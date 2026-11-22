Αποδέχεται το κείμενο η Κίνα παρά τις επιφυλάξεις - Αιχμές κατά της ΕΕ από την Ρωσία

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το νέο προσχέδιο της τελικής απόφασης της COP31, καθώς δεν περιλαμβάνει σαφή αναφορά στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα. Η Γαλλία κάνει λόγο για απαράδεκτη οπισθοδρόμηση, ενώ αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποιεί ότι υπάρχει πλέον σοβαρό ενδεχόμενο η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στην Αττάλεια να ολοκληρωθεί χωρίς συμφωνία.

Η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της Γαλλίας, Μονίκ Μπαρμπί, χαρακτήρισε την πρόταση που παρουσίασε η προεδρία της διάσκεψης «απαράδεκτη» και υποστήριξε ότι οδηγεί τις διαπραγματεύσεις προς τα πίσω. Σε δήλωσή της προς τον Τύπο, επέκρινε κυρίως την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην ανάγκη σταδιακής απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα.

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BREAKING: COP31 President Murat Kurum confirms that the final draft agreement at the summit will not be approved. If no new final draft is proposed, talks will have to be suspended and reconvened at the following summit in Ethiopia next year, which has only happened once before. https://t.co/7ziGZKxDjU — Sky News (@SkyNews) November 22, 2026

«Ο χρόνος περνάει και δεν έχει βγει ακόμη ο λογαριασμός», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είναι πλέον πιο απαισιόδοξη σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο AFP ότι υπάρχει «πολύ μεγάλη πιθανότητα» η COP31 να ολοκληρωθεί χωρίς συμφωνία. Γερμανική πηγή περιέγραψε επίσης την κατάσταση ως δύσκολη, σημειώνοντας ότι η έκβαση των διαπραγματεύσεων παραμένει αβέβαιη.

Το νέο προσχέδιο και η απουσία αναφοράς στα ορυκτά καύσιμα

Το νέο σχέδιο τελικής απόφασης, το οποίο προετοίμασαν από κοινού η τουρκική και η αυστραλιανή προεδρία της διάσκεψης, εξακολουθεί να μην περιλαμβάνει ρητή έκκληση για απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, η καύση των οποίων αποτελεί βασική αιτία της κλιματικής αλλαγής.

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Αντί για συγκεκριμένη δέσμευση, το κείμενο περιορίζεται σε έμμεση αναφορά στην απόφαση της COP28, που πραγματοποιήθηκε το 2023 στο Ντουμπάι. Τότε, για πρώτη φορά, οι χώρες είχαν κληθεί να προχωρήσουν σε μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα.

The European Union has formally rejected the latest COP31 draft deal, saying it cannot accept an agreement that does not mention fossil fuels. https://t.co/3oakk3B1xe https://t.co/43vFRiyA2x — euronews (@euronews) November 22, 2026

Αντιδράσεις προκαλεί και η πρόβλεψη του νέου προσχεδίου για επιτάχυνση της χρήσης τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS/CCUS). Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες προωθούνται και από εταιρείες του πετρελαϊκού και ενεργειακού τομέα, γεγονός που αποτελεί ένα ακόμη σημείο διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις.

Απογοήτευση από τις διαπραγματεύσεις

Την απογοήτευσή του για την κατεύθυνση που παίρνει το τελικό κείμενο εξέφρασε και ο υπουργός Περιβάλλοντος της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μάικλ Τζόζεφ. Δήλωσε «πολύ απογοητευμένος» από τη μορφή της πρότασης, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

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Η COP31 έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολλές ώρες το επίσημο χρονοδιάγραμμα, ενώ οι διαφωνίες γύρω από τα ορυκτά καύσιμα και τις τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα δυσκολεύουν την επίτευξη συμβιβασμού.

Η Κίνα αποδέχεται το κείμενο, παρά τις επιφυλάξεις

Την αποδοχή του νέου προσχεδίου της τελικής συμφωνίας ανακοίνωσε η Κίνα, παρά τις επιφυλάξεις που εξέφρασε για το περιεχόμενό του. Η τοποθέτησή της έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς, απουσία των Ηνωμένων Πολιτειών από τις διαπραγματεύσεις, το Πεκίνο συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη επιρροή στη διάσκεψη.

Η Κίνα βρίσκεται σε μια σύνθετη θέση στις συζητήσεις για το κλίμα. Από τη μία πλευρά, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως, ενώ από την άλλη είναι η μεγαλύτερη δύναμη στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Παράλληλα, εκτιμά ότι μπορεί να πετύχει τον στόχο ώστε το 35% της ενεργειακής κατανάλωσής της να καλύπτεται από ηλεκτρική ενέργεια έως το 2035, ενδεχομένως και νωρίτερα. Η στάση της, επομένως, συνδυάζει την αποδοχή του κειμένου με την επισήμανση διαφωνιών ως προς επιμέρους προβλέψεις του.

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Η Ρωσία υπερασπίζεται τα ορυκτά καύσιμα και στρέφεται κατά της ΕΕ

Από την πλευρά της, η Ρωσία υπερασπίστηκε την απουσία αναφοράς στην έξοδο από τα ορυκτά καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι μια ταχεία απομάκρυνση από αυτά θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενεργειακή φτώχεια.

Ο Ρώσος εκπρόσωπος επικαλέστηκε τις εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), επισημαίνοντας ότι ακόμη και τα πιο φιλόδοξα σενάρια για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου προβλέπουν σημαντική μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, όχι όμως την πλήρη εξαφάνισή τους.

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος άσκησε ευθεία κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο παρέχει κλιματική χρηματοδότηση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι η χορήγηση χρηματοδότησης με τη μορφή δανείων επιβαρύνει περαιτέρω τις οικονομίες τους.

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Βρετανία: «Το προσχέδιο είναι ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής»

Ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στο περιεχόμενο του προσχεδίου εμφανίστηκε και η βρετανική αντιπροσωπεία. Η εκπρόσωπος της χώρας, Κέιτ Χιουζ, υποστήριξε ότι η κατάσταση απαιτεί μεγαλύτερη φιλοδοξία και ταχύτερη δράση για τη μείωση των εκπομπών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Χαρακτήρισε το σχέδιο κειμένου «τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή», τονίζοντας ότι οι συνθήκες απαιτούν «τολμηρή συλλογική δράση». Όπως ανέφερε, η πρόταση δεν ανταποκρίνεται ούτε στην ταχύτητα με την οποία επιδεινώνεται η κλιματική κρίση ούτε στις επιπτώσεις που ήδη αντιμετωπίζουν οι πιο ευάλωτες κοινότητες.

Η Χιουζ εντόπισε τρεις βασικούς τομείς στους οποίους, κατά τη βρετανική πλευρά, οι φιλοδοξίες της συμφωνίας υπολείπονται των απαιτήσεων: τη χρηματοδότηση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη μείωση των εκπομπών σύμφωνα με τον στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου και την προστασία των δασών, των ωκεανών και των ορεινών περιοχών.

Παρά τη δυσαρέσκεια για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, η Βρετανίδα εκπρόσωπος δήλωσε ότι η χώρα της παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ζητημάτων.