της στο εξωτερικό.

«Κατάλαβα ότι έπρεπε να τρέξω για να σώσω τη ζωή μου»

Επιστρέφοντας νοερά στο πρωινό της 20ής Μαΐου 2020, η Ιωάννα Παλιοσπύρου περιέγραψε τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση.

Όπως εξήγησε, αρχικά δεν είχε αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί και πίστεψε ότι μια γυναίκα που βρισκόταν στο κτίριο της είχε πετάξει καφέ.

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«Αμέσως όμως από τη μυρωδιά και από τις αναθυμιάσεις που δημιουργήθηκαν από το καυστικό υγρό, κατάλαβα ότι συνέβη κάτι πάρα πολύ κακό και ότι έπρεπε να τρέξω για να σώσω τη ζωή μου», ανέφερε.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η περιγραφή της για τις στιγμές που ακολούθησαν, όταν κατέφυγε σε κοντινό φαρμακείο αναζητώντας βοήθεια.

«Είμαι σε ένα νιπτήρα που μου υπέδειξε η φαρμακοποιός και προσπαθώ να ρίξω νερό στο πρόσωπό μου και βλέπω τα μαλλιά μου να πέφτουν στον νιπτήρα. Βλέπω κάτι μαύρο και δεν καταλαβαίνω στην αρχή ότι είναι τα μαλλιά μου και όταν το κατάλαβα είπα ότι οκ, θα σβήσω εδώ αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβω».

Στη διαδρομή προς το νοσοκομείο, όπου τη μετέφεραν συνάδελφοί της, θυμάται ότι φώναζε: «Γιατί σε μένα; Τι έκανα; Γιατί; Γιατί μου το κάνανε αυτό;».

Όταν έφτασε στα επείγοντα και ένιωσε ότι οι γιατροί είχαν αναλάβει τη φροντίδα της, λιποθύμησε.

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«Μου έριξε την ευθύνη» – Όσα είπε για τη στάση της δράστιδας στο δικαστήριο

Η συζήτηση επικεντρώθηκε και στη δίκη της Έφης Κακαράντζουλα, η οποία καταδικάστηκε για την επίθεση.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου θυμήθηκε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της με την προστατευτική μάσκα, όταν αποφάσισε να προσέλθει στο δικαστήριο από την κεντρική είσοδο, παρά τις επιφυλάξεις των δικηγόρων της.

«Εγώ θα πάω εκεί, θα περάσω κανονικά από την είσοδο με το κεφάλι ψηλά. Δεν θέλω να κρυφτώ, δεν θέλω να ντραπώ», ήταν η απάντηση που, όπως περιέγραψε, τους είχε δώσει.

Αναφερόμενη στην πρώτη παρουσία της κατηγορούμενης στη δικαστική αίθουσα, υποστήριξε ότι η στάση της δεν έδειχνε μεταμέλεια.

«Το πρώτο πράγμα που έκανε όταν ξεκίνησε η δίκη ήταν να ζητήσει το λόγο και να σηκωθεί επάνω. Μπροστά στους δικαστές, μπροστά σε μένα και μπροστά σε εσάς τους δημοσιογράφους, το πρώτο πράγμα που έκανε είναι ότι μου έριξε την ευθύνη».

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Σύμφωνα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου, η καταδικασθείσα υποστήριξε στην απολογία της ότι ένιωσε πως την περιέπαιζε και ότι θέλησε να την πονέσει.

Η ίδια επανέλαβε ότι δεν μπορεί να εξηγήσει με όρους λογικής το κίνητρο της επίθεσης.

«Μακάρι να ξαναδεχτείς επίθεση με βιτριόλι» – Τα απειλητικά μηνύματα και ο φόβος της αποφυλάκισης

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης ήταν η αναφορά της Ιωάννας Παλιοσπύρου στα απειλητικά μηνύματα που, όπως αποκάλυψε, εξακολουθεί να λαμβάνει μέσω ανώνυμων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μακάρι και το άλλο μισό σου πρόσωπο να καταστραφεί. Μακάρι να ξαναδεχτείς επίθεση με βιτριόλι. Μακάρι να πονέσεις», είναι μερικές από τις απειλές που ανέφερε ότι έχει δεχτεί.

Ερωτηθείσα από την Κατερίνα Παναγοπούλου εάν φοβάται ότι τα μηνύματα μπορεί να προέρχονται από τη γυναίκα που της επιτέθηκε, απάντησε:

«Δεν γνωρίζω. Φοβάμαι ότι μπορούν να προέρχονται είτε από εκείνη είτε από κάποιον γνωστό της».

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Διευκρίνισε ότι τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένα, αναφέρονται στην επίθεση και στο πρόσωπό της, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει την ταυτότητα των αποστολέων.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου εξέφρασε την επιθυμία να κληθεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, όταν εξεταστεί ενδεχόμενο αίτημα αποφυλάκισης της καταδικασθείσας, προκειμένου να διατυπώσει τη θέση της.

«Περιμένω και θέλω να με καλέσει το δικαστικό συμβούλιο που θα εξετάσει το αίτημα αποφυλάκισης», δήλωσε.

Για το ενδεχόμενο να αποφυλακιστεί η δράστιδα, παραδέχθηκε:

«Ελπίζω μέχρι τότε να είμαι αρκετά δυνατή για να το διαχειριστώ. Αν με ρωτάς αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμη να το διαχειριστώ. Εγώ είμαι ακόμα στα χειρουργεία».

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου αναφέρθηκε και στο ζήτημα της μεταμέλειας της καταδικασθείσας.

«Ειλικρινή συγγνώμη δεν μου ζήτησε ποτέ», είπε, χαρακτηρίζοντας προσχηματική τη συγγνώμη που διατυπώθηκε κατά την απολογία της.

Σχολιάζοντας την παραίτηση της καταδικασθείσας από το εφετείο, η οποία παρουσιάστηκε ως ένδειξη μεταμέλειας, σημείωσε ότι η σχετική δήλωση διαβάστηκε από τον συνήγορό της και δεν έγινε προσωπικά από την ίδια.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στη στάση της οικογένειας της δράστιδας.

«Δεν με έχουν προσεγγίσει ποτέ», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι γονείς και τα αδέλφια της δεν παρέστησαν στη δίκη.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου εξήγησε, πάντως, ότι εκτιμά ως έναν βαθμό την επιλογή τους να κρατήσουν απόσταση τόσο από την ίδια όσο και από τη δικαστική διαδικασία.

«Μου έδωσε έναν καθρέφτη. Σταμάτησα να αναπνέω για μερικά δευτερόλεπτα»

Σε μία από τις πιο προσωπικές στιγμές της συνέντευξης, η Ιωάννα Παλιοσπύρου περιέγραψε την πρώτη φορά που είδε το πρόσωπό της μετά την επίθεση.

Χρειάστηκε να περάσουν τρεις μήνες νοσηλείας μέχρι να αντικρίσει την εικόνα της στον καθρέφτη. Όλο αυτό το διάστημα απέφευγε να κοιτάξει τον εαυτό της, ενώ οι καθρέφτες στο μπάνιο του νοσοκομειακού δωματίου ήταν καλυμμένοι.

Η γιατρός της, όπως εξήγησε, της πρότεινε δύο επιλογές: είτε να δει το πρόσωπό της με κάποια σημεία καλυμμένα με μακιγιάζ και γάζες είτε να προηγηθεί η προβολή φωτογραφιών από τα χειρουργεία, ώστε να αντιληφθεί την εξέλιξη της αποκατάστασής της.

Επέλεξε την πρώτη.

«Τελικά δεν είμαι τόσο γενναία όσο νομίζετε όλοι», είπε στην Κατερίνα Παναγοπούλου.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη στιγμή που η γιατρός τής έδωσε τον καθρέφτη:

«Σταμάτησα να αναπνέω για μερικά δευτερόλεπτα. Προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι αυτό που κοιτάζω».

«Κοιτούσα τα χαρακτηριστικά μου και προσπαθούσα να με βρω μέσα σε αυτή την εικόνα», πρόσθεσε.

Πάνω από 30 χειρουργεία και θεραπείες στο εξωτερικό με δικά της έξοδα

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου αποκάλυψε ότι έχει υποβληθεί σε περισσότερες από 30 χειρουργικές επεμβάσεις και ότι η αποκατάστασή της παραμένει σε εξέλιξη.

Τα τελευταία περίπου τρία χρόνια, όπως εξήγησε, πραγματοποιεί χειρουργεία στο εξωτερικό, καθώς οι διαθέσιμες δυνατότητες αποκατάστασης στην Ελλάδα έχουν, σύμφωνα με την ίδια, εξαντληθεί.

«Αυτά τα έξοδα λυπάμαι που το λέω, αλλά τα έχω επωμιστεί όλα εγώ», δήλωσε.

Ανέφερε επίσης ότι έχει ζητήσει τη συνδρομή του αρμόδιου υπουργείου σε ορισμένα ζητήματα, χωρίς μέχρι τη στιγμή της συνέντευξης να έχει υπάρξει ανταπόκριση.

Μίλησε ακόμη για την προσπάθειά της να διευρυνθεί το πλαίσιο κάλυψης των εγκαυματιών από τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να μην αφορά αποκλειστικά τους εγκαυματίες από την τραγωδία στο Μάτι.

«Υπήρχαν δύο ταχυτήτων εγκαυματίες σε αυτή τη χώρα», σημείωσε, εξηγώντας ότι η προσπάθεια αυτή οδήγησε στην ένταξη όλων των εγκαυματιών στο σχετικό πλαίσιο.

Παράλληλα, μίλησε για την κόπωση που αισθάνεται ύστερα από εξήμισι χρόνια συνεχών θεραπειών.

«Νιώθω πάρα πολύ κουρασμένη πια με όλη την προσπάθεια και όλα αυτά τα χρόνια που προσπαθώ να αποκαταστήσω με θεραπείες και χειρουργεία τη ζημιά που έχει γίνει», ανέφερε.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι δύο ημέρες μετά τη συνέντευξη επρόκειτο να υποβληθεί σε μια ιδιαίτερα σημαντική για την ίδια επέμβαση αποκατάστασης του πτερυγίου του αυτιού της, την οποία περίμενε επί πέντε χρόνια.

Εξήγησε ότι οι συνεχείς επεμβάσεις και οι πολύμηνες περίοδοι αποκατάστασης έχουν αναγκαστικά αφήσει σε δεύτερη μοίρα την επαγγελματική και την προσωπική της ζωή.

«Το πιο δύσκολο ήταν και είναι να αποχαιρετήσω τον παλιό μου εαυτό»

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου μίλησε ανοιχτά και για τις ψυχολογικές συνέπειες της επίθεσης, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε ένας χρόνος για να μπορέσει να κοιμηθεί φυσιολογικά χωρίς φαρμακευτική αγωγή.

Όπως εξήγησε, αντιμετώπισε μετατραυματικό στρες και χρειάστηκε τη βοήθεια ψυχιάτρου.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πρώτη της συνάντηση μαζί του, όταν εκείνος τη ρώτησε τι της είχε λείψει περισσότερο.

Η ερώτηση την έκανε να σκεφτεί απλές καθημερινές στιγμές, όπως μια βόλτα στην παραλία ή το να οδηγήσει ξανά το αυτοκίνητό της. Δεν κατάφερε να απαντήσει, καθώς ξέσπασε σε κλάματα.

Όταν η Κατερίνα Παναγοπούλου τη ρώτησε ποια ήταν η δυσκολότερη στιγμή σε όλη αυτή τη διαδρομή, η απάντησή της ήταν βαθιά προσωπική:

«Το πιο δύσκολο για μένα ήταν και είναι να αποχαιρετήσω τον παλιό μου εαυτό».

Και εξήγησε:

«Ήταν το πιο δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι αυτό που συνέβη δεν γίνεται να το διορθώσω. Δεν γίνεται να γυρίσω το χρόνο πίσω. Είναι κάτι που πρέπει να το δεχτώ. Είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να ζω για πάντα και είναι κάτι το οποίο δεν ήταν δική μου απόφαση».

Τι θα έλεγε σήμερα στη γυναίκα που της επιτέθηκε

Σε μια ακόμη χαρακτηριστική στιγμή της συνέντευξης, η Κατερίνα Παναγοπούλου ρώτησε την Ιωάννα Παλιοσπύρου τι θα έλεγε στην Έφη Κακαράντζουλα εάν βρισκόταν απέναντί της.

Η απάντησή της ήταν κατηγορηματική:

«Δεν θέλω να της πω τίποτα», ανέφερε, εξηγώντας ότι πιθανότατα θα σηκωνόταν και θα έφευγε από τον χώρο.

«Νιώθω ότι δεν έχω να πάρω τίποτα και δεν θέλω να ανταλλάξω καμία, κανενός είδους ενέργεια με αυτό το άτομο».

Η ίδια περιέγραψε επίσης πώς επέστρεψε, λίγους μήνες μετά την επίθεση, στο κτίριο όπου είχε δεχθεί το βιτριόλι, αντιμετωπίζοντας σταδιακά τον φόβο που της προκαλούσε ακόμη και το πέρασμα από το συγκεκριμένο σημείο.

Όπως είπε, η επιστροφή αυτή λειτούργησε θεραπευτικά για την ίδια.

«Κάπου παρακάτω το φως θα βγει πάλι»

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η Κατερίνα Παναγοπούλου ζήτησε από την Ιωάννα Παλιοσπύρου να απευθυνθεί σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή προσπαθούν να ξεπεράσουν μια τραυματική εμπειρία.

«Θα τους έλεγα ότι κάπου παρακάτω το φως θα βγει πάλι. Να μη σταματήσουν να κάνουν το επόμενο βήμα», απάντησε.

Τόνισε τη σημασία των μικρών καθημερινών στόχων, της υποστήριξης από τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας, αλλά και της προσωπικής προσπάθειας.

«Να θωρακίσουν τη ζωή τους και τον εαυτό τους με ανθρώπους που τους καταλαβαίνουν, που μπορούν να τους βοηθήσουν, να τους στηρίξουν και που τους αγαπούν. Και να μη σταματήσουν να προσπαθούν», ήταν το μήνυμά της.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Ιωάννας Παλιοσπύρου στην Κατερίνα Παναγοπούλου, στο Face2Face, στο κανάλι του tanea.gr στο YouTube.