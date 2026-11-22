Τα 16 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το ρωσικό φορτηγό πλοίο που υπέστη ζημιές από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διεθνή ύδατα της Βαλτικής, χωρίς να καταγραφούν τραυματισμοί

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ρωσικό φορτηγό πλοίο «Sparta II» έπειτα από χτύπημα μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον Κόλπο της Φινλανδίας, στη Βαλτική Θάλασσα. Οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν πως η Ουκρανία βρίσκεται πιθανότατα πίσω από την ενέργεια, αν και μέχρι στιγμής το Κίεβο δεν έχει προχωρήσει σε ανάληψη ευθύνης.

Όπως γνωστοποίησαν οι φινλανδικές Αρχές, το σκάφος, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αγία Πετρούπολη προς το Καλίνινγκραντ, υπέστη ζημιές ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα, δυτικά της νήσου Γκόγκλαντ. Ακολούθως, απώλεσε τη δυνατότητα ελιγμών και παρασύρθηκε εντός των φινλανδικών χωρικών υδάτων, αγκυροβολώντας ανοιχτά της Λοβίισα.

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Το σύνολο των 16 μελών του πληρώματος εγκατέλειψε το πλοίο με σωσίβιες λέμβους, οδηγούμενοι σε άλλο σκάφος, χωρίς να καταγραφούν τραυματισμοί. Η φωτιά παρέμενε ενεργή την Κυριακή, παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης από φινλανδικά, εσθονικά και ρωσικά μέσα, με τις Αρχές της Φινλανδίας να διαβεβαιώνουν πως δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τα παραπλέοντα πλοία.

Ασαφές το περιεχόμενο του φορτίου

Το «Sparta II» συνδέεται με τη ρωσική εταιρεία Oboronlogistika, η οποία παρέχει μεταφορικές υπηρεσίες στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας και τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις. Οι φινλανδικές Αρχές ανέφεραν πως το φορτίο παραμένει μη επιβεβαιωμένο, χωρίς να αποκλείεται η μεταφορά στρατιωτικού υλικού.

Μετά το συμβάν, επιβλήθηκαν προσωρινοί περιορισμοί στην εναέρια και θαλάσσια κυκλοφορία στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου. Παράλληλα, διερευνάται αναφορά περί πιθανής παραβίασης του φινλανδικού εναέριου χώρου από ρωσικό ελικόπτερο κατά τη διάρκεια της διάσωσης.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, δήλωσε πως ο πόλεμος «επεκτείνεται στις γειτονικές μας περιοχές», συμπληρώνοντας πως η Ουκρανία έχει δικαίωμα άμυνας απέναντι στη Ρωσία. Στις επιχειρήσεις συνέδραμε η Εσθονία, ενώ σουηδικά μαχητικά συμμετείχαν στην προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της Φινλανδίας και του ΝΑΤΟ.