Για πολλούς από τους πρώην αιχμαλώτους, η σεξουαλική κακοποίηση άφησε βαθύτερα ψυχολογικά τραύματα ακόμη και μετά την επιστροφή τους στην Ουκρανία

Σοκαριστικές μαρτυρίες για τις συνθήκες κράτησης και τη συστηματική σεξουαλική κακοποίηση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου σε ρωσικές φυλακές φέρνει στο φως δημοσίευμα της Wall Street Journal. Πρώην κρατούμενοι περιγράφουν ξυλοδαρμούς, εξευτελισμούς, ηλεκτροσόκ και βιασμούς, υποστηρίζοντας ότι η σεξουαλική βία χρησιμοποιούνταν ως μέσο εκφοβισμού και εξόντωσης της ψυχολογικής τους αντοχής.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται η σωφρονιστική αποικία Νο 7 στο Πακίνο, περίπου 240 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας. Η συγκεκριμένη φυλακή έχει συνδεθεί από πρώην Ουκρανούς αιχμαλώτους με ιδιαίτερα βάναυσες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης.

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Μία από τις μαρτυρίες που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα προέρχεται από τον Ολέξι Ζαρκένοφ, ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας, ο οποίος αιχμαλωτίστηκε τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής το 2022 και παρέμεινε σε επτά διαφορετικές φυλακές για περίπου 30 μήνες.

Όπως περιέγραψε, κατά την άφιξή του στο Πακίνο, οι φύλακες ανάγκασαν εκείνον και άλλους αιχμαλώτους να γδυθούν και τους υπέβαλαν σε εξευτελιστικές πράξεις. «Οι Ρώσοι ήθελαν να μας τσακίσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σεξουαλική κακοποίηση και βασανιστήρια από την πρώτη ημέρα

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες πρώην κρατουμένων και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει Ουκρανοί εισαγγελείς, οι αιχμάλωτοι υποχρεώνονταν να προσποιούνται ότι είχαν σεξουαλικές επαφές μεταξύ τους, να αυνανίζονται και να χορεύουν γυμνοί μπροστά στους φύλακες. Παράλληλα, καταγγέλλονται βιασμοί με αντικείμενα, καθώς και πιέσεις προς τους κρατουμένους να συνάψουν σεξουαλικές σχέσεις με μέλη του προσωπικού της φυλακής.

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Ο Ζαρκένοφ ανέφερε ότι η κακοποίηση ξεκινούσε αμέσως μετά την άφιξη των αιχμαλώτων. Ο ίδιος και άλλοι κρατούμενοι ξυλοκοπήθηκαν με γκλομπ πριν από την καταγραφή των στοιχείων τους και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε κελί, όπου υποχρεώθηκαν να αγγίξουν ο ένας τον άλλον.

Τη διαδικασία εισαγωγής επέβλεπε, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο τότε επικεφαλής της φυλακής, Μπαχτιάρ Ζαϊντούλιν.

🤢 “We thought he was a pervert”: Investigators identify prison medic accused of torturing and sexually humiliating Ukrainian POWs The investigative project Schemes has identified the prison medic known by the nickname "Konoval", whom former Ukrainian prisoners of war accuse of torture and abuse at Penal Colony No. 7 in Pakino, Vladimir region, as Vyacheslav Cherdantsev. According to former POWs, Cherdantsev forced prisoners to strip naked, imitate sexual acts, subjected them to sexual humiliation, and denied them medical treatment. They say his refusal to provide care contributed to a scabies outbreak inside the prison. The investigation found that Cherdantsev was born in Kyrgyzstan, where he worked as a paramedic at a juvenile correctional facility. After moving to Russia, he first worked at a children’s home before becoming a medic at Penal Colony No. 7 in 2015. Διαφήμιση July 10, 2026

Ο Ζαρκένοφ υποστήριξε ότι κατάφερε να αναγνωρίσει τον Ζαϊντούλιν σε αρκετές περιστάσεις, παρά το γεγονός ότι οι φύλακες συνήθως κάλυπταν τα πρόσωπά τους με κουκούλες. Άλλοι πρώην αιχμάλωτοι ανέφεραν ότι τον αναγνώρισαν από τα χαρακτηριστικά του ή από τον τρόπο με τον οποίο του συμπεριφερόταν το υπόλοιπο προσωπικό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ζαϊντούλιν έχει έκτοτε προαχθεί και εκτελεί χρέη επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας στην περιφέρεια Μπριάνσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι είχε εργαστεί στο Πακίνο και χαρακτήρισε ψευδείς τις σχετικές καταγγελίες.

Καταγγελίες για συμμετοχή ανώτερων αξιωματικών

Στις μαρτυρίες πρώην αιχμαλώτων περιλαμβάνονται αναφορές και σε άλλα ανώτερα στελέχη της φυλακής. Ανάμεσά τους ο αντισυνταγματάρχης Αλεξέι Χαβέτσκι, ο οποίος, σύμφωνα με εισαγγελείς και κρατουμένους, υπαγόταν απευθείας στον Ζαϊντούλιν.

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Ο Νταβίντ Πραντσένκο, μέλος του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού που αιχμαλωτίστηκε στις αρχές του 2022, υποστήριξε ότι ο Χαβέτσκι συμμετείχε στις πιο σκληρές τιμωρίες. Όπως κατήγγειλε, του προκάλεσε ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα με φορητή συσκευή.

He survived almost three years in Russian captivity. He endured beatings, electric shocks, humiliation, and systematic torture. Ukrainian Marine Oleksandr Savov returned home weighing less than 60 kilograms. Eight months later, he was dead. He was only 46. Before his death, he documented what Russian prison guards had done to Ukrainian prisoners of war. His testimony reached the United Nations. His daughter Anastasiia continues to fight for the truth. Russia released him from prison. But the torture had already destroyed his health. Read his story and testimony: https://t.co/07aBOT7dx2 Διαφήμιση November 21, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο συγκεκριμένος αξιωματικός ανάγκαζε συχνά τους κρατουμένους να προσποιούνται ότι είχαν σεξουαλικές επαφές, ενώ ο ίδιος και άλλοι φύλακες παρακολουθούσαν. Σε τουλάχιστον δέκα περιστατικά, φέρεται να υποχρέωσε αιχμαλώτους να ανέβουν στα κρεβάτια, να χορέψουν γυμνοί και να αγγίξουν ο ένας τον άλλον. Ο Χαβέτσκι αποκαλούσε αυτές τις πράξεις «όργια», σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ο επικεφαλής της ιατρικής υπηρεσίας και οι καταγγελίες για σεξουαλική βία

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι και οι καταγγελίες σε βάρος του Βιατσεσλάβ Τσερντάντσεφ, επικεφαλής της ιατρικής υπηρεσίας του κέντρου κράτησης.

Σύμφωνα με πρώην κρατουμένους, ο Τσερντάντσεφ ζητούσε από τους αιχμαλώτους να γδυθούν εντελώς, επικαλούμενος την ανάγκη διενέργειας ιατρικών εξετάσεων. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών, αλλά και όταν οι κρατούμενοι έβγαιναν από τα ντους, φέρεται να έκανε σεξουαλικά σχόλια και να τους άγγιζε με ανάρμοστο τρόπο.

Ορισμένοι πρώην αιχμάλωτοι υποστήριξαν ότι η πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα εξαρτιόταν από το αν θα αποδέχονταν τις σεξουαλικές απαιτήσεις του. Ο δικηγόρος Ρομάν Μαλάχοφ, ο οποίος κρατήθηκε στο Πακίνο για περίπου δύο χρόνια, περιέγραψε περιστατικά κατά τα οποία ο γιατρός αρνούνταν να χορηγήσει φάρμακα σε κρατουμένους που δεν συμμορφώνονταν στις απαιτήσεις του.

Παράλληλα, πρώην κρατούμενοι ανέφεραν ότι, όταν εμφανίστηκαν κρούσματα ψώρας, ο γιατρός διέταξε να παραμείνουν αιχμάλωτοι γυμνοί στο ίδιο δωμάτιο επί εβδομάδες.

Μεταξύ των κρατουμένων που φέρεται να βρέθηκαν σε αυτές τις συνθήκες ήταν και ο Αμερικανός πολίτης Στίβεν Χάμπαρντ, ο οποίος απελευθερώθηκε τον Οκτώβριο. Ο γιος του δήλωσε ότι ο πατέρας του δεν επιθυμεί να μιλήσει δημόσια για όσα έζησε, ενώ επισήμανε ότι ορισμένα δημοσιεύματα σχετικά με τη μεταχείρισή του στις ρωσικές φυλακές περιείχαν ανακρίβειες.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), ο Τσερντάντσεφ φέρεται να βίασε τον Ιούνιο του 2023 έναν αιχμάλωτο με πόδι καρέκλας και με τα δάχτυλά του, επειδή εκείνος είχε αρνηθεί να συνάψει σεξουαλική σχέση μαζί του. Τον Ιούλιο του 2026, η ουκρανική υπηρεσία τού απέστειλε επίσημη γνωστοποίηση ότι θεωρείται ύποπτος, παραθέτοντας τις καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου.

Κάμερες στα κελιά και καταγγελίες για εικονικό πνιγμό

Οι καταγγελίες δεν περιορίζονται σε ανώτερα στελέχη. Σύμφωνα με πρώην αιχμαλώτους, στην κακοποίηση συμμετείχαν και χαμηλόβαθμοι φύλακες, οι οποίοι εναλλάσσονταν κάθε μήνα στα κέντρα κράτησης, καθώς και Ρώσοι κρατούμενοι που εκτελούσαν εργασίες στις εγκαταστάσεις.

Ο Ολεξάντρ Νικολαϊτσούκ, ο οποίος υπηρετούσε στο ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό, περιέγραψε περιστατικό του Αυγούστου 2023, όταν έξι φύλακες μπήκαν στο κελί του και διέταξαν έναν κρατούμενο να κάνει 100 κάμψεις. Όταν εκείνος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την άσκηση, τον βίασαν με λαστιχένιο γκλομπ, σύμφωνα με την καταγγελία του.

Στα κελιά, στους διαδρόμους και σε άλλους χώρους της φυλακής υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, γεγονός που, σύμφωνα με τους πρώην κρατουμένους, καθιστούσε δύσκολο να μην είχε γνώση η διοίκηση για όσα συνέβαιναν.

Παράλληλα, έκθεση του ΟΗΕ, βασισμένη σε καταθέσεις πρώην αιχμαλώτων, καταγράφει επανειλημμένους ξυλοδαρμούς και περιστατικά εικονικού πνιγμού. Εκπρόσωπος του Οργανισμού ανέφερε ότι οι κρατούμενοι στοιβάζονταν σε υπερπλήρη κελιά, με τα φώτα αναμμένα όλο το εικοσιτετράωρο, ενώ λάμβαναν ελάχιστη και κακής ποιότητας τροφή. Παρά την πείνα και την εξάντλησή τους, υποχρεώνονταν να εκτελούν σωματικές ασκήσεις.

Τα ψυχολογικά τραύματα μετά την απελευθέρωση

Για πολλούς από τους πρώην αιχμαλώτους, η σεξουαλική κακοποίηση άφησε βαθύτερα ψυχολογικά τραύματα ακόμη και μετά την επιστροφή τους στην Ουκρανία.

Ο Ολεξάντρ Κιριτσένκο, πρώην επαγγελματίας στρατιωτικός, περιέγραψε τη σεξουαλική βία ως την πιο τραυματική και ταπεινωτική εμπειρία της κράτησής του. Τον Δεκέμβριο του 2025 άκουσε έναν συγκρατούμενό του να βιάζεται με γκλομπ σε διπλανό δωμάτιο. Έχοντας εκπαιδευτεί στην ψυχολογία, προσπάθησε να αποσπάσει την προσοχή των υπόλοιπων κρατουμένων από τις κραυγές και τις απειλές που ακούγονταν.

Ο ίδιος απελευθερώθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής αιχμαλώτων, ωστόσο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες όσων έζησε. Όπως περιέγραψε, πριν από μερικές εβδομάδες ζήτησε από υπαλλήλους καταστήματος να απενεργοποιήσουν μια ηλεκτρική εντομοπαγίδα, καθώς ο ήχος της τού θύμισε τα ηλεκτροσόκ που είχε υποστεί στα γεννητικά όργανα.

«Άκουγες τους συντρόφους σου να βιάζονται κι εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, τίποτα για να τους βοηθήσω», ανέφερε, περιγράφοντας τις εμπειρίες που εξακολουθούν να τον στοιχειώνουν.

Οι μαρτυρίες των πρώην κρατουμένων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, συνάδουν με ευρήματα ερευνητών του ΟΗΕ, οι οποίοι έχουν καταγράψει περιστατικά σεξουαλικής βίας και άλλων βασανιστηρίων σε βάρος Ουκρανών αιχμαλώτων.

Η Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία της Ρωσίας και η διοίκηση της σωφρονιστικής αποικίας Νο 7 δεν είχαν τοποθετηθεί για τις συγκεκριμένες αναφορές κατά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ. Η Μόσχα έχει απορρίψει και στο παρελθόν καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση κρατουμένων, χαρακτηρίζοντάς τες ατεκμηρίωτες και πολιτικά υποκινούμενες.