Η ηθοποιός Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε φωτογραφίες από την εξόρμησή της στην Τζιά όπου ποζάρει με μπικίνι, γράφοντας «34 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα» στη λεζάντα της

Η γνωστή ηθοποιός, Κλέλια Ανδριολάτου μάλλον δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι. Εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο της για μια σύντομη απόδραση στην Τζιά, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και τις ηλιόλουστες μέρες του Νοεμβρίου.

Η Κλέλια Ανδριολάτου αξιοποίησε τις τελευταίες ζεστές ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, πραγματοποιώντας μια ακόμα επίσκεψη στο νησί. Η επιλογή της να πάει στο νησί αυτήν την εποχή αναδεικνύει τη γοητεία των ελληνικών προορισμών και εκτός καλοκαιρινής περιόδου.

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Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός ποζάρει πάνω σε σκάφος με γαλάζιο μπικίνι, χαμογελώντας και απολαμβάνοντας τις ακτίνες του ήλιου.

Σε άλλες εικόνες, απαθανατίζεται να κολυμπά στα καθαρά νερά της Τζιας, ενώ δεν παραλείπει να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τα εντυπωσιακά τοπία του νησιού, αναδεικνύοντας τις φυσικές του ομορφιές.

«34 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα», έγραψε χαρακτηριστικά η Κλέλια Ανδριολάτου στη λεζάντα της ανάρτησής της.