Ποιοι είναι οι σημερινοί ψηφοφόροι; Σε μια περίοδο γεμάτη πολιτικές αναταράξεις και με τις δημοσκοπήσεις να θυμίζουν καμιά φορά ευθεία γραμμή, λίγους μήνες πριν από τις επόμενες εκλογές, η απάντηση σε αυτή την ερώτηση ίσως είναι το «κλειδί» για το τελικό αποτέλεσμα.

Η έρευνα της MoveOn για το Ινστιτούτο Eteron – στοιχεία από την οποία παρουσιάζονται πρώτη φορά από τα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» –, η οποία διεξήχθη τον Οκτώβριο σε δείγμα περίπου 2.500 ερωτώμενων, επιχειρεί να ακτινογραφήσει το προφίλ των εν δυνάμει ψηφοφόρων: ποιοι είναι, τι σκέφτονται και τι πιστεύουν όσοι λένε πως ξέρουν ποιο κόμμα θα στηρίξουν στις επόμενες εκλογές όπως και εκείνοι που παραμένουν αναποφάσιστοι.

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Μερικά από τα ευρήματα μοιάζουν λίγο – πολύ αναμενόμενα: οι ψηφοφόροι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, σκοράρουν ψηλά ή πάνω από τον μέσο όρο σε ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και περιγράφουν θετικά λέξεις όπως η μετριοπάθεια, η ανταγωνιστικότητα και η οικονομία της αγοράς, ενώ οι δυνητικοί ψηφοφόροι όλης της αντιπολίτευσης, στις περισσότερες φορές σε αντίθεση με εκείνους της σημερινής κυβέρνησης, σε μεγάλο βαθμό απαντούν πως δεν εμπιστεύονται θεσμούς όπως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, το Κοινοβούλιο, τα πολιτικά κόμματα, τη Δικαιοσύνη και τα ΜΜΕ (και πάλι, με διακυμάνσεις που μοιάζουν φυσιολογικές για την παραδοσιακή εικόνα των ψηφοφόρων του εκάστοτε κόμματος, έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό μας).

Αλλα στοιχεία είναι περισσότερο αποκαλυπτικά για τον τρόπο που διαμορφώνονται πλέον οι ισορροπίες εντός των κομμάτων, παλιών και νέων, καθώς αποκαλύπτουν πτυχές που δεν έμοιαζαν δεδομένες με βάση τις επίσημες θέσεις τους. Και, στην περίπτωση της Ακροδεξιάς και των υποστηρικτών του Ηλία Κασιδιάρη, χτυπούν το καμπανάκι του κινδύνου.

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Ψηφοφόροι ΝΔ: Φιλελεύθεροι στην οικονομία, συντηρητικοί στην κοινωνία

Ισως εκείνοι οι οποίοι δηλώνουν πως θα ψηφίσουν ΝΔ είναι οι ψηφοφόροι που είναι πιο εύκολο να σκιαγραφηθούν: 42,1% εξ αυτών αυτοπροσδιορίζονται φιλελεύθεροι, ενώ είναι εκείνοι με τους πιο υψηλούς δείκτες εμπιστοσύνης στους θεσμούς – τον υψηλότερο ακόμα και σε έναν θεσμό όπως η Δικαιοσύνη, σε ποσοστό 64,5%, που δεν είναι μονοπρόσωπος, όπως ο ΠτΔ ή ο Πρωθυπουργός (που προέρχονται από την κυβερνητική πλευρά).

Το 42,3% λέει πως είναι ικανοποιημένο από την προσωπική του οικονομική κατάσταση, ποσοστό πολύ ψηλότερο από τον μέσο όρο, που στις θετικές απαντήσεις αγγίζει μόλις το 17,7% – επιτρέποντας και μια ταξική ανάγνωση της κομματικής επιλογής, καθώς παράλληλα, σε ποσοστό 41,6% συμφωνούν πως οι φόροι πρέπει να μειωθούν ανεξαρτήτως του τι σημαίνει αυτό για το κοινωνικό κράτος. Παρά το γεγονός πως τα εθνικά θέματα γίνονται συχνά λόγος για κριτική από την αντιπολίτευση, με τα δεξιά της ΝΔ να επικρίνουν την κυβέρνηση για ενδοτικότητα προς τις τουρκικές θέσεις ή για χαμηλών τόνων χειρισμούς, το 59,9% των εν δυνάμει ψηφοφόρων της απαντούν πως είναι υπέρ του συνεχούς διαλόγου με την Τουρκία, με αμοιβαίους συμβιβασμούς.

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Διατηρούν, σε κάθε περίπτωση, πιο συντηρητικές τάσεις που αφορούν την ασφάλεια και το μεταναστευτικό, με το 68,7% να θεωρεί πως η παρουσία μεταναστών κάνει περισσότερο κακό παρά καλό στη χώρα, ενώ το 66% δηλώνει πως η θρησκεία παίζει σημαντικό ρόλο στην ζωή του.

Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ: Ευρωπαϊστές με ιδεολογικό πρόσημο και κοινωνικές ευαισθησίεw

Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ έχουν ίσως την πιο κατοχυρωμένη ιδεολογική ταυτότητα εντός δημοκρατικού τόξου, καθώς 59,6% δηλώνουν σοσιαλδημοκράτες.

Στο ίδιο πλαίσιο, και με τη λογική της ιστορικής παρακαταθήκης του κόμματός τους, «σκοράρουν» πολύ ψηλά στην ανάγκη παραμονής στο ευρώ (84,1%) και σε ερωτήσεις που αφορούν την εμβάθυνση της δημοκρατίας, ενώ το 78,9% εξ αυτών αποτιμά θετικά την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Παρότι – και ως αξιωματική αντιπολίτευση – το ΠΑΣΟΚ ασκεί συχνά σκληρή κριτική προς τη σημερινή κυβέρνηση σε θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, στη βάση των δυνητικών ψηφοφόρων τους το 57,2% τάσσεται υπέρ του συνεχούς διαλόγου με την Τουρκία, με αμοιβαίους συμβιβασμούς, ενώ το 72,2% υπέρ της μείωσης των αμυντικών δαπανών, ώστε να δοθεί περισσότερο βάρος σε τομείς όπως η δημόσια υγεία, η παιδεία και η κοινωνική ασφάλιση.

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Στο μεταναστευτικό δηλώνεται ίσως η μεγαλύτερη αντίφαση, καθώς παρότι όσοι δηλώνουν πως θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ θεωρούν σε ποσοστό 68,7% πως την τελευταία δεκαετία ο αριθμός των μεταναστών είναι υπερβολικά μεγάλος, το 81,7% τάσσεται υπέρ της απευθείας απόδοσης υπηκοότητας όσων γεννιούνται στην Ελλάδα από νόμιμους μετανάστες, πολύ ψηλότερα από τον μέσο όρο, που φτάνει το 62,7%. Ενδιαφέρον έχει και η απάντηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς το 51,9% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, παρά την επίσημη θέση υπέρ των μη κρατικών – μη κερδοσκοπικών ΑΕΙ, θεωρεί πως δεν πρέπει να λειτουργήσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Ψηφοφόροι ΕΛ.Α.Σ.: Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστισμός και συμμετοχική δημοκρατία

Η ΕΛΑΣ είναι σχετικά νέο κόμμα – και οι απαντήσεις που δίνουν όσοι δηλώνουν πως θα το ψηφίσουν δεν είναι πάντα οι ίδιες με εκείνες όσων σήμερα παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Οσον αφορά τον ιδεολογικό τους προσανατολισμό και την πολιτική τάση που τους εκφράζει καλύτερα, μοιράζονται μεταξύ σοσιαλδημοκρατίας (36,5%) και δημοκρατικού σοσιαλισμού (33,9%). Σε ποσοστό 92,2% θεωρούν πως η δημοκρατία θα ήταν καλύτερη αν οι πολίτες συμμετείχαν περισσότερο μέσα από λαϊκές συνελεύσεις και δημοψηφίσματα, με τον μέσο όρο να βρίσκεται στο 76,1% – αντίστοιχα ποσοστά σε αυτή την απάντηση δίνουν επίσης οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας.

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Στο ίδιο μήκος κύματος, το 64,4% θεωρεί πως ο ριζοσπαστισμός είναι μια θετική έννοια, εμφανώς πιο ψηλά από τον μέσο όρο (που είναι στο 32,3%).

Οι ψηφοφόροι της ΕΛΑΣ είναι από τους πιο πολιτικά ενεργούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους περισσότερους να δηλώνουν πως κάνουν αναρτήσεις και σχόλια στο Διαδίκτυο με πολιτικό περιεχόμενο – απαντώνται δηλαδή σχετικά εύκολα στις σχετικές πλατφόρμες.

Στο πεδίο πολιτικής που η ΕΛΑΣ έχει κάνει τη μεγαλύτερή της μετατόπιση, για την οποία έχει ακούσει πολύ σκληρή κριτική εξ αριστερών, φαίνεται πως η πολιτική παράδοση των ψηφοφόρων της δεν έχει αλλάξει: το 84,9% θεωρεί πως δεν πρέπει να λειτουργήσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα.

Σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας και οι της ΕΛΑΣ ακολουθούν συντηρητικές υπάρχουσες τάσεις, με το 56,8% να θεωρεί πως ο αριθμός των μεταναστών είναι υπερβολικά μεγάλος.

Ψηφοφόροι ΚΚΕ: Γυρνάνε την πλάτη στη Ρωσία και ποντάρουν στο ευρώ

Οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ προσφέρουν ίσως από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της έρευνας, γιατί οι απαντήσεις τους σπάνε στεγανά και παγιωμένες αντιλήψεις που υπάρχουν για το κόμμα τους.

Μόλις το 8,5% από τους ερωτώμενους θεωρεί πως τα συμφέροντα της Ελλάδας διασφαλίζονται έχοντας μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία (το αντίστοιχο ποσοστό για την ΕΕ είναι 33,4%, ενώ το «με καμία συμμαχία» συγκεντρώνει 46,9%). Το 69,7%, εξ όσων απάντησαν και δηλώνουν πως θα ψηφίσουν ΚΚΕ, λένε πως παρά τα προβλήματά της δεν υπάρχει καλύτερο πολίτευμα από τη δημοκρατία, επιβεβαιώνοντας (σε αντίθεση με την ακροδεξιά προπαγάνδα) πως το ΚΚΕ ανήκει στο δημοκρατικό τόξο.

Πάνε όμως και αρκετά βήματα παραπέρα – το 53,1% τάσσεται υπέρ της παραμονής στο ευρώ, το 56% αντιλαμβάνεται την ανταγωνιστικότητα ως θετική έννοια, ενώ το 77,4% απαντά το ίδιο θετικά για τη λέξη «εκσυγχρονισμός» (το ποσοστό είναι προφανώς χαμηλότερο του μέσου όρου, που ξεπερνά το 87%, όμως παραμένει υψηλό).

Το ακροατήριο του ΚΚΕ παρουσιάζεται σχετικά μοιρασμένο στην ερώτηση για τη φορολόγηση, καθώς το 40,5% θεωρεί ότι οι φόροι πρέπει να μειωθούν, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει λιγότεροι πόροι για την κοινωνική ασφάλεια, την παιδεία και την υγεία, όμως το 55,4% τάσσεται καθαρά υπέρ της αυστηροποίησης των ποινών για όσους παρανομούν.

Συντηρητικές τάσεις προφανώς υπάρχουν και εντός ΚΚΕ: το 44,5% θεωρεί πως οι νέοι δεν δείχνουν αρκετό σεβασμό στις ελληνικές παραδοσιακές αξίες.

Ακροδεξιοί ψηφοφόροι: Ψήφο εμπιστοσύνης στη δικτατορία και στη δραχμή

Οι απαντήσεις όσων δηλώνουν πως θα ψηφίσουν το πολιτικό εγχείρημα του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη δεν είναι μη αναμενόμενες, μάλλον το αντίθετο. Επιβεβαιώνουν, ωστόσο, μια ανησυχητική ιδεολογική στροφή των ψηφοφόρων που κλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, οι οποίοι πλέον, σε αντίθεση με την προηγούμενη δεκαετία της κρίσης, τη δηλώνουν πιο ανοιχτά.

Το 77,3% εξ αυτών δηλώνει πως ο εθνικισμός είναι αυτός που ταιριάζει περισσότερο στις ιδέες και τις αντιλήψεις του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ιδεολογικά, ενώ το 63,7% θεωρεί πως η δικτατορία μερικές φορές ίσως είναι καλύτερη από τη δημοκρατία.

Το 47,4% νιώθει «μάλλον αντισυστημικός» στο πλαίσιο σύστημα – αντισύστημα, ενώ σε ποσοστό 42,5% οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι θεωρούν πως τα συμφέροντα της Ελλάδας διασφαλίζονται περισσότερο έχοντας μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία (το αντίστοιχο ποσοστό για την ΕΕ και την Ευρωζώνη είναι μόλις 11,1%, δείχνοντας και μια πιο αντιευρωπαϊκή τάση). Στο ίδιο μήκος κύματος, το 66,2% δηλώνει υπέρ της επιστροφής στη δραχμή – αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που λαμβάνει αυτή η θέση για το εθνικό νόμισμα μεταξύ των ψηφοφόρων όλων των κομμάτων και με τον μέσο όρο μόλις στο 20,7%.

Είναι αυστηροί σε θέματα ποινών σε παραβάτες, με το 73,6% να δηλώνει υπέρ της θανατικής ποινής, ενώ δεν προξενεί εντύπωση για όποιον χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως είναι πολιτικά ενεργοί στο Διαδίκτυο, σε ποσοστό 38,2%.

Αναποφάσιστοι: Συντηρητικοί που απορρίπτουν τις ιδεολογικές ταμπέλες

Δεν υπάρχουν, όμως, μόνο εκείνοι που απαντούν και γνωρίζουν ή κλίνουν στο τι θα ψηφίσουν – σε αυτούς που ακόμα δηλώνουν αναποφάσιστοι, δύο τάσεις κυρίως καταγράφονται στην έρευνα της Move On για το Eteron: πρόκειται για ψηφοφόρους με χαμηλό δείκτη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, οι οποίοι ωστόσο δεν στρέφονται σε ριζοσπαστικές ή ακραίες λύσεις, όπως συνέβαινε πιο πίσω μέσα στην οικονομική κρίση: το 65,7% δηλώνει υπέρ της παραμονής στο ευρώ, ενώ το 39,4% εξ αυτών, στο μεγαλύτερο ποσοστό, απαντά πως η διάκριση αντισυστημικός-συστημικός δεν τους εκφράζει.

Σε μεγάλο βαθμό, οι αναποφάσιστοι δεν είναι απολιτίκ, καθώς το 63,7% απαντά πως ενδιαφέρεται για την πολιτική, με ό,τι αυτό πιθανώς συνεπάγεται και για την ενημέρωσή του. Από την άλλη, ωστόσο, σε ποσοστό 65,8% λένε πως η παραδοσιακή πολιτική διάκριση μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς δεν ανταποκρίνεται στη σύγχρονη εποχή – πράγμα που οδηγεί τους αναλυτές στο συμπέρασμα πως θα μπορούσαν να ψηφίσουν είτε προς τη μια είτε προς την άλλη πλευρά.

Σε θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης ακολουθούν τις συντηρητικές τάσεις της εποχής, ενδεχομένως τις διαμορφώνουν κιόλας: το 80,3% εξ αυτών τάσσεται υπέρ της αυστηροποίησης των ποινών για όσους παρανομούν, ενώ το 80,4% θεωρεί πως ο αριθμός των μεταναστών της τελευταίας δεκαετίας είναι υπερβολικά μεγάλος.

Το 63%, από την άλλη, δηλώνει υπέρ της κρατικής παρεμβατικότητας για καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης – σε ποσοστό 66,2% οι αναποφάσιστοι θεωρούν κακές τις πολυεθνικές και σε 63,7% κακές τις ιδιωτικοποιήσεις.