Καταδίωξη περίπου 2,5 χιλιομέτρων σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Συγγρού, όταν γυναίκα οδηγός αγνόησε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Το όχημά της ακινητοποιήθηκε τελικά από τρία περιπολικά και μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ, ωστόσο η επιχείρηση δεν ολοκληρώθηκε εκεί, καθώς η οδηγός αρνήθηκε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητό της.

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Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:00 και καταγράφηκε από κάμερα της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σχετικό βίντεο να κυκλοφορεί στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το χρονικό της καταδίωξης

Η περιπέτεια ξεκίνησε όταν η γυναίκα δεν υπάκουσε στο σήμα των αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο και συνέχισε την πορεία της.

Οι αστυνομικές δυνάμεις άρχισαν να την ακολουθούν, καθώς οι επικίνδυνοι ελιγμοί που πραγματοποιούσε δημιουργούσαν κινδύνους για την κυκλοφορία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία περιπολικά και μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίες κατάφεραν τελικά να περικυκλώσουν το αυτοκίνητο και να το ακινητοποιήσουν, έπειτα από καταδίωξη περίπου 2,5 χιλιομέτρων.

Η ένταση, ωστόσο, συνεχίστηκε και μετά τη διακοπή της πορείας του οχήματος. Η οδηγός κλειδώθηκε στο εσωτερικό του, διατηρώντας μάλιστα τον κινητήρα αναμμένο, και αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις εντολές των αστυνομικών να εξέλθει.

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Μπροστά στην άρνησή της, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να σπάσουν τα τζάμια, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο αυτοκίνητο και να προχωρήσουν στη σύλληψή της.

Νίκος Ρήγας: «Όλα έγιναν σύμφωνα με το πρωτόκολλο»

Την αστυνομική επιχείρηση και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε σχολίασε στην εκπομπή «Mega Non Stop» ο Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερα της ΕΛ.ΑΣ.

«Όλα έγιναν σύμφωνα με το πρωτόκολλο και σύμφωνα με το τι έπρεπε να γίνει. Και μην ξεχνάτε ότι καλύπτεται από κάμερα της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι ένα περιστατικό όπως γίνονται πολύ συχνά όταν κάποιος γίνεται επικίνδυνος, οδηγεί επικίνδυνα, κάνει ελιγμούς. Δεν θα τον αφήσουμε να κυκλοφορεί έτσι μέσα στην πόλη. Το αν είναι γυναίκα το αφήνω στην άκρη, δεν έχει σημασία. Είναι ένας οδηγός. Από εκεί και πέρα, εάν αυτή η γυναίκα λίγο παρακάτω έκανε μια παράσυρση ενός πεζού ή σκότωνε ένα παιδί, σήμερα πάλι θα λέγαμε μα γιατί τόση αστυνομία στο κέντρο. Ήταν μια επιχείρηση που έγινε σωστά. Δεν προσβλήθηκε κανείς, δεν προσβλήθηκε κανείς, δεν κινδύνεψε κανείς», ανέφερε.

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Με αφορμή, μάλιστα, την καταγραφή της συγκεκριμένης επιχείρησης, ο Νίκος Ρήγας αναφέρθηκε και στην τοποθέτηση καμερών στα περιπολικά και στις στολές των αστυνομικών, ένα μέτρο που, όπως είπε, αποτελεί εδώ και χρόνια αίτημα των συνδικαλιστικών εκπροσώπων της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως εξήγησε, η χρήση των καμερών μπορεί να συμβάλει στην προστασία και των δύο πλευρών, καθώς αφενός διασφαλίζει τους πολίτες από ενδεχόμενες υπερβάσεις αστυνομικών και αφετέρου προστατεύει τους αστυνομικούς από κακόβουλες συμπεριφορές.

«Είναι πολύ σημαντικό καταρχήν να πούμε ότι σιγά-σιγά αρχίζουν και τοποθετούνται στα οχήματα και στις στολές των αστυνομικών κάμερες, οι οποίες αφενός το έχουμε ζητήσει άλλωστε σαν συνδικαλιστικό όργανο εδώ και χρόνια, οι οποίες κάμερες καταγράφοντας περιστατικά ή επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, όσες είναι εφικτές, αφενός θα προστατεύουν τους ανθρώπους, τους πολίτες από υπερβατικές συμπεριφορές αστυνομικών και αφετέρου θα προστατεύουν και τους αστυνομικούς από κακόβουλους πολίτες, οι οποίοι δυστυχώς είναι πάρα πολλοί», σημείωσε.