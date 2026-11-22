Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο αρχηγός της RAF, αρχιπτέραρχος σερ Χαρβ Σμιθ, αναφερόμενος στο πρόγραμμα ανάπτυξης του Tempest, ενός μαχητικού έκτης γενιάς με τεχνολογία stealth

Το επόμενο μαχητικό αεροσκάφος της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) ενδέχεται να είναι το τελευταίο που θα διαθέτει πιλότο στο πιλοτήριο, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτόνομα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο διεξαγωγής των αεροπορικών επιχειρήσεων.

Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο αρχηγός της RAF, αρχιπτέραρχος σερ Χαρβ Σμιθ, αναφερόμενος στο πρόγραμμα ανάπτυξης του Tempest, ενός μαχητικού έκτης γενιάς με τεχνολογία stealth. Το αεροσκάφος αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Global Combat Air Programme (GCAP), στο οποίο συμμετέχουν η βρετανική BAE Systems, η ιταλική Leonardo και η ιαπωνική Japan Aircraft Industrial Enhancement Company.

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RAF’s next-generation jet could be ‘last crewed fighter we ever build’ as Air Chief Marshal admits AI is set to take over https://t.co/hkLSXbFjbV — Daily Mail (@DailyMail) November 22, 2026

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Tempest αναμένεται να ενταχθεί σε υπηρεσία έως το 2035. Ο Σμιθ χαρακτήρισε το πρόγραμμα, που έχει κόστος πολλών δισεκατομμυρίων λιρών, πιθανότατα το τελευταίο με επανδρωμένο μαχητικό που θα κατασκευάσει η Βρετανία.

Όπως ανέφερε, η μελλοντική RAF θα συνδυάζει τα μαχητικά Typhoon και F-35 με αυτόνομα συστήματα, τα οποία θα αναλαμβάνουν μέρος των αεροπορικών αποστολών.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Ο αρχηγός της RAF εκτίμησε ότι η μετάβαση σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, θα μεταμορφώσει τη στρατιωτική αεροπορία σε ανάλογο βαθμό με τη μετάβαση από τους ελικοφόρους κινητήρες στους κινητήρες τζετ.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η τεχνολογία θα πρέπει να ενισχύει την ανθρώπινη κρίση και όχι να υποκαθιστά την ανθρώπινη ευθύνη. Όπως σημείωσε, η τεχνητή νοημοσύνη και οι μηχανές μπορούν να αναλαμβάνουν τις πιο επικίνδυνες αποστολές, περιορίζοντας την έκθεση των στρατιωτικών σε κινδύνους.

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Παράλληλα, προανήγγειλε ότι μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη θα αρχίσουν να πραγματοποιούν πτήσεις στον βρετανικό εναέριο χώρο από το 2027.

Τα σημερινά μαχητικά της RAF και το αμερικανικό παράδειγμα

Ο βασικός κορμός των μαχητικών αεροσκαφών της RAF αποτελείται σήμερα από τα Eurofighter Typhoon FGR4 και τα stealth F-35B Lightning. Τα τελευταία χρησιμοποιούνται και από το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας, καθώς έχουν τη δυνατότητα απονήωσης από αεροπλανοφόρα.

Η Βρετανία διαθέτει ήδη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως το τηλεχειριζόμενο Protector, μήκους 11 μέτρων, το οποίο μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και επιχειρήσεις με οπλισμό. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος επιχειρεί από την αεροπορική βάση RAF Waddington στο Λίνκολνσαϊρ, μπορεί να παραμένει στον αέρα για περίπου 40 ώρες και να φέρει πυραύλους Brimstone και κατευθυνόμενες βόμβες ακριβείας Paveway.

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Britain’s next fighter jet could be last with a pilot in the cockpit, says RAF chief https://t.co/fPpGMnqKxs — Sky News (@SkyNews) November 22, 2026

Ένα πρόσφατο πείραμα της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας έδωσε μια εικόνα για το μοντέλο επιχειρήσεων που περιγράφει η ηγεσία της RAF. Σε δοκιμή στην αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια, ένα επανδρωμένο F-22 Raptor ανέλαβε τον ρόλο του συντονιστή, μεταδίδοντας τακτικές εντολές σε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πετούσε δίπλα του.

Το drone YFQ-44A Fury ερμήνευσε αυτόνομα τις εντολές, επέλεξε τους ελιγμούς του και εκτέλεσε προσομοιωμένες αποστολές μάχης.