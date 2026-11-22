Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει τελείως τα δεδομένα ακόμη και στην ασφάλεια, κάνοντας τις επιθέσεις πιο εύκολες. «Ό,τι είναι ευάλωτο αυτή τη στιγμή θα χτυπηθεί γρήγορα» προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων, Σπύρος Παπαγεωργίου, μιλώντας στην εκπομπή «10 με τόνο» για τις κυβερνοεπιθέσεις.

Όταν ερωτήθει για τον φόβο στοχοποιήσης στα ψυγεία στην Ελλάδα όπως έχει γίνει στην Ευρώπη είπε ότι η «ανησυχία υπάρχει» καθώς δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια όπως τόνισε. Ο κίνδυνος μπορεί να υλοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, συνέχισε.

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Οι πόλεμοι πλέον θα κρίνονται από υπολογιστές, καθώς ακόμη και τα οπλικά συστήματα στηρίζονται σε λογισμικό και τεχνολογία που είναι ευάλωτα σε κυβερνοεπιθέσεις.

Η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από κρατικούς δρώντες

Ο Γενικός Γραμματέας ξεχώρισε δύο βασικές κατηγορίες κυβερνοεπιτιθέμενων. Η πρώτη περιλαμβάνει τους κυβερνοεγκληματίες, οι οποίοι πραγματοποιούν επιθέσεις με αποκλειστικό σκοπό το οικονομικό όφελος.

Η δεύτερη αφορά κρατικούς δρώντες, τους οποίους χαρακτήρισε ως την πιο επικίνδυνη απειλή. Παρότι χρησιμοποιούν παρόμοιες μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές με τους κυβερνοεγκληματίες, επιδιώκουν διαφορετικούς στόχους: τη διείσδυση σε συστήματα, την απόκτηση ελέγχου, την υποκλοπή πληροφοριών και, τελικά, τη δυνατότητα να θέσουν εκτός λειτουργίας κρίσιμες υποδομές όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, ιδίως σε συνθήκες κρίσης ή πολέμου.

Όπως επισήμανε, αυτού του είδους οι επιθέσεις είναι δύσκολο να εντοπιστούν εγκαίρως. Για τον λόγο αυτό, καθοριστική θεωρείται η εφαρμογή του λεγόμενου «κυνηγιού κυβερνοαπειλών» (threat hunting), δηλαδή η ενεργητική αναζήτηση κακόβουλων εισβολέων που ενδέχεται να έχουν ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε ένα σύστημα και να παραμένουν σε αυτό χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.

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Απαντώντας σε ερώτηση για τη σχέση των κυβερνοεπιθέσεων με τις πολεμικές συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη διεθνώς, ανέφερε ότι συχνά οι ψηφιακές επιθέσεις προηγούνται των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυτό συμβαίνει επειδή οι επιτιθέμενοι επιχειρούν να πλήξουν εγκαίρως κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη μιας πολεμικής επιχείρησης.

Πώς οργανώνεται μια κυβερνοεπίθεση

Αναλύοντας τη μεθοδολογία των επιτιθέμενων, ο κ. Παπαγεωργίου εξήγησε ότι μια κυβερνοεπίθεση συνήθως αποτελεί το αποτέλεσμα συστηματικής προετοιμασίας και όχι μιας ξαφνικής ενέργειας.

Αρχικά, οι επιτιθέμενοι χαρτογραφούν τα συστήματα που είναι προσβάσιμα από το διαδίκτυο, καταγράφουν τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται και αναζητούν πιθανά κενά ασφαλείας, αξιοποιώντας πλέον και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια, σχεδιάζουν τον τρόπο διείσδυσης, επιδιώκοντας να αποκτήσουν σταδιακά βαθύτερη πρόσβαση και τον έλεγχο των συστημάτων.

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«Αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να σκεφτόμαστε όπως οι επιτιθέμενοι», σημείωσε, εξηγώντας ότι η αποτελεσματική άμυνα προϋποθέτει τον έγκαιρο εντοπισμό των ευάλωτων σημείων, την αναβάθμιση ή αντικατάσταση των συστημάτων, τον περιορισμό της έκθεσής τους και τη συνεχή παρακολούθησή τους.

Περιορισμός της πρόσβασης και αυστηρός έλεγχος δικαιωμάτων

Με αφορμή τα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων σε ψυγεία, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε σε δύο βασικές αρχές κυβερνοασφάλειας: τον περιορισμό της επιφάνειας επίθεσης και την εφαρμογή της αρχής των ελάχιστων προνομίων (least privilege).

Όπως εξήγησε, το πρώτο βήμα σε κάθε περιστατικό είναι να εντοπιστεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παραβίαση.

Στην περίπτωση των ψυγείων, το βασικό αδύναμο σημείο ήταν η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης, μέσω της οποίας μπορούσε κανείς να αποκτήσει ευρεία δυνατότητα χειρισμού του συστήματος.

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Η αντιμετώπιση, σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτεί αφενός να μην είναι η σχετική εφαρμογή εκτεθειμένη χωρίς λόγο και αφετέρου να ελέγχεται με ακρίβεια ο τρόπος λειτουργίας της.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στη διαδικασία που ακολουθούσε ο συντηρητής, ο οποίος διέθετε τη δυνατότητα χρήσης ενός «code of the day», δηλαδή ενός νέου κωδικού πρόσβασης που δημιουργούνταν με βάση την ημερομηνία, σε περίπτωση που δεν θυμόταν τον αρχικό. Μια τέτοια λειτουργία, όπως υπογράμμισε, θα πρέπει να συνοδεύεται από αυστηρά καθορισμένα δικαιώματα πρόσβασης.

Πάνω απ’ όλα, ωστόσο, έθεσε τη συνεχή επιτήρηση των συστημάτων. Όπως τόνισε, ανεξάρτητα από τις τεχνολογικές λύσεις που εφαρμόζονται, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μηχανισμών που μπορούν να αναγνωρίζουν εγκαίρως ασυνήθιστες ή ύποπτες δραστηριότητες. «Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι απλώς συγκεκριμένα μέτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αλλά ένα σύνολο ενεργειών στο οποίο η διαρκής παρακολούθηση έχει κεντρική θέση.

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Πρόληψη και ανθεκτικότητα απέναντι στις επιθέσεις

Ο κ. Παπαγεωργίου περιέγραψε τη στρατηγική αντιμετώπισης των κυβερνοαπειλών μέσα από δύο συμπληρωματικούς άξονες: την πρόληψη και την ανθεκτικότητα. Η πρώτη αποσκοπεί στην αποτροπή μιας επίθεσης πριν αυτή εκδηλωθεί, ενώ η δεύτερη βασίζεται στην παραδοχή ότι κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει παραβίαση.

Σε αυτή την περίπτωση, κάθε οργανισμός πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του, παράλληλα με τις ενέργειες για την αντιμετώπιση της επίθεσης και την αποκατάσταση των συστημάτων. «Αν αντέξει ο οργανισμός, αντέχει και η χώρα», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν η Ελλάδα διαθέτει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία για να ανταποκριθεί σε τέτοιες απειλές, απάντησε καταφατικά, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη χώρα καλά οργανωμένη στον τομέα της ανθεκτικότητας.

Ποιες υποδομές χαρακτηρίζονται κρίσιμες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων, δηλαδή των οργανισμών και επιχειρήσεων που παρέχουν βασικές υπηρεσίες για τη λειτουργία της κοινωνίας.

Όπως εξήγησε, η Γενική Γραμματεία ξεκίνησε καταγράφοντας τις υπηρεσίες που θεωρούνται απαραίτητες για την καθημερινότητα, όπως η ηλεκτροδότηση, η υδροδότηση, οι μεταφορές, η υγεία και η τροφοδοσία με τρόφιμα. Στη συνέχεια, προσδιόρισε τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την παροχή τους και των οποίων η λειτουργία επηρεάζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Συνολικά, οι τομείς που έχουν προσδιοριστεί είναι 12. Η ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας της Ελλάδας δημιουργεί, μάλιστα, πρόσθετες απαιτήσεις, καθώς ακόμη και ένα σούπερ μάρκετ σε ένα νησί μπορεί να χαρακτηριστεί κρίσιμη οντότητα, εφόσον αποτελεί βασικό σημείο τροφοδοσίας για το σύνολο των κατοίκων.

Η αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας δεν περιορίζεται στην προστασία από κυβερνοεπιθέσεις. Αντίθετα, ακολουθείται η προσέγγιση «all hazards», η οποία περιλαμβάνει την προετοιμασία για κάθε είδους απειλή, είτε φυσική είτε τεχνολογική.

Παρότι οι κυβερνοαπειλές βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες, η συνολική αποστολή είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των κρίσιμων υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, η προστασία της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο κ. Παπαγεωργίου διευκρίνισε, τέλος, ότι ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας δεν εξαντλείται στην εποπτεία των κρίσιμων οντοτήτων.

Αντιθέτως, περιλαμβάνει καθημερινή συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και τους ίδιους τους οργανισμούς, καθώς η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων απαιτεί συντονισμό και κοινό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο. «Είμαστε κομμάτια του ίδιου παζλ. Τον συντονισμό τον κάνει η Γενική Γραμματεία», κατέληξε.