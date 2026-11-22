Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα λειτουργήσουν προαιρετικά τις τέσσερις από τις έξι συνολικά Κυριακές που απομένουν μέχρι το τέλος του 2026

Τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά τέσσερις Κυριακές μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα.

Διευκρινίζεται ότι έξι συνολικά Κυριακές απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του έτους, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν αν θα ανοίξουν τις τέσσερις από αυτές.

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Η πρώτη Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα είναι η 29η Νοεμβρίου 2026, αμέσως μετά την Black Friday. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν τρεις ακόμη Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της εορταστικής λειτουργίας της αγοράς, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Συγκεκριμένα, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά τις ακόλουθες Κυριακές:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026

Κυριακές με ανοικτά καταστήματα: Το ωράριο λειτουργίας

Το προβλεπόμενο ωράριο για τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4177/2013.

Η λειτουργία των καταστημάτων τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει αν θα ανοίξει ή θα παραμείνει κλειστή.

Το αναλυτικό εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2026 αναμένεται να ανακοινωθεί από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν τις προτεινόμενες ώρες λειτουργίας των καταστημάτων τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σάββατα και τις Κυριακές της εορταστικής περιόδου.