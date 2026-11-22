Μια σειρά από κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν μέσα στους επόμενους 13 μήνες ενδέχεται να ανατρέψει τις πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, εθνικιστικά και ακροδεξιά κόμματα ενισχύουν τη θέση τους, διεκδικώντας την εξουσία σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, η Ευρώπη εισέρχεται σε έναν εκλογικό «υπερκύκλο». Οι αναμετρήσεις σε Ισπανία, Γαλλία, Πολωνία και Ιταλία είναι πιθανό να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός ισχυρού μπλοκ ευρωσκεπτικιστών ηγετών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν εμπόδια σε κρίσιμες αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Εκλογές αναμένονται επίσης σε Ελλάδα, Εσθονία, Φινλανδία και Σλοβακία, ενώ στη Γερμανία είναι προγραμματισμένες περιφερειακές κάλπες. Το διακύβευμα δεν είναι απαραίτητα η διάλυση της ΕΕ, αλλά η σταδιακή αποδυνάμωσή της, η οποία θα μπορούσε να επιφέρει παράλυση στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, την ευρωπαϊκή άμυνα, τη διεύρυνση και την οικονομική ενοποίηση.

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Οι τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις που μπορεί να αλλάξουν την Ευρώπη

Ο κύκλος εκκινεί στις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία, όπου ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ απειλείται με ήττα από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox, δυνάμεις που συνεργάζονται ήδη σε περιφερειακό επίπεδο. Την άνοιξη ακολουθεί η Γαλλία, με τη Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, να προβάλλει ως φαβορί για την προεδρία έναντι του Ζαν-Λικ Μελανσόν και των διασπασμένων δυνάμεων του κέντρου. Στην Πολωνία, οι εθνικιστικές παρατάξεις, που συγκεντρώνουν σχεδόν το μισό της εκλογικής υποστήριξης, θα μπορούσαν να ανατρέψουν τον φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό του Ντόναλντ Τουσκ. Τέλος, στην Ιταλία, η Τζόρτζια Μελόνι επιδιώκει δεύτερη θητεία στις εκλογές που πρέπει να διεξαχθούν έως τα τέλη του 2027, δεχόμενη πίεση από το πιο σκληροπυρηνικό κόμμα Εθνικό Μέλλον του Ρομπέρτο Βανάτσι.

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Παρά την άνοδο των εθνικιστών, το 74% των Ευρωπαίων δηλώνει πως η χώρα του ωφελείται από τη συμμετοχή στην Ένωση, ένα ποσοστό-ρεκόρ. Ωστόσο, σχεδόν ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους υποστηρίζει πλέον ακροδεξιά κόμματα, αριθμός που έχει σχεδόν πενταπλασιαστεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Η οικονομική στασιμότητα, η ακρίβεια και η γήρανση του πληθυσμού έχουν πλήξει την εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά κόμματα. Επιπλέον, η μετανάστευση, η πράσινη μετάβαση και η στήριξη της Ουκρανίας αποτελούν πεδία αντιπαράθεσης, ενώ η ρωσική παραπληροφόρηση και η υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ προς «πατριωτικά» κόμματα ενισχύουν συγκεκριμένες αφηγήσεις.

Η σημασία της Γαλλίας και ο κίνδυνος παράλυσης

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου σήμερα μόλις τρεις ηγέτες ανήκουν στην κεντροαριστερά, η επικράτηση εθνικιστικών κυβερνήσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει μια μειοψηφία ικανή να μπλοκάρει ευρωπαϊκές αποφάσεις. Η πολιτική επιστήμονας Νάταλι Τότσι προειδοποιεί ότι ο κύκλος αυτός θα μπορούσε να «αλλάξει δραματικά το πρόσωπο της Ευρώπης», οδηγώντας σε αποδυνάμωση εκ των έσω. Η Γαλλία θεωρείται η καθοριστικότερη περίπτωση, καθώς το πρόγραμμα της Λεπέν προβλέπει μείωση της γαλλικής συνεισφοράς κατά 11 δισ. ευρώ και αμφισβήτηση του ευρωπαϊκού δικαίου. Όπως επισημαίνει ο Μουτζτάμπα Ραχμάν της Eurasia Group, μια προεδρία Λεπέν θα μπορούσε να αμφισβητήσει την υπερεθνική αρχιτεκτονική της Ένωσης πολύ πιο αποτελεσματικά από την Ουγγαρία. Παράλληλα, μια ενίσχυση του μπλοκ των ευρωσκεπτικιστών θα μπορούσε να ωθήσει την Τζόρτζια Μελόνι σε μια λιγότερο «μετριοπαθή» στάση.

Σε σύγκριση με το 1998, όταν κυριαρχούσαν οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις, η σημερινή δυναμική κινείται αντίθετα. Ο Στέφαν Λένε του Carnegie Europe εκτιμά πως οι εκλογές θα αποτελέσουν κρίσιμο τεστ ανθεκτικότητας. Καταλήγει πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η παρατεταμένη αδυναμία συλλογικής δράσης να οδηγήσει σε απώλεια της πολιτικής ισχύος και της διεθνούς επιρροής της Ευρώπης.