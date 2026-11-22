Είκοσι οικογένειες βρίσκονται σε αναμονή για τη στέγαση των παιδιών τους, ενώ ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος αναμένει την εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης

Βανδαλισμοί και σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν σε κτίριο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο επρόκειτο να γίνει στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με σύνδρομο Down. Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, θέτοντας σε κίνδυνο την υλοποίηση ενός σημαντικού κοινωνικού έργου.

Μεταξύ των ζημιών που εντοπίστηκαν, περιλαμβάνονται ξηλωμένες οροφές, σπασμένες τουαλέτες, κατεστραμμένες πόρτες και βιβλιοθήκες, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του χώρου.

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Η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος, Σοφία Βουκαντσή, μίλησε στην ΕΡΤ για το περιστατικό των βανδαλισμών.

«Πριν περίπου ένα μήνα πήραμε τα κλειδιά και με πολύ χαρά και ενθουσιασμό, γιατί ήταν κάτι που το προσπαθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να βρούμε ένα χώρο να δημιουργήσουμε το νέο μας σπίτι, την νέα μας στέγη. Είναι μια ανάγκη πραγματικά σημαντική για εμάς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 20 οικογένειες που είναι σε αναμονή για να βάλουν τα παιδιά τους στη στέγη και επίσης έχουμε ανθρώπους με σύνδρομο Down, οι οποίοι οι γονείς τους έχουν πεθάνει και αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται σε συγγενικά πρόσωπα. Έχουμε πάει στην αστυνομία, η αστυνομία είναι δίπλα μας. Προσπαθεί να βρει μια άκρη. Δεν υπάρχει κάποιος μάρτυρας. Μιλάμε για βανδαλισμό, δεν μιλάμε απλά για ζημιές. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι ότι τράβηξαν τις καλωδιώσεις και ό, τι υπήρχε σε σίδερο, έχουν κάνει καταστροφές οι οποίες είναι αδικαιολόγητες, ανεξήγητες.

Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία και περιμένουμε τη γραπτή εκτίμηση του μηχανικού για να δούμε πόσο θα είναι το επιπλέον κόστος για να αποκατασταθούν αυτές οι ζημιές», ανέφερε.