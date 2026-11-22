Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και χειρόγραφες σημειώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, αναφορές σε οίκους ανοχής και ερωτικά ραντεβού

Στη σύλληψη μιας γυναίκας με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση προχώρησαν αστυνομικοί στην Αθήνα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η κατηγορούμενη φέρεται να εκμεταλλευόταν επί περίπου έναν χρόνο μια 45χρονη γυναίκα με αναπηρία και ιδιαίτερη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητα, προωθώντας την σε οίκους ανοχής στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 19 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων πραγματοποίησαν ελέγχους σε δέκα οίκους ανοχής στην περιοχή του Μεταξουργείου. Κατά τον έλεγχο σε υπόγειο οίκο ανοχής στην οδό Ιάσωνος 31, εντόπισαν την 45χρονη να εκδίδεται, παρά τη σφράγιση του χώρου από τον Δήμο Αθηναίων.

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Κατά την εξέτασή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες προέκυψαν ενδείξεις ότι ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζε ελαφρά νοητική υστέρηση, ενώ εντοπίστηκαν έγγραφα που πιστοποιούσαν το ποσοστό αναπηρίας της.

Μετά την ενημέρωση του εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη. Η ψυχοδιανοητική της κατάσταση αξιολογήθηκε από διορισμένο πραγματογνώμονα-ψυχολόγο.

Οι πιέσεις και η παρακράτηση των χρημάτων

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η κατηγορούμενη είχε προσεγγίσει την 45χρονη περίπου έναν χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα είχε γνωστοποιήσει εξαρχής ότι ήταν άτομο με αναπηρία, γεγονός που καθιστούσε εμφανή την ευάλωτη θέση στην οποία βρισκόταν.

Η κατηγορούμενη φέρεται να αξιοποίησε αυτή την ευαλωτότητα, ασκώντας επανειλημμένες πιέσεις και συναισθηματική επιρροή, προκειμένου να την πείσει να εργαστεί ως εκδιδόμενη σε οίκους ανοχής.

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Από τότε και έως τις 19 Νοεμβρίου 2026, η 45χρονη φέρεται να απασχολούνταν κατά διαστήματα σε οίκους ανοχής, μεταξύ των οποίων και εκείνος στο Μεταξουργείο όπου εντοπίστηκε. Η κατηγορούμενη φέρεται να τη μετέφερε στους συγκεκριμένους χώρους, ενώ μεγάλο μέρος των χρημάτων από τα ερωτικά ραντεβού παρακρατούνταν με σκοπό την εκμετάλλευσή της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γυναίκα εξέφραζε κατά διαστήματα την αντίθεσή της και διέκοπτε την απασχόλησή της. Ωστόσο, επέστρεφε επανειλημμένα στη σφαίρα επιρροής της κατηγορούμενης, έπειτα από πιέσεις, παραινέσεις, υποσχέσεις για υψηλά χρηματικά ποσά και συναισθηματική χειραγώγηση.

Παράλληλα, η κατηγορούμενη φέρεται να την καθοδηγούσε να αποκρύπτει από την οικογένεια και το κοινωνικό της περιβάλλον την πραγματική φύση της απασχόλησής της, προκειμένου να αποφεύγονται πιθανές αντιδράσεις.

Η σύλληψη στη Σχολή Ευελπίδων

Η κατηγορούμενη εντοπίστηκε το μεσημέρι της 20ής Νοεμβρίου στον χώρο της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου στεγάζεται η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Αστυνομικοί την προσήγαγαν στην αρμόδια υπηρεσία, όπου και συνελήφθη.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και χειρόγραφες σημειώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, αναφορές σε οίκους ανοχής και ερωτικά ραντεβού.