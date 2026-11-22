Οι ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο για τον θάνατο της ανήλικης, αναμένοντας τα αποτελέσματα της νεκροτομής, η οποία έχει οριστεί για τη Δευτέρα

Βαθιά θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου μιας 17χρονης μαθήτριας, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Λεμεσό, όπου διέμενε για σχολική εκδρομή.

Όπως αναφέρει το philenews, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, περίπου στις 23:00. Παρά την άμεση επέμβαση του πληρώματος του ασθενοφόρου που προσπάθησε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, η κοπέλα δεν ανέκτησε τις αισθήσεις της και ο θάνατός της διαπιστώθηκε λίγο αργότερα.

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Διερεύνηση των συνθηκών

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει τη λήψη καταθέσεων από μαθητές και εργαζόμενους του ξενοδοχείου, ενώ η έρευνα για την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη. Σημειώνεται πως κατά το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, στην Κακοπετριά Λεμεσού φιλοξενούνταν μαθητές από πέντε έως έξι σχολεία της επαρχίας.

Την υπόθεση χειρίζονται οι ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου, οι οποίοι εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της ανήλικης αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια της νεκροτομής, η οποία έχει οριστεί για τη Δευτέρα.