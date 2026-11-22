Ο φερόμενος ως στόχος της επίθεσης ήταν ένας εικοσάχρονος που είχε δεχθεί απειλητικά μηνύματα μετά από προηγούμενο επεισόδιο με τρεις άλλους νεαρούς την ίδια ημέρα

Δύο νεαροί νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα στον Βόλο, έπειτα από βίαιη συμπλοκή που εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το gegonota.gr, μια παρέα περίπου 10 ατόμων που βρισκόταν σε πάρκο δέχθηκε επίθεση από ομάδα 50 νεαρών. Οι επιτιθέμενοι, έχοντας στην κατοχή τους στυλιάρια και καδρόνια, χτυπούσαν ανεξέλεγκτα όποιον εντόπιζαν στο σημείο. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άτομα, ηλικίας 17 έως 20 ετών, οι οποίοι φέρουν χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα τους.

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Το χρονικό της επίθεσης στον Βόλο

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, ο φερόμενος ως στόχος ήταν ένας 20χρονος, ο οποίος νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε εμπλακεί σε επεισόδιο με τρεις άλλους νεαρούς, λαμβάνοντας στη συνέχεια απειλητικά μηνύματα ότι θα «πληρώσει».

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τουλάχιστον τέσσερα άτομα δέχθηκαν χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα με αποτέλεσμα να πέσουν στο έδαφος, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της παρέας τράπηκαν σε φυγή στους γύρω δρόμους για να διαφύγουν. Ένας από τους νεαρούς εντοπίστηκε σε λιπόθυμη κατάσταση.

Παράλληλα σύμφωνα με την ΕΡΤ, έξω από το νοσοκομείο συγκεντρώθηκαν φίλοι των θυμάτων, ενώ περίπου στη μία τα ξημερώματα προσήλθαν και οι γονείς τους. Η Αστυνομία έχει ενημερωθεί για το συμβάν και διεξάγει έρευνα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.