Σε βίντεο από το περιστατικό ακούγεται γυναίκα να διαμαρτύρεται για τη σύλληψη του πατέρα της, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει νόμιμη άδεια εργασίας στις ΗΠΑ

Επιχείρηση σύλληψης δύο επιβατών πραγματοποίησαν πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στη γέφυρα επιβίβασης πτήσης της Alaska Airlines, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σιάτλ-Τακόμα.

Η επέμβαση έγινε στην πτήση 1306 με προορισμό το Λος Άντζελες, ενώ περίπου 50 επιβάτες βρίσκονταν στη φυσούνα και περίμεναν να επιβιβαστούν. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που καταγράφηκαν από ταξιδιώτες, οι πράκτορες, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, εισήλθαν στον χώρο και ακινητοποίησαν δύο άτομα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σε βίντεο από το περιστατικό ακούγεται γυναίκα να διαμαρτύρεται για τη σύλληψη του πατέρα της, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει νόμιμη άδεια εργασίας στις ΗΠΑ.

Masked immigration officers arrested two passengers on a crowded airport jet bridge in Seattle as people were boarding Saturday, federal officials said, causing what Alaska Airlines called a “distressing” scene for passengers and employees. Videos of the incident showed officers dragging away at least one person at Seattle-Tacoma International Airport as a woman screamed that her daughter was being taken and she has a work permit. In a statement provided to CBS News Saturday evening, a spokesperson for the Department of Homeland Security said that ICE officers “conducted a targeted enforcement operation” on a Mexican national identified as Ricardo Larrondo Mendoza who had “overstayed his visa.” Διαφήμιση Διαφήμιση November 22, 2026

Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η αναχώρηση της πτήσης για σχεδόν τρεις ώρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο αεροσυνοδοί ζήτησαν να αντικατασταθούν, καθώς δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν τα καθήκοντά τους μετά το περιστατικό.

Οι αντιδράσεις της Alaska Airlines και της πολιτείας της Ουάσινγκτον

Η Alaska Airlines και η Αρχή του Σιάτλ εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επιχείρηση, επισημαίνοντας ότι δεν είχαν προηγουμένως ενημερωθεί για την επέμβαση των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας της Ουάσινγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, χαρακτήρισε τις εικόνες της σύλληψης «φρικιαστικές και ανατριχιαστικές» και ανακοίνωσε ότι θα εξεταστεί η νομιμότητα της χρήσης καλυμμάτων προσώπου από τους πράκτορες.

Τι υποστηρίζουν οι αμερικανικές αρχές

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) ανέφερε ότι η επιχείρηση αφορούσε τη σύλληψη δύο επιβατών, υπηκόων Μεξικού.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο ένας είχε παραμείνει στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας του, ενώ η δεύτερη δεν διέθετε έγκυρη βίζα. Το DHS υποστήριξε επίσης ότι η γυναίκα πέταξε καυτό καφέ προς τους πράκτορες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.